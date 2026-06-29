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Non il lavoro ma la mente: il vero rischio dell’AI è la dipendenza

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Una ricerca ITIR dell’Università di Pavia su 5.294 dipendenti italiani rivela che la principale preoccupazione legata all’AI non è più la perdita del lavoro, ma la dipendenza cognitiva. Pesano anche sicurezza dei dati, questioni etiche e bias, soprattutto nello scaling

Pubblicato il 29 giu 2026
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Stefano Denicolai

Professore ordinario di management dell’innovazione, Università di Pavia Direttore del centro di ricerca ITIR (Institute for Transformative Innovation Research), Università di Pavia

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È ormai chiaro a tutti come l’Intelligenza Artificiale stia modificando in profondità il funzionamento delle organizzazioni. Tuttavia, rimangono ancora aperti numerosi interrogativi sulle forme concrete attraverso cui questa trasformazione prende corpo e viene governata. Per approfondire queste e altre questioni, il centro di ricerca ITIR dell’Università di Pavia ha realizzato la ricerca “Oltre la linea rossa? Governo e diffusione dell’intelligenza artificiale”, basata su 5.294 osservazioni relative a dipendenti di imprese italiane di medio-grande dimensione, appartenenti a diversi livelli gerarchici e inseriti in un campione cross-settoriale bilanciato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Stefano Denicolai
Professore ordinario di management dell’innovazione, Università di Pavia Direttore del centro di ricerca ITIR (Institute for Transformative Innovation Research), Università di Pavia

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