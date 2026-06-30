L’architettura delle decisioni aziendali automatizzate sta affrontando una discontinuità strutturale che impone una revisione profonda dei criteri di procurement tecnologico. Fino ad oggi, la selezione delle infrastrutture analitiche si è concentrata sulla capacità di elaborare modelli predittivi statici all’interno di ambienti di sviluppo isolati.

Le pianificazioni strategiche per il prossimo biennio delineano tuttavia uno scenario radicalmente mutato: secondo i dati di Gartner (Gartner, Magic Quadrant for AI Platforms for Data Science and Machine Learning), entro il 2027, il 50% degli analisti dati completerà una riconversione professionale in data scientist, mentre le figure di data scientist tradizionali evolveranno verso il ruolo di AI engineer.

Questo slittamento di competenze riflette una trasformazione dei carichi di lavoro. La necessità di addestrare algoritmi di machine learning personalizzati da zero viene progressivamente affiancata, e in molti casi superata, dall’integrazione e dalla contestualizzazione di soluzioni pre-addestrate. Le organizzazioni si trovano quindi nella posizione di dover valutare piattaforme AI di data science e machine learning non più soltanto come laboratori di sperimentazione per codice proprietario, ma come veri e propri orchestratori di sistemi complessi, capaci di amministrare la convergenza tra la predictive analytics e i nuovi modelli agentici.

Dalle metriche di scrutinio classiche ai modelli task-specific

I vecchi capitolati tecnici basati sulla pura potenza computazionale per il training offline e sulla genericità degli LLM faticano a rispondere alle reali esigenze operative delle imprese. Il mercato si sta orientando verso un’efficienza focalizzata: le proiezioni di Gartner indicano che entro il 2027 la diffusione di modelli AI piccoli e task-specific supererà di almeno tre volte il volume di utilizzo dei modelli linguistici generalisti di grandi dimensioni.

Di conseguenza, lo scouting tecnologico deve premiare quelle soluzioni che offrono funzionalità avanzate di model tuning, testing e ottimizzazione dell’inferenza per architetture verticalizzate e circoscritte, riducendo la dipendenza economica e infrastrutturale dai grandi modelli di frontiera.

I parametri fondamentali per la qualificazione dei vendor includono ora la presenza nativa di framework per la gestione dell’orchestrazione e della memoria a lungo termine. Nella valutazione delle piattaforme AI di data science e machine learning, è necessario verificare la capacità del software di governare la transizione dalle analisi probabilistiche — storicamente affette da problemi di allucinazione e scarsa tracciabilità — verso approcci di composite AI. Questa metodologia combina il machine learning classico con tecniche deterministiche di simulazione e ottimizzazione, le uniche in grado di garantire decisioni trasparenti, rigorose e conformi ai requisiti regolamentari dei settori a elevata vigilanza.

L’evoluzione dei ruoli aziendali e l’impatto sui processi di selezione

La ridefinizione delle competenze interne altera direttamente la fisionomia dell’utente finale della piattaforma. La domanda di mercato cerca sempre più AI engineer rispetto a data scientist tradizionali, una dinamica guidata dal fatto che lo sviluppo di applicazioni basate su agenti autonomi richiede solide pratiche di software engineering e di gestione del ciclo di vita del software.

La piattaforma ideale deve pertanto agire come un ambiente di sviluppo unificato in grado di azzerare i silos tra i team di delivery interfunzionali. Lo scouting deve escludere quelle soluzioni che mantengono separati gli strumenti di ingegneria del software dagli ambienti dedicati ai data scientist, poiché tale frammentazione genera attriti operativi e ritarda il ritorno sull’investimento.

Allo stesso tempo, il processo di selezione deve tenere conto della progressiva democratizzazione delle metodologie analitiche. La proliferazione di interfacce low-code e di assistenti in linguaggio naturale permette a esperti di dominio e analisti di business di generare modelli predittivi e flussi di esplorazione dati in autonomia, trasformando gli utenti passivi in “prosumer” di prodotti analitici (Gartner, Hype Cycle for Data Science and Machine Learning, 2026).

Per evitare che questa decentralizzazione causi la proliferazione di metriche contraddittorie o falle di sicurezza, i CIO devono selezionare piattaforme AI di data science e machine learning che offrano solide funzionalità di governance centralizzata, audit trail automatizzati e strumenti per il monitoraggio continuo del data drift e del model drift nella fase di post-deployment.

Piattaforme AI per data science e machine learning: le 5 soluzioni da considerare

La selezione dei fornitori all’interno del mercato delle piattaforme AI per data science e machine learning richiede uno scrutinio che superi la mera valutazione delle funzionalità analitiche di base, focalizzandosi sulla capacità di industrializzare i sistemi multi-agente e governare l’orchestrazione dei dati.

L’analisi delle opzioni tecnologiche dominanti evidenzia approcci profondamente divergenti, divisi tra l’autosufficienza degli ecosistemi cloud e l’agilità delle suite di orchestrazione indipendenti.

Di seguito viene esaminata la fisionomia operativa di cinque soluzioni chiave identificate dalla recente analisi di Gartner nel Magic Quadrant dedicato proprio a queste piattaforme (Gartner, Magic Quadrant for AI Platforms for Data Science and Machine Learning).

Amazon Web Services (SageMaker AI e Bedrock)

La proposta di Amazon Web Services si articola su un doppio pilastro architetturale che mira a coprire sia la data science tradizionale sia l’ingegneria dei modelli generativi. Amazon SageMaker AI gestisce il ciclo di vita del machine learning classico, mentre Amazon Bedrock funge da fabbrica per le applicazioni generative e il deployment di agenti autonomi.

Funzionalità e investimenti : AWS ha potenziato l’infrastruttura proprietaria introducendo il chip Trainium3, finalizzato a ottimizzare l’efficienza dei token nelle applicazioni video e di ragionamento avanzato, e ha rilasciato il modello Nova 2 Lite per compiti standard a basso costo. Sul fronte agentico, la suite si basa sul framework Amazon Bedrock AgentCore per centralizzare identità, osservabilità e runtime degli agenti.

: AWS ha potenziato l’infrastruttura proprietaria introducendo il chip Trainium3, finalizzato a ottimizzare l’efficienza dei token nelle applicazioni video e di ragionamento avanzato, e ha rilasciato il modello Nova 2 Lite per compiti standard a basso costo. Sul fronte agentico, la suite si basa sul framework per centralizzare identità, osservabilità e runtime degli agenti. Punti di forza : la scalabilità infrastrutturale, supportata da SageMaker HyperPod e da partnership strategiche come quella con Cerebras, garantisce la gestione di carichi di lavoro complessi. L’esteso ecosistema di partner permette inoltre una rapida integrazione di prodotti di terze parti direttamente negli ambienti operativi.

: la scalabilità infrastrutturale, supportata da SageMaker HyperPod e da partnership strategiche come quella con Cerebras, garantisce la gestione di carichi di lavoro complessi. L’esteso ecosistema di partner permette inoltre una rapida integrazione di prodotti di terze parti direttamente negli ambienti operativi. Aree di attenzione: il principale elemento di attrito risiede nella separazione strutturale tra l’ambiente Bedrock e SageMaker AI, una divisione che genera discontinuità nei flussi di lavoro dei team interfunzionali. Inoltre, le funzioni native di AI governance stenta a coprire i requisiti di policy compliance macro-aziendali, costringendo le imprese in settori regolamentati a valutare layer di supervisione esterni.

Google (Vertex AI)

Google risponde al mercato delle piattaforme AI per data science e machine learning con Vertex AI, una soluzione nativamente integrata concepita per eliminare le dipendenze da fornitori terzi lungo tutto lo stack tecnologico, dall’hardware ai modelli di frontiera.

Funzionalità e investimenti : Google orienta Vertex AI verso lo sviluppo agentico tramite il Vertex AI Agent Builder e la famiglia di modelli Gemini. Il vendor promuove attivamente l’interoperabilità dei sistemi attraverso lo sviluppo del protocollo aperto A2A (Agent-to-Agent).

: Google orienta Vertex AI verso lo sviluppo agentico tramite il e la famiglia di modelli Gemini. Il vendor promuove attivamente l’interoperabilità dei sistemi attraverso lo sviluppo del protocollo aperto A2A (Agent-to-Agent). Punti di forza : l’esperienza di sviluppo per gli AI engineer è semplificata dall’introduzione di agenti verticali specializzati nella data engineering e nella creazione di skill algoritmiche. L’indipendenza totale dei componenti tecnologici costituisce un vantaggio per le organizzazioni che intendono centralizzare la propria strategia su un unico interlocutore.

: l’esperienza di sviluppo per gli AI engineer è semplificata dall’introduzione di agenti verticali specializzati nella data engineering e nella creazione di skill algoritmiche. L’indipendenza totale dei componenti tecnologici costituisce un vantaggio per le organizzazioni che intendono centralizzare la propria strategia su un unico interlocutore. Aree di attenzione: l’architettura di Vertex AI accorda una priorità netta ai modelli linguistici e all’AI generativa rispetto alle tecniche di machine learning classico e composite AI, rendendo più complessa l’implementazione di sistemi predittivi tradizionali. La suite soffre inoltre di una parziale frammentazione interna, data dalla sovrapposizione di strumenti dalle capacità analoghe (come Agent Engine, Agentspace e Antigravity) che complicano il disegno architetturale iniziale.

Databricks (Data Platform)

Databricks fonda la sua strategia sulla convergenza nativa tra l’universo dei dati e quello degli algoritmi, capitalizzando sull’evoluzione del modello lakehouse per trasformarlo nel piano di controllo dell’AI aziendale.

Funzionalità e investimenti : la piattaforma integra funzioni di governance, addestramento e serving dei modelli tramite le estensioni Agent Bricks e Unity Catalog. La traiettoria di sviluppo è stata accelerata da acquisizioni mirate, tra cui Neon per la gestione serverless di Postgres, Tecton e Fennel AI per il feature management, e Quotient AI per la validazione automatizzata degli agenti.

: la piattaforma integra funzioni di governance, addestramento e serving dei modelli tramite le estensioni e Unity Catalog. La traiettoria di sviluppo è stata accelerata da acquisizioni mirate, tra cui Neon per la gestione serverless di Postgres, Tecton e Fennel AI per il feature management, e Quotient AI per la validazione automatizzata degli agenti. Punti di forza : il vendor vanta una forte adozione da parte dei tecnici e della comunità open source , con un ecosistema esteso di professionisti certificati. La stabilità finanziaria e la crescita organica della struttura ingegneristica offrono garanzie sui piani di investimento pluriennali.

: il vendor vanta una forte adozione da parte dei tecnici e della , con un ecosistema esteso di professionisti certificati. La stabilità finanziaria e la crescita organica della struttura ingegneristica offrono garanzie sui piani di investimento pluriennali. Aree di attenzione: Databricks non offre un’opzione di deployment ibrida, vincolando tutti i carichi di lavoro all’infrastruttura cloud pubblica. Il ritmo serrato di rilascio delle funzionalità tende a sovraccaricare le strutture di amministrazione IT, mentre i flussi di composite AI richiedono ancora un approccio fortemente incentrato sulla scrittura di codice personalizzato, data l’assenza di workflow visivi preconfigurati.

Dataiku (Platform for AI Success)

Dataiku si posiziona come un layer indipendente di orchestrazione che fa della flessibilità architetturale e della collaborazione multi-persona i propri fattori di differenziazione.

Funzionalità e investimenti : la suite combina ambienti di sviluppo visuali low-code con interfacce code-first per esperti. Gli investimenti correnti si concentrano sui sistemi Dataiku Reasoning Systems, architetture destinate a trasformare agenti isolati in flussi di lavoro decisionali interconnessi.

: la suite combina ambienti di sviluppo visuali low-code con interfacce code-first per esperti. Gli investimenti correnti si concentrano sui sistemi Dataiku Reasoning Systems, architetture destinate a trasformare agenti isolati in flussi di lavoro decisionali interconnessi. Punti di forza : la piattaforma si comporta come un orchestratore agnostico in grado di coordinare flussi di dati e azioni di agenti su cloud e sorgenti eterogenee, evitando il lock-in tecnologico associato agli stack dei grandi provider cloud . Il modulo di AI governance integrato permette una supervisione granulare dei rischi e audit completi sui portafogli di modelli.

: la piattaforma si comporta come un orchestratore agnostico in grado di coordinare flussi di dati e azioni di agenti su cloud e sorgenti eterogenee, . Il modulo di AI governance integrato permette una supervisione granulare dei rischi e audit completi sui portafogli di modelli. Aree di attenzione: essendo un software indipendente, Dataiku deve difendere il proprio spazio operativo dall’espansione dei fornitori di database e applicazioni di business che integrano funzioni AI native. I modelli di licenza e i costi complessivi della piattaforma richiedono un utilizzo intensivo delle capacità avanzate per giustificare il ritorno sull’investimento rispetto ad alternative commerciali più economiche o mirate.

Siemens / Altair (AI Fabric)

L’ingresso di Siemens nel mercato delle piattaforme AI per data science e machine learning, consolidatosi tramite l’acquisizione della piattaforma AI Fabric di Altair nel marzo 2025, definisce l’opzione di riferimento per i contesti industriali e di produzione.

Funzionalità e investimenti : l’architettura unifica il portfolio Rapidminer con la suite low-code Mendix per consentire lo sviluppo di applicazioni composite basate su Enterprise Knowledge Graph. La roadmap del 2026 punta a espandere le connessioni dirette con i data cloud di Snowflake e Databricks.

: l’architettura unifica il portfolio Rapidminer con la suite low-code Mendix per consentire lo sviluppo di applicazioni composite basate su Enterprise Knowledge Graph. La roadmap del 2026 punta a espandere le connessioni dirette con i data cloud di Snowflake e Databricks. Punti di forza : il punto di differenziazione risiede nella profonda competenza di dominio nei verticali industriali, dell’automotive e dell’ingegneria complessa , supportata da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo che hanno generato modelli di fondazione industriali specifici. L’integrazione con Mendix consente di tradurre l’analisi dei dati in azioni esecutive direttamente sul software di automazione.

: il punto di differenziazione risiede nella , supportata da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo che hanno generato modelli di fondazione industriali specifici. L’integrazione con Mendix consente di tradurre l’analisi dei dati in azioni esecutive direttamente sul software di automazione. Aree di attenzione: il processo di fusione dei diversi moduli software sotto la nuova architettura AI Fabric è ancora in fase di consolidamento operativo, richiedendo tempi di adozione più lunghi per le organizzazioni che scelgono l’intero stack integrato. La specializzazione industriale rende la soluzione meno allineata alle esigenze aziendali di carattere puramente transazionale o finanziario, dove casi d’uso di ricerca profonda e RAG avanzata richiedono sforzi di configurazione supplementari.

Analisi dei requisiti per le piattaforme AI per data science e machine learning

La scelta tra le piattaforme AI per data science e machine learning richiede la scomposizione dei requisiti in capacità mandatorie — indispensabili per garantire la continuità operativa — e opzionali, necessarie per abilitare i casi d’uso più evoluti dell’architettura aziendale.

Questo processo di classificazione previene l’acquisizione di software sovradimensionati e orienta la spesa sulle reali necessità di integrazione della fabbrica dei dati.

Connettività multi-fonte e gestione del ciclo di vita del modello

Il nucleo delle funzionalità mandatorie si apre con la capacità della piattaforma di connettersi in modo nativo a una varietà di dati strutturati, semistrutturati e non strutturati residenti in sistemi di data management eterogenei, inclusi database, data warehouse e repository di contenuti sia on-premises sia in cloud.

Una volta stabilita la connessione, l’infrastruttura deve mettere a disposizione strumenti di trasformazione del dato per l’arricchimento dei metadati, la manipolazione tramite tecniche di NLP e la generazione di dati sintetici, essenziali per la preparazione delle basi informative. Lo sviluppo richiede un ambiente basato su codice che supporti le pratiche di software engineering e l’esplorazione interattiva, affiancato da una libreria di metodi statistici fondamentali e algoritmi di intelligenza artificiale generativa.

Il ciclo di vita si completa attraverso tre requisiti critici per la transizione in produzione:

Collaborazione e project management : interfacce e strumenti condivisi che permettano a team e ruoli multipli di operare all’interno dello stesso progetto.

: interfacce e strumenti condivisi che permettano a team e ruoli multipli di operare all’interno dello stesso progetto. Hosting e serving : capacità nativa della piattaforma di ospitare, servire e distribuire i modelli per l’integrazione diretta all’interno di applicazioni e servizi aziendali.

: capacità nativa della piattaforma di ospitare, servire e distribuire i modelli per l’integrazione diretta all’interno di applicazioni e servizi aziendali. Life cycle management: funzionalità di amministrazione per gestire i passaggi di stato dei modelli e degli agenti, inclusi i processi di promozione, retrocessione, riaddestramento e dismissione (retirement).

Protocolli di interoperabilità dei contesti e architetture RAG evolute

I requisiti opzionali definiscono il livello di maturità della piattaforma rispetto alle architetture basate su agenti e ai sistemi di ricerca semantica avanzata.

Tra le caratteristiche distintive spicca il supporto al Model Context Protocol (MCP), un protocollo aperto finalizzato a standardizzare la comunicazione bidirezionale tra i modelli AI e le sorgenti di dati o applicazioni esterne (Gartner, Hype Cycle for Data Science and Machine Learning, 2026). L’adozione di piattaforme predisposte per questo standard riduce la necessità di sviluppare codice di integrazione punto-a-punto personalizzato, consentendo agli agenti di scoprire gli strumenti e le capacità di contesto disponibili direttamente a runtime.

Un secondo blocco di funzioni opzionali riguarda l’implementazione di sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) evoluti. Le organizzazioni devono verificare la presenza di moduli dedicati alla preparazione dei dati non strutturati, alla gestione dei vector search e all’integrazione con i modelli di embedding.

Infine, la flessibilità architetturale viene determinata dalla presenza di framework di AgentOps, necessari per gestire la memoria a lungo termine, i protocolli di comunicazione e l’orchestrazione di flussi multi-agente complessi.