GPT-5.3 Instant e Gemini 3.1 Flash-Lite al confronto: quale scegliere

GUIDA

OpenAI ottimizza GPT-5.3 Instant per conversazioni più scorrevoli, meno preamboli e migliore uso del web; Google propone Gemini 3.1 Flash-Lite come modello d’infrastruttura, con listino chiaro, thinking_level regolabile e integrazione con grounding e RAG su Vertex AI. Ecco un faccia a faccia per orientarsi