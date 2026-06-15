Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

costituzionalismo dell'AI

Ma l’UE può bloccare un modello AI pericoloso per la nostra sicurezza?

Home Industria 5.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Dopo un ordine del Governo Usa, Anthropic ha bloccato Mythos e Fable nel mondo. Ma cosa accadrebbe se un blocco fondato su sicurezza nazionale ed export control partisse dall’Unione europea? Troviamo la risposta alla luce di AI Act, GDPR, DSA. Quali diritti fondamentali sono da difendere e rimedi effettivi sono praticabili?

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Oreste Pollicino

professore ordinario di diritto costituzionale, Università Bocconi e founder Oreste Pollicino Advisory

mythos europa
ORESTE POLLICINO – PROFESSORE DI DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA BOCCONI

Il caso di Anthropic Mythos e Fable bloccati dopo un ordine del Governo Usa pone una domanda più importante della cronaca da cui nasce: che cosa accade quando un modello di intelligenza artificiale avanzata non è più trattato come semplice prodotto digitale, ma come capacità strategica soggetta a limitazione pubblica per ragioni di sicurezza?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Oreste Pollicino
professore ordinario di diritto costituzionale, Università Bocconi e founder Oreste Pollicino Advisory
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • DLSS5

  • intelligenza artificiale

    Perché DLSS 5 di Nvidia cambierà la grafica e gli LM

    01 Apr 2026

    di Antonio Cisternino

    Condividi
  • openai gpt 5

  • intelligenza artificiale

    GPT 5: questi i veri punti di forza

    08 Ago 2025

    di Andrea Benedetti

    Condividi
  • AI literacy; incidenti sul lavoro AI

  • la guida

    Incidenti sul lavoro per colpa dell'AI: di chi è la responsabilità?

    08 Ago 2025

    di Claudio Delaini e Silvia Zuanon

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x