LLM interpretabili: OpenAI svela i modelli trasparenti

Gli LLM interpretabili stanno diventando un elemento essenziale nella progettazione di sistemi di Intelligenza Artificiale affidabili. Con l’emergere di modelli pensati per essere analizzabili dall’interno, il dibattito su trasparenza, sicurezza e responsabilità entra in una fase decisiva e ricca di implicazioni.

L’annuncio di OpenAI e l’importanza dell’interpretabilità

A metà novembre 2025, OpenAI ha presentato un nuovo, affascinante capitolo nella storia dell’Intelligenza Artificiale applicata al linguaggio, con lo sviluppo e la pubblicazione di un modello sperimentale chiamato “weight-sparse transformer” (lett. “trasformatore a pesi sparsi”), progettato per essere radicalmente più interpretabile rispetto agli altri modelli linguistici di grandi dimensioni (“LLM” o “Large Language Models“) come GPT-4. In un’epoca in cui questi sistemi vengono integrati in processi sempre più critici – dalla sanità al diritto, dalla conoscenza scientifica al supporto decisionale automatizzato – la capacità di “aprire la scatola nera” dei modelli (e comprenderne i meccanismi interni) acquista un’importanza strategica per la sicurezza, l’etica e la governance dell’Intelligenza Artificiale.

L’opacità algoritmica degli LLM tradizionali

Gli LLM sono reti neurali molto complesse, formate da miliardi di parametri e numerosi strati collegati tra loro. All’interno di queste reti, il significato non è concentrato in un solo punto, ma viene distribuito tra molte connessioni e rappresentato in modo non lineare. Sebbene questa architettura consenta prestazioni straordinarie nella comprensione e generazione del linguaggio naturale, essa – al contempo – genera un problema di fondo: diventa quasi impossibile, con i modelli attuali, comprendere perché una particolare risposta venga prodotta in un dato contesto. Questo fenomeno, noto come “opacità algoritmica”, ha ripercussioni profonde sulla fiducia, la sicurezza e la possibilità di audit dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Come affermato da OpenAI, le reti neurali, così come vengono progettate oggi, sono grandi, sofisticate, intrecciate: si comportano come sistemi complessi e opachi. Se questi sistemi verranno sempre più integrati in domini fondamentali per la società e la sicurezza pubblica, diventa essenziale garantirne la comprensibilità interna.

Trasparenza, normative europee e responsabilità giuridica

L’interpretabilità, inoltre, non è un tema solo tecnico, ma investe (com’è risaputo) l’ambito giuridico. Alcune normative a carattere sovranazionale come il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale (“AI Act“) – da “leggersi assieme” al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR“) – pongono la trasparenza come requisito per tutti i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio, inclusi quelli destinati all’ambiente sanitario, giuridico o finanziario. Il dibattito accademico e regolatorio riconosce che l’assenza di trasparenza rende difficile sia individuare errori che attribuire responsabilità in caso di danno, minando la fiducia degli utenti e degli operatori del settore.

OpenAI: Weight-Sparse Transformers Have Interpretable Circuits

Guarda questo video su YouTube

L’approccio della mechanistic interpretability e i circuiti neurali

Per affrontare tale sfida, negli ultimi anni si è sviluppato il campo della interpretabilità meccanicistica (“mechanistic interpretability“), che cerca di “smontare” e analizzare a fondo le reti neurali, scoprendo quali parti interne, o “circuiti”, vengono attivate per svolgere compiti specifici. La ricerca di OpenAI rappresenta l’avanguardia di questo approccio: invece di provare a interpretare modelli già complessi e densi, l’azienda di San Francisco ha progettato modelli a connessioni sparse, in cui ciascun neurone è connesso solo a pochi altri, favorendo la formazione di cluster di significato (ossia, circuiti) localizzati. E i risultati sono sorprendenti. Nei test su compiti semplici, come chiudere correttamente le virgolette in Python (linguaggio di programmazione), i ricercatori hanno identificato piccoli circuiti di neuroni che possono essere seguiti passo dopo passo per capire come il modello completa il compito. OpenAI ha dichiarato di aver isolato un circuito in cui un neurone agisce da “rilevatore di virgolette”, un altro classifica il tipo di virgolette, e un’attenzione collega la posizione di apertura e chiusura. Questi risultati sono verificati su benchmark (parametri di riferimento) standardizzati, con la possibilità di riproduzione e validazione indipendente, segnando un netto salto qualitativo rispetto alle precedenti tecniche diagnostiche.

Il trade-off tra interpretabilità e capacità dei modelli

Il modello “sparse” non compete, per ora, con i colossi commerciali come GPT-5 di OpenAI o Gemini di Google-DeepMind. La letteratura mostra che se si aumenta la “sparseness” (cioè si riducono le connessioni attive), si ottiene una crescita significativa dell’interpretabilità, a costo però di una diminuzione della “raw capability”, cioè della capacità bruta di gestire testi complessi, cogliere ambiguità e realizzare ragionamenti “multi-hop”, dove un sistema di Intelligenza Artificiale deve collegare e combinare più passaggi o frammenti di informazioni provenienti da diverse fonti o contesti per arrivare a una risposta o a una conclusione. Tuttavia, sperimentazioni su modelli “medi” (con decine di milioni di parametri) dimostrano che aumentando la dimensione, e quindi la capacità potenziale, si può spostare la “frontiera” tra capacità e interpretabilità: un modello sufficientemente ampio e progettato con “parsimonia” potrebbe risultare tanto interpretabile quanto potente. Un altro aspetto rilevante è la scalabilità della metodologia: riuscire a portare circuiti interpretabili da modelli “piccoli” a modelli simili come architettura e dimensione a GPT-3 rappresenta la prossima sfida del settore.

Sicurezza, audit e controllabilità dei sistemi AI

La trasparenza nei sistemi di Intelligenza Artificiale non è solo una questione teorica, ma ha effetti pratici molto importanti sulla loro sicurezza. Aiuta a trovare e correggere errori (“debugging”) e a scoprire caratteristiche nascoste che possono causare pregiudizi, risposte errate o contenuti dannosi. Recenti studi di OpenAI hanno dimostrato che è possibile riconoscere comportamenti indesiderati, chiamati “personas”, e intervenire per modificare proprio le caratteristiche specifiche che causano rischi o disinformazione. L’audit dell’Intelligenza Artificiale è un campo in rapida crescita: un modello che si può capire permette non solo di risalire all’origine delle risposte date (“source-tracing”), ma anche di attribuire responsabilità per le decisioni prese, come richiesto dalle normative europee sulla trasparenza. Inoltre, modelli con circuiti interpretabili facilitano la creazione di sistemi di Intelligenza Artificiale “controllabili”, dove l’autoregolazione e il controllo degli output sono integrati fin dalla progettazione.

Limiti tecnici e zone d’ombra dei modelli interpretabili

Non mancano tuttavia i limiti, tanto tecnici quanto concettuali. I modelli “weight-sparse” sono al momento più lenti in fase di inferenza (ossia quando un modello già addestrato utilizza ciò che ha imparato per analizzare nuovi dati e fornire risposte, previsioni o decisioni) e non dispongono della “ricchezza” di rappresentazione degli altri modelli. Le reti neurali, anche in versione interpretabile, rimangono soggette al problema della generalizzazione spuriosa, ossia cadere nell’errore logico in cui si trae una conclusione universale basandosi su un numero insufficiente di prove o su un singolo caso. Un altro tema aperto riguarda la trasparenza del dataset di addestramento (o “training data”). Diversi osservatori sottolineano che, pur con modelli interpretabili, se i dati sottostanti non sono accessibili o verificabili, rimangono zone d’ombra difficilmente sanabili.

Una svolta metodologica nel design dell’AI

Il lavoro sul modello “weight-sparse transformer” rappresenta non solo un risultato tecnico, ma anche una svolta metodologica: la trasparenza viene trattata come vincolo strutturale di design, non più come audit ex post. L’obiettivo dichiarato da OpenAI è, nei prossimi anni, di ottenere un LLM tipo GPT-3 completamente interpretabile per poter entrare all’interno di ogni singola parte del modello, capirne le funzioni e ricostruire il percorso logico di ogni output cambierebbe radicalmente la nostra relazione con l’Intelligenza Artificiale.

Applicazioni pratiche e tecniche di model surgery

Le applicazioni non si limitano all’Intelligenza Artificiale generativa per testo; circuiti interpretabili anzitutto migliorano la sicurezza dei codici generati (“prevent code injection”, che individua schemi anomali), permettono audit efficaci in settori regolamentati (es. sanità e pubblico impiego) e abilitano il monitoraggio continuo dei modelli in produzione. Sul piano più tecnico, la presenza di circuiti individualizzati apre la porta a future tecniche di “surgery” del modello: sarà infatti possibile correggere, neutralizzare o perfezionare specifiche funzionalità senza dover riaddestrare l’intera rete.

Conclusioni: verso un’AI trasparente e responsabile

Nell’era degli LLM sempre più potenti e pervasivi, la questione della trasparenza non è più opzionale. L’approccio “weight-sparse” di OpenAI segna la strada per una nuova famiglia di modelli di Intelligenza Artificiale interpretabili by design (ossia sin dalla progettazione del modello), in cui il normale ciclo virtuoso tra capacità predittiva e spiegabilità si rompe a vantaggio della sicurezza, della fiducia e della responsabilità. Questo progresso offre non solo un baluardo contro i rischi dell’opacità, ma alimenta la possibilità di costruire piattaforme e servizi di Intelligenza Artificiale solidi, verificabili e pronti per un’integrazione diffusa nei settori più sensibili della società. E sebbene le sfide siano ancora molte e le domande aperte numerose, la direzione è tracciata: la trasparenza, insieme alla robustezza e alla responsabilità, sarà il criterio guida per le generazioni future dei modelli di Intelligenza Artificiale.