Nel mercato italiano dei data center si sta aprendo una fase di profonda selezione. Le nuove regole nazionali e regionali non si limitano a semplificare gli iter autorizzativi, ma introducono una gerarchia di accesso fondata su solidità finanziaria, maturità progettuale, sostenibilità e capacità di dialogo con i territori. È in questo passaggio che il settore smette di essere una semplice partita immobiliare ed energetica e diventa una questione di infrastruttura strategica nazionale.
infrastrutture digitali
Data center, la nuova cornice italiana seleziona i veri operatori industriali
Il nuovo quadro normativo italiano sui data center accelera le autorizzazioni ma alza drasticamente la soglia d’ingresso. A emergere sono gli operatori strutturati, mentre il mercato si sposta verso sostenibilità, integrazione energetica e consenso territoriale
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