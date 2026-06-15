L’illusione dell’azienda senza umani si schianta inevitabilmente contro la spietata aritmetica del conto economico. L’entusiasmo iniziale, spesso celebrato sui social media come una vittoria della tecnologia sull’inefficienza, nasconde una realtà ben più insidiosa e costosa.
intelligenza artificiale
L’azienda autonoma non è il futuro: è una trappola di costi e responsabilità
L’azienda autonoma AI promette efficienza estrema e costi ridotti, ma può trasformarsi in un modello fragile, esposto a spese variabili, errori algoritmici e perdita di controllo strategico. Il vero vantaggio competitivo resta nella supervisione umana
Product Marketing Director presso Talent Garden; Già Presidente di Commissione al Comune di Milano; Già Responsabile Comunicazione per Parlamento Europeo ed EXPO 2015.
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