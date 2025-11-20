5G Standalone: il futuro della connettività per imprese e PA

Il 5G Standalone rappresenta il futuro della connettività mobile, un’evoluzione che va oltre i semplici miglioramenti incrementali per offrire un’infrastruttura completamente autonoma e nativa di quinta generazione.

L’evoluzione radicale del 5G Standalone oltre il 4G

5G Standalone (5G SA) non è, infatti, solo un semplice aggiornamento delle tecnologie già in uso, ma costituisce un’evoluzione profonda e radicale. Il 5G Standalone, infatti, supera definitivamente il 4G per creare un’infrastruttura autonoma, completamente supportata dallo standard di quinta generazione. In questo modo, è possibile offrire tutte le caratteristiche tipiche del 5G, come la bassa latenza, l’affidabilità e la sicurezza, con prestazioni controllate ed ottimizzate per lo specifico caso d’uso e abilitare una serie di servizi evoluti in grado di rispondere al meglio alle esigenze specifiche delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Network slicing: fette di rete personalizzate e garantite

Il punto di forza del 5G Standalone consiste nella possibilità di destinare porzioni di rete pubblica, le cosiddette slice, attraverso la funzionalità del network slicing. Queste “fette” possono avere caratteristiche personalizzate e definite in base alle necessità dell’applicazione o del caso d’uso supportati, soprattutto, sono in grado di garantire tali specifiche in modo costante.

Uno slice, ad esempio, può essere configurata con parametri di latenza, priorità di accesso, stabilità e sicurezza e assicurare così flessibilità, sulla base delle richieste del cliente, ma senza incorrere nella variabilità tipica e inevitabile delle infrastrutture pubbliche, soprattutto in situazioni di forte congestione.

Accessibilità e flessibilità per PMI e PA

Un altro vantaggio di questa tecnologia è legato alla sua capacità di semplificare e favorire l’accesso all’innovazione, anche per le realtà produttive più piccole. Se una rete mobile privata in 5G può avere costi non facili da sostenere per una PMI o della PA più piccole, a causa delle installazioni hardware e dei relativi oneri gestionali, con le reti virtuali ottenute tramite slicing è possibile realizzare ecosistemi flessibili, a costi ridotti, che possono essere attivati o disattivati a seconda delle necessità operative.

Il potenziale inespresso del 5G SA nel contesto globale

Nonostante la crescita straordinaria del 5G e i suoi chiari vantaggi, il pieno potenziale di questa tecnologia è rimasto finora in buona parte inespresso, in particolar modo nel contesto europeo. A livello globale su 345 reti 5G esistenti al mondo solo 80 sono reti 5G Standalone. Eppure i settori che possono beneficiare di questa tecnologia, come dimostrano diversi casi d’uso realizzati nel mondo, sono numerosi e trasversali.

Applicazioni nella sanità: telemedicina in mobilità

Ad esempio, nell’ambito della sanità è possibile creare canali riservati per lo scambio di referti, immagini diagnostiche e dati clinici in tempo reale, che funzionano anche in mobilità. È una possibilità che è già stata sperimentata a Taiwan, dove l’ospedale St.Paul ha sfruttato le capacità del network slicing per la trasmissione in tempo reale di segnali vitali e dati clinici, supportati anche da video in 4K, dal luogo dell’emergenza al personale medico della struttura sanitaria.

Industria 4.0: manutenzione e ottimizzazione energetica

Nell’industria, si può supportare la manutenzione predittiva e correttiva attraverso la realtà aumentata, in modo da migliorare l’efficienza e la sicurezza degli operatori. Restando in Europa, lo ha già realizzato CIMPOR, la più antica cementeria al mondo. Tra i casi d’uso ad alto valore c’è il supporto da remoto al personale dello stabilimento, che utilizza smart glass per interagire, ma anche altre applicazioni come il monitoraggio completo dell’impianto, senza zone d’ombra, con telecamere HD e wireless. La creazione di un digital twin completo dell’impianto, ha infine aiutato a ottimizzare i consumi energetici riducendoli e abbattendo di circa 140.000 tonnellate le emissioni annuali di CO2.

Grandi eventi: sicurezza e broadcast in alta definizione

Attraverso la tecnologia “push to talk”, inoltre, il 5G Standalone è in grado di garantire servizi di comunicazione affidabili e sicuri tramite canali dedicati in contesti di forte affollamento, per esempio per quanto le forze dell’ordine durante un evento sportivo. Proprio nell’ambito dei grandi eventi lo Standalone può supportare soluzioni dedicate ai pagamenti digitali (POS), oppure la registrazione audio e video con telecamere connesse ad uno slice realizzato ad hoc.

In diversi contesti nel mondo il 5G Standalone ha già dimostrato la propria efficacia, come nel caso della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III del maggio 2024 o durante una recente tappa del SailGP tenutasi a Portsmouth lo scorso luglio. In quell’occasione, la rete 5G SA ha permesso di attivare due slice dedicati: uno per garantire connettività sicura e affidabile alle imbarcazioni – gestendo telemetria, comunicazioni di bordo e streaming video – e un altro per rispondere alle esigenze commerciali dell’area di gara, offrendo al pubblico esperienze immersive in realtà aumentata e virtuale e assicurando la trasmissione video globale in diretta, con una qualità in uplink mai raggiunta prima.

Una risposta strategica alla domanda di connettività intelligente

In un mercato in cui la domanda di connettività intelligente cresce costantemente, il 5G Standalone si propone quindi come la risposta più adatta e versatile a rispondere a tutte queste esigenze e a rendere le reti mobili elementi preziosi e strategici per la competitività delle imprese, di tutte le dimensioni, e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Il 5G Standalone in Italia Per quanto riguarda l’Italia, il primo operatore a rendere disponibile su scala nazionale una rete 5G Standalone pienamente operativa è stato Wind Tre. L’infrastruttura, sviluppata in collaborazione con Ericsson, partner esclusivo per la Core 5G Standalone, è già operativa su scala nazionale, abilitando l’erogazione di servizi evoluti basati su architettura 5G nativa.

Soluzioni su misura per imprese e pubbliche amministrazioni

La scelta strategica dell’operatore è quella di offrire servizi su misura, costruiti attorno alle esigenze specifiche delle applicazioni e dei clienti. Attraverso la nuova tecnologia vengono proposte soluzioni modulari che integrano la connettività 5G Standalone a dispositivi connessi, servizi cloud, cybersecurity e supporto tecnico dedicato, progettato in funzione delle peculiarità di settori come l’energia, la logistica, la sanità e l’industria manifatturiera. L’approccio è quello di non fornire solo connettività, ma accompagnare imprese e PA lungo tutto il percorso di trasformazione digitale, anche rivolgendosi ad aziende e amministrazioni che finora non potevano accedere ai servizi più avanzati a causa di barriere economiche, che ora, grazie al 5G Standalone, possono essere superate.

Test sul campo: broadcasting in condizioni estreme

Un esempio concreto delle potenzialità della nuova tecnologia è stato fornito durante un grande evento sportivo, nel corso del quale è stato realizzato uno slice dedicato alla produzione video in diretta. Le telecamere mobili, connesse alla rete 5G Standalone, hanno trasmesso immagini in alta definizione alla regia. Nonostante la presenza di oltre 90.000 spettatori e dei rispettivi device, la configurazione di slice adottata ha permesso di garantire stabilità e qualità della connessione. Un test che ha dimostrato la capacità della rete 5G Standalone di sostenere applicazioni evolute senza compromettere le performance anche in contesti di grande congestione e che ha offerto una soluzione concreta per il broadcasting e la produzione video.

Nuove prospettive per operatori e territori

Mentre il mercato consumer mostra segni di saturazione, il segmento business e istituzionale si conferma come il contesto più dinamico anche grazie all’adozione di soluzioni innovative. Tecnologie emergenti come il 5G Standalone aprono nuove prospettive, ampliano il mercato e rappresentano così un’occasione concreta di crescita e di differenziazione dell’offerta per gli operatori, in cerca di nuove fonti di ricavo e posizionamento competitivo, oltre a costituire un’importante occasione di sviluppo per imprese e territori.