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L’azienda autonoma non è il futuro: è una trappola di costi e responsabilità

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L’azienda autonoma AI promette efficienza estrema e costi ridotti, ma può trasformarsi in un modello fragile, esposto a spese variabili, errori algoritmici e perdita di controllo strategico. Il vero vantaggio competitivo resta nella supervisione umana

Pubblicato il 15 giu 2026
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Simone Enea Riccò

Product Marketing Director presso Talent Garden; Già Presidente di Commissione al Comune di Milano; Già Responsabile Comunicazione per Parlamento Europeo ed EXPO 2015.

azienda autonoma ai

L’illusione dell’azienda senza umani si schianta inevitabilmente contro la spietata aritmetica del conto economico. L’entusiasmo iniziale, spesso celebrato sui social media come una vittoria della tecnologia sull’inefficienza, nasconde una realtà ben più insidiosa e costosa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Simone Enea Riccò
Product Marketing Director presso Talent Garden; Già Presidente di Commissione al Comune di Milano; Già Responsabile Comunicazione per Parlamento Europeo ed EXPO 2015.

Marketing Director, Keynote speaker, Board Advisor e tra le principali voci strategiche in Italia sull’AI Business. Traduce l’innovazione in valore d’impresa e impatto a P&L.
Con 15 anni di leadership tra multinazionali e istituzioni, guida i C-Level verso architetture AI sicure, sostenibili e orientate alla sovranità digitale.

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