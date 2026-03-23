Data center, la nuova cornice italiana seleziona i veri operatori industriali

Nel mercato italiano dei data center si sta aprendo una fase di profonda selezione. Le nuove regole nazionali e regionali non si limitano a semplificare gli iter autorizzativi, ma introducono una gerarchia di accesso fondata su solidità finanziaria, maturità progettuale, sostenibilità e capacità di dialogo con i territori. È in questo passaggio che il settore smette di essere una semplice partita immobiliare ed energetica e diventa una questione di infrastruttura strategica nazionale.