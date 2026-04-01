SaaS o self-hosting FOSS: quale scelta conviene alle aziende

L’economia degli abbonamenti ha reso il software più facile che mai da usare. Ma per un numero crescente di aziende e individui, la domanda è se la “facilità” valga i compromessi.

Negli ultimi dieci anni, l’assunto di base nel software aziendale è cambiato radicalmente. Un tempo, i team IT implementavano e gestivano le applicazioni sui propri server, ma il modello SaaS ha reso questo approccio quasi antiquato. Si paga un canone mensile, si ottiene un URL e qualcun altro si occupa dell’infrastruttura e dei servizi. Cosa c’è che non va?

Che cosa cambia davvero tra SaaS e self-hosting FOSS

In realtà molto, a seconda di chi sei, di cosa hai bisogno e di quanto apprezzi il controllo sugli strumenti che sono alla base del tuo lavoro. L’hosting autonomo di software libero e open source (FOSS) non è la risposta giusta per tutte le aziende, ma le ragioni a suo favore sono più forti di quanto suggerisca l’attuale narrativa mainstream. Per capire dove si collocano effettivamente i compromessi, è necessario guardare oltre il marketing di entrambe le parti.

Cosa significa realmente self-hosting

Self-hosting significa eseguire il software su un’infrastruttura di cui si ha il pieno controllo, sia che si tratti di un server fisico presente in azienda che una macchina virtuale presso un provider cloud o un container nel cluster Kubernetes. Il software stesso può essere sia open source (che puoi ispezionare, modificare e ridistribuire) sia commerciale, anche se spesso i due vanno di pari passo.

In questo contesto, il self-hosting FOSS significa implementare applicazioni come Nextcloud invece di Google Drive, Microsoft Azure o AWS, Gitea o Forgejo invece di GitHub, Authentik invece di Okta, Plausible o Matomo invece di Google Analytics, Mattermost o Matrix invece di Slack, o Immich invece di Google Photos.

L’alternativa, il SaaS, consiste nell’usare software fornito come servizio gestito da un fornitore: qualcun altro gestisce i server, si occupa degli aggiornamenti, gestisce i backup e stabilisce i termini in base ai quali è possibile accedere ai dati.

Dove il self-hosting FOSS ha un vantaggio reale

Sovranità dei dati e privacy

Questo è il vantaggio più evidente del self-hosting FOSS, perché quando si gestisce la propria istanza i dati non transitano sui server di qualcun altro, non sono disponibili per le pipeline di analisi del fornitore e non sono soggetti alle modifiche della politica sulla privacy di terzi.

I dati sensibili rendono il controllo decisivo

Per le organizzazioni che gestiscono informazioni sensibili come dati dei pazienti, documenti legali, registri finanziari e ricerche riservate, il problema della posizione geografica dei dati non è un’astrazione ma ha implicazioni normative (GDPR, HIPAA e NIS2) e pratiche, perché il fornitore SaaS può analizzare i dati sui propri server per monetizzarli senza che il proprietario dei dati stessi ne sia al corrente.

Il self-hosting FOSS riduce il lock-in dei fornitori

Nessun vincolo con i fornitori. I vendor SaaS cercano di trattenere i clienti aumentando in modo artificioso i costi di passaggio attraverso l’utilizzo di formati proprietari, le limitazioni all’esportazione, la deprecazione delle API e il bundling di funzionalità. Il software FOSS, al contrario, usa formati e protocolli standard, che è possibile ispezionare e da cui è possibile migrare con relativa facilità. Un’opzione che ha un valore economico e strategico reale.

Quando il self-hosting FOSS conviene sui costi

Costo su larga scala. Il prezzo del SaaS viene calcolato per mese e numero di postazioni. Su piccola scala è spesso più economico rispetto al self-hosting, ma su larga scala, con decine o centinaia di utenti per anni, è quasi sempre più costoso. Il self-hosting, al contrario, ha più o meno lo stesso prezzo sia che serva 50 o 500 utenti, dato che il costo marginale dell’aggiunta di un nuovo utente all’infrastruttura è trascurabile.

Più integrazione e meno limiti imposti dal vendor

Personalizzazione e integrazione. Il software open source può essere modificato, corretto, esteso o integrato con altri sistemi attraverso il suo codice sorgente, e non è vincolato al rilascio delle API da parte del vendor. Per molte aziende, la flessibilità del FOSS self-hosted vale molto più della comodità di una soluzione SaaS che non può essere adattata al proprio ambiente.

Perché il self-hosting FOSS offre più continuità

Nessuna sorpresa in termini di modifiche od obsolescenza. I vendor SaaS possono modificare il prezzo, deprecare le funzionalità, ritirare il prodotto o essere acquisiti, con poche o nessuna possibilità di ricorso da parte dei clienti. Il FOSS non è legato alle strategie commerciali del fornitore, e nella peggiore delle ipotesi – una deviazione dalla linea di sviluppo – è sempre possibile effettuare un fork.

Come effettuare la scelta tra SaaS e FOSS self-hosted

Le soluzioni SaaS sono molto conosciute, grazie agli imponenti investimenti in marketing e comunicazione delle Big Tech. Per questo motivo non ha senso fare un confronto tra i due approcci, mentre è probabilmente più utile una valutazione delle due categorie di strumenti sulla base di una serie di criteri legati alla realtà italiana delle aziende e delle organizzazioni.

Sensibilità dei dati e livello di esposizione

Sensibilità dei dati. Quanto sono sensibili i dati che verranno gestiti dal software? Più sono sensibili, più forte è l’argomento a favore del self-hosting. Un archivio per i documenti non riservati è un problema completamente diverso rispetto all’archivio della posta elettronica o a un repository di documenti per i contratti.

Crescita degli utenti e sostenibilità dei costi

Numero degli utenti e percorso di crescita. I calcoli vanno fatti su un orizzonte temporale realistico, da tre a cinque anni, e devono includere sia i costi di licenza sia i costi di implementazione, formazione e migrazione. Il self-hosting può essere più costoso il primo anno, e molto meno costoso dal secondo anno in avanti.

Competenze tecniche necessarie per il self-hosting FOSS

Competenze interne. Bisogna riconoscere con grande onestà le competenze di chi avrà l’onere di mantenere l’istanza self-hosted. Se la risposta è “chiunque ha tempo a sufficienza”, il rischio deve essere valutato con grande attenzione. Se la risposta è “un sysadmin competente” oppure “il team IT che gestisce l’infrastruttura di rete”, l’onere è modesto e il rischio quasi inesistente.

Maturità dei progetti e salute dell’ecosistema

Maturità della soluzione FOSS. Ci sono soluzioni FOSS mature e attivamente mantenute come Nextcloud, Gitea o Matomo, e altre molto promettenti ma ancora immature in termini di solidità dell’ecosistema. Bisogna valutare lo stato di salute di ogni progetto, analizzando la frequenza dei commit, i tempi di risposta ai problemi, il modello di sostenibilità e le dimensioni della comunità.

Valutare prima il costo di uscita dal SaaS

Costo di uscita dalla soluzione SaaS. Prima di impegnarsi con un prodotto SaaS, è opportuno verificare quali sono le condizioni di uscita. Quali formati esporta? Qual è il costo in termini di tempo e denaro? Se la risposta non è chiara, il rischio di un lock-in mascherato va valutato con grande attenzione.

Norme e appalti possono rendere il self-hosting FOSS necessario

Contesto normativo. Se la vostra organizzazione opera in base a requisiti di residenza dei dati, normative specifiche di settore o regole di appalto pubblico che favoriscono gli standard aperti, il self-hosting potrebbe non essere una scelta, ma un obbligo.

Oltre la contrapposizione tra self-hosting FOSS e SaaS

L’obiettivo non è il rigore ideologico: scegliere un’infrastruttura self-hosted per principio è sbagliato tanto quanto affidarsi in modo indiscriminato a una soluzione SaaS perché lo fa la maggioranza. L’obiettivo è quello di avere un’infrastruttura che permette di sapere in ogni momento dove risiedono i dati, quali sono le dipendenze e cosa serve per modificarle.

Il quadro più ampio

La crescita del mercato SaaS è stata accompagnata da una silenziosa normalizzazione della dipendenza. Le organizzazioni hanno accettato, spesso senza fare riflessioni adeguate, che i loro documenti risiedano sui server di qualcun altro, che le loro comunicazioni passino attraverso sistemi di terze parti e che la loro capacità di continuare a operare dipenda dalla buona volontà dei fornitori e dalla continuità operativa.

Il self-hosting FOSS è un modo per riequilibrare la situazione, senza rifiutare il valore fornito da servizi infrastrutturali ben gestiti, ma selezionando le dipendenze che vale la pena accettare e quelle che comportano rischi superiori ai vantaggi. La sovranità digitale, a tutti i livelli, da quello aziendale a quello del sistema Paese, obbliga ad avere una risposta sincera e trasparente a questa domanda.

Gli strumenti per rispondere, almeno dal punto di vista del software, non sono mai stati così efficaci.