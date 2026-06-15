Osservando l’andamento economico delle attività produttive in Italia rispetto alle politiche per l’innovazione recentemente intraprese viene da chiedersi, in maniera seria e al di là di ogni intento puramente retorico o sterilmente polemico, se al nostro Paese manchi una politica industriale.
imprese e investimenti
Politica industriale italiana, perché gli incentivi non bastano
L’Italia dispone di una politica industriale ampia e costosa, fondata su crediti d’imposta, garanzie e incentivi. I dati su produttività, Transizione 4.0 e investimenti tecnologici mostrano però risultati limitati, soprattutto perché capitale, competenze e organizzazione restano poco integrati
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