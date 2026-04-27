L’AI nelle imprese non taglia lavoro ma impone nuove scelte

L’intelligenza artificiale continua a dividere il dibattito pubblico tra timori occupazionali e aspettative di crescita. Ma osservando i dati e il modo in cui le imprese stanno integrando questi strumenti, emerge un quadro più articolato: il nodo non è la scomparsa del lavoro, bensì la capacità delle organizzazioni di governare davvero il cambiamento.

Cosa rivela lo studio BCE sull’occupazione nell’Eurozona

Da una recente analisi condotta dalla BCE su un campione di 5.000 imprese emerge un’informazione che, per chi vive ogni giorno i processi aziendali, era già chiara: l’intelligenza artificiale non sta tagliando posti di lavoro nell’Eurozona. Lo studio, firmato dagli economisti Laura Lebastard e David Sondermann, evidenzia che le aziende che fanno un uso intensivo di AI hanno circa il 4% di probabilità in più di aumentare il proprio organico rispetto a quelle che la utilizzano poco o non la utilizzano.

Siamo quindi di fronte a un cambiamento e non a una catastrofe. La narrativa secondo la quale le macchine sottraggono lavoro sta lasciando il posto a una realtà diversa, dove il lavoro non sta sparendo ma semplicemente si trasformerà. In questa trasformazione c’è però un punto cieco che rischia di diventare una voragine, ovvero il divario tra chi governa il cambiamento e chi lo subisce.

Come cambia l’intelligenza artificiale nelle imprese

Il vero problema oggi non è il licenziamento di massa ma il rischio concreto che le piccole realtà locali restino tagliate fuori dal progresso. I dati recenti lo confermano: mentre l’84% delle grandi aziende italiane ha già acquistato licenze di Generative AI e il 71% ha avviato progetti strutturati, nelle piccole e medie imprese la quota di adozione crolla all’8% secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano.

Non è solo un tema di budget, considerando che il mercato dell’AI in Italia ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, ma di competenze interne e di una mentalità pronta a cavalcare questa evoluzione. Senza queste basi, l’innovazione rischia di restare uno strumento isolato, un elemento accessorio o, peggio, un alibi per affermare “ci abbiamo provato” senza aver modificato realmente i processi. La resistenza non è quasi mai economica, ma culturale: è la difficoltà ad accogliere un cambiamento che mette in discussione modelli consolidati, senza comprenderne appieno le potenzialità come strumento.

Il rischio culturale che blocca l’adozione

In questi anni, lavorando a stretto contatto con diverse imprese in Men At Code, abbiamo osservato due atteggiamenti opposti ma ugualmente rischiosi. Da un lato la preoccupazione che l’AI possa rendere superflue le persone e dall’altro l’illusione di chi la considera una scorciatoia per automatizzare alcune criticità gestionali mai risolte. Entrambe le visioni risultano distorte: l’AI, se ben governata, non è un sostituto del pensiero, ma uno strumento che riflette il sistema in cui viene inserita. Introdotta in un’organizzazione poco strutturata, tende ad amplificarne le inefficienze, rendendole più rapide e su scala più ampia.

Quando l’intelligenza artificiale nelle imprese amplifica i difetti

Il nodo centrale che i dati non dicono apertamente, ma che emerge analizzando i flussi di lavoro, è la qualità dell’integrazione. Spesso si automatizza solo per velocizzare i processi, dimenticando che farlo significa rendere una decisione ripetibile e quasi invisibile. Se deleghiamo a un software la gestione di un flusso senza averlo prima mappato e compreso, non stiamo facendo innovazione ma perdendo criticamente il controllo della nostra azienda.

Si innesca così un meccanismo sottile, in cui la scelta che governa il processo perde consapevolezza e si stabilizza nel tempo. Finché il contesto resta invariato, il sistema continua a funzionare; quando il contesto cambia, il sistema prosegue con le stesse logiche, anche quando non sono più adeguate. La delega a un sistema digitale non richiede conferme esplicite e non segnala quando sta prendendo decisioni. Per questo, una delega non dichiarata può risultare più critica di una delega formalizzata: la prima si trasforma in un’abitudine silenziosa, la seconda resta visibile e quindi gestibile. Quando qualcosa smette di funzionare e non si è più in grado di intervenire, l’idea che “prima funzionava” non è una soluzione, ma un segnale di perdita di controllo.

Governare i flussi prima di automatizzare

Le aziende che oggi hanno la possibilità di assumere grazie all’AI sono proprio quelle che hanno capito che questa leva deve essere vista come un’estensione del modo in cui l’organizzazione decide e opera. Queste realtà non cercano semplici esecutori, ma persone capaci di governare sistemi complessi e di trattare i dati come una risorsa preziosa. In Men At Code abbiamo dato un nome a questo metodo: SEPS – Strategia, Esperienza, Programmazione, Scala. I fatti confermano che questa gerarchia è vitale: la strategia deve venire prima della tecnologia, l’esperienza delle persone deve guidare l’adozione, la programmazione deve essere un’architettura solida e la scala deve garantire che la soluzione regga la crescita.

Esiste una distinzione sottile ma decisiva tra utilizzare l’AI per svolgere le stesse attività in modo più rapido e utilizzarla per abilitare attività prima non possibili. Nel primo caso si ottimizza, nel secondo si innova. La differenza non risiede nello strumento, ma nell’intenzione con cui viene adottato. Le organizzazioni che crescono sono quelle che si pongono una domanda chiave prima di ogni implementazione: cosa vogliono essere in grado di fare, davvero. Senza questo passaggio, anche il software più avanzato rischia di diventare un modo efficiente per replicare modelli sbagliati.

Perché l’intelligenza artificiale nelle imprese richiede responsabilità

Va considerata anche la dimensione temporale di questo cambiamento. L’adozione dell’AI non è un evento puntuale, ma un processo continuo che richiede adattamenti progressivi. Limitarsi alla prima implementazione significa trasformare un vantaggio temporaneo in un vincolo strutturale. La competenza non consiste soltanto nell’adozione iniziale, ma nella capacità di aggiornare costantemente il proprio approccio. L’obsolescenza non riguarderà solo le tecnologie, ma soprattutto le organizzazioni incapaci di evolvere i propri modelli.

Infine, dovremmo chiederci cosa accadrebbe se un giorno dovessimo “spegnere” l’intelligenza artificiale. Non si tornerebbe semplicemente al punto di partenza, perché nel frattempo sarebbero cambiate le persone e le organizzazioni. Ogni processo di automazione modifica il modo in cui si lavora e si prendono decisioni, proprio come è accaduto con strumenti ormai consolidati. Il rischio non è che l’AI diventi troppo autonoma, ma che le organizzazioni perdano progressivamente il presidio sui sistemi che utilizzano. L’AI non elimina il lavoro, ma rende più evidente la necessità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte.