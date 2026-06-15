Il caso di Anthropic Mythos e Fable bloccati dopo un ordine del Governo Usa pone una domanda più importante della cronaca da cui nasce: che cosa accade quando un modello di intelligenza artificiale avanzata non è più trattato come semplice prodotto digitale, ma come capacità strategica soggetta a limitazione pubblica per ragioni di sicurezza?
costituzionalismo dell'AI
Ma l’UE può bloccare un modello AI pericoloso per la nostra sicurezza?
Dopo un ordine del Governo Usa, Anthropic ha bloccato Mythos e Fable nel mondo. Ma cosa accadrebbe se un blocco fondato su sicurezza nazionale ed export control partisse dall’Unione europea? Troviamo la risposta alla luce di AI Act, GDPR, DSA. Quali diritti fondamentali sono da difendere e rimedi effettivi sono praticabili?
professore ordinario di diritto costituzionale, Università Bocconi e founder Oreste Pollicino Advisory
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