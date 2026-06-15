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Politica industriale italiana, perché gli incentivi non bastano

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L’Italia dispone di una politica industriale ampia e costosa, fondata su crediti d’imposta, garanzie e incentivi. I dati su produttività, Transizione 4.0 e investimenti tecnologici mostrano però risultati limitati, soprattutto perché capitale, competenze e organizzazione restano poco integrati

Pubblicato il 15 giu 2026
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Nicola Testa

Presidente U.NA.P.P.A. Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative

intelligenza artificiale produttività Italia

Osservando l’andamento economico delle attività produttive in Italia rispetto alle politiche per l’innovazione recentemente intraprese viene da chiedersi, in maniera seria e al di là di ogni intento puramente retorico o sterilmente polemico, se al nostro Paese manchi una politica industriale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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