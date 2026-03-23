Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

infrastrutture digitali

Data center, la nuova cornice italiana seleziona i veri operatori industriali

Home Infrastrutture digitali
Indirizzo copiato

Il nuovo quadro normativo italiano sui data center accelera le autorizzazioni ma alza drasticamente la soglia d’ingresso. A emergere sono gli operatori strutturati, mentre il mercato si sposta verso sostenibilità, integrazione energetica e consenso territoriale

Pubblicato il 23 mar 2026
Martin Horacek

MRICS, Service Director di BCS Consultancy

data center in italia

Nel mercato italiano dei data center si sta aprendo una fase di profonda selezione. Le nuove regole nazionali e regionali non si limitano a semplificare gli iter autorizzativi, ma introducono una gerarchia di accesso fondata su solidità finanziaria, maturità progettuale, sostenibilità e capacità di dialogo con i territori. È in questo passaggio che il settore smette di essere una semplice partita immobiliare ed energetica e diventa una questione di infrastruttura strategica nazionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

H
Martin Horacek
MRICS, Service Director di BCS Consultancy
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • incidenti nis2

  • sponsored story

    Dal data center al cloud sovrano: ecco come nasce la sovranità digitale

    11 Nov 2025

    di Emanuele Villa

    Condividi
  • Energy & utility: la frontiera dell’innovazione; just transition ia ed efficienza energetica

  • Convergenza Telco-Energia

    Telco e consumatori, come ricostruire il rapporto di fiducia

    09 Feb 2026

    di Tiziana Toto

    Condividi
  • modelli AI llm cinesi

  • strategia

    Advanced Storage Center: il piano cinese per dominare l'IA

    05 Nov 2025

    di Gabriele Iuvinale e Nicola Iuvinale

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x