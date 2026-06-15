Ma l’UE può bloccare un modello AI pericoloso per la nostra sicurezza?

costituzionalismo dell'AI

Dopo un ordine del Governo Usa, Anthropic ha bloccato Mythos e Fable nel mondo. Ma cosa accadrebbe se un blocco fondato su sicurezza nazionale ed export control partisse dall’Unione europea? Troviamo la risposta alla luce di AI Act, GDPR, DSA. Quali diritti fondamentali sono da difendere e rimedi effettivi sono praticabili?