Diversificare l’AI in Europa: il ruolo chiave dell’infrastruttura italiana

L’intelligenza artificiale è in crescita, ma questo trend positivo si rileva tra pochi grandi attori tecnologici. Secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato dell’AI in Italia ha raggiunto un valore record di 1,2 miliardi di euro, con una crescita del 58% rispetto all’anno precedente. A trainare lo sviluppo sono principalmente le grandi imprese, mentre le Pmi faticano a entrare nel mercato. Solo il 7% delle piccole e il 15% delle medie imprese ha infatti avviato progetti di AI, evidenziando un significativo gap nell’adozione di queste tecnologie.

Che cosa serve per superare lo scoglio? Le richieste principali riguardano soluzioni AI scalabili, sicure e personalizzabili, che rispettino le normative locali e garantiscano la protezione dei dati sensibili. Si fa strada, in altre parole, la necessità di un ecosistema AI più aperto e diversificato, capace di garantire maggiore indipendenza e controllo.

L’infrastruttura invisibile dietro i progetti AI

Come spiega Chiara Grande, Marketing Manager di Seeweb,”le aziende e le pubbliche amministrazioni avranno sempre più bisogno di potenza computazionale, e Seeweb, unendo la solidità e la flessibilità della sua proposta cloud alla potenza delle schede grafiche di vendor quali Nvidia o AMD, sta facilitando e rendendo più sostenibili progetti basati su AI e machine learning, nella totale trasparenza su come e dove vengono gestiti i dati”. Questo cambiamento di mentalità sta spingendo un numero crescente di aziende ad abbracciare modelli AI privati, adattabili alle specifiche necessità. Ma il passaggio non è immediato: la sfida resta la selezione del partner ideale, uno davvero capace di offrire infrastrutture AI affidabili e indipendenti dai grandi operatori globali.

Mentre i system integrator e i fornitori di soluzioni AI spesso occupano i riflettori, l’infrastruttura su cui si costruiscono queste soluzioni resta dietro le quinte. Questo è il caso di Seeweb, che, pur essendo una delle infrastrutture principali dietro molte soluzioni AI italiane, rimane “invisibile” al grande pubblico. Come sottolinea Marco Cristofanilli, Head of Artificial Intelligence di Seeweb, “spesso siamo la spina dorsale di progetti AI importanti, sebbene questo possa non emergere nella maggior parte dei casi. Le architetture che abilitano l’innovazione dell’AI hanno un ruolo strategico e noi abbiamo cercato di costruire una proposta che, con il suo vantaggio competitivo, riesce ad accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e della PA.”.

Seeweb non è solo un provider di infrastruttura, ma una realtà che si integra perfettamente con i partner tecnologici e i system integrator per creare soluzioni AI su misura. Grazie alle collaborazioni con realtà come Codebaker, Seeweb ha sviluppato progetti di grande impatto come Data Alchemy, che sfrutta l’infrastruttura cloud GPU per ottimizzare i processi di data entry nelle aziende. Questi progetti dimostrano come la forza di Seeweb risieda nella sua capacità di collaborare, adattarsi alle esigenze del cliente e offrire soluzioni altamente personalizzabili. “Abbiamo iniziato a costruire le infrastrutture cloud dedicate all’AI nel 2021, consentendone l’orchestrazione con Terraform (Infrastructure as Code), lavorando alla loro massima sostenibilità di costi e ambientale, e qualificandole per la Pubblica Amministrazione”, puntualizza Cristofanilli. La crescente domanda di soluzioni AI personalizzate richiede, infatti, una maggiore visibilità per chi fornisce le basi tecnologiche che rendono possibili questi progetti.

AI su misura: l’importanza di scegliere l’infrastruttura giusta

Le diverse tipologie di carico di lavoro AI richiedono infrastrutture diversificate. Seeweb risponde a questa esigenza mettendo a disposizione una vasta gamma di soluzioni, dalle GPU per l’elaborazione parallela intensiva, alle NPU per il calcolo neurale ottimizzato, fino alle soluzioni serverless per una gestione elastica delle risorse, mirata a soddisfare il bisogno dinamico di potenza di calcolo presso quelle imprese e PA che sfanno utilizzando la tecnologia Kubernetes. Questo ventaglio di opzioni consente alle aziende di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità, riducendo costi e migliorando l’efficienza.

Un altro aspetto cruciale è la possibilità di offrire compliance normativa e protezione del dato con il paradigma “Private AI”, offrendo quindi l’opportunità di operare su architetture “AI-ready” fidate ed europee. “Offriamo una piattaforma che permette alle aziende di costruire modelli completamente personalizzati e sicuri, senza dover compromettere la riservatezza dei propri dati”, sottolinea Chiara Grande. In questo modo, Seeweb offre alle aziende e alle PA la possibilità di sviluppare soluzioni AI che rispondano pienamente alle normative di privacy e sicurezza, senza dipendere da cloud esterni.

Ambrogio e Regolo, due esempi pratici

Uno degli esempi di come Seeweb supporti la realizzazione di soluzioni AI sicure e scalabili è Regolo.ai, un servizio di inferenza che permette alle aziende di utilizzare modelli di AI senza dover costruire da zero infrastrutture complesse. “Con Regolo.ai, i nostri clienti possono accedere a modelli di AI open-source per fare inferenza, con la sicurezza di un controllo completo e di un impatto ambientale ridotto”, spiega Cristofanilli.

Anche Ambrogio è la dimostrazione concreta di come Seeweb stia trasformando l’industria AI in Italia. Questo progetto, sviluppato insieme a system integrator, è un esempio di AI su misura che permette alle aziende di estrarre valore dai loro documenti aziendali. “Ambrogio consente alle aziende di interrogare l’AI per estrarre contenuti pertinenti dai documenti, ottimizzando i processi aziendali”, afferma Chiara Grande.

Dietro il successo di Ambrogio c’è l’infrastruttura di Seeweb che ha permesso la personalizzazione del modello AI e la protezione dei dati aziendali. Questo tipo di infrastruttura consente ai clienti di gestire i propri dati in modo sicuro e conforme alle normative, garantendo la massima efficienza operativa.

Il valore della configurabilità e dell’erogazione via SaaS privato

Un altro punto di forza di Seeweb è la capacità di offrire soluzioni AI in modalità SaaS privato, una formula che assicura l’accesso alle tecnologie più avanzate senza compromettere la sicurezza e il controllo sui dati. Grazie a questa modalità, Ambrogio può essere utilizzato in qualsiasi contesto aziendale, con la possibilità di adattarlo alle specifiche esigenze.

Sicurezza, privacy e trasparenza: la base di un’AI affidabile

La sicurezza e la protezione dei dati restano la priorità per le aziende e le pubbliche amministrazioni che utilizzano soluzioni AI. Con le crescenti preoccupazioni riguardo alla privacy e alla gestione dei dati sensibili, Seeweb garantisce un’infrastruttura in linea con il GDPR e altre normative di privacy. Ma non solo. La conformità alle normative italiane e europee è un altro aspetto che distingue Seeweb. Come partner Acn, Seeweb è qualificato a fornire soluzioni infrastrutturali anche per le pubbliche amministrazioni e le università. “La certificazione ACN ci permette di essere un partner di fiducia per il settore pubblico, garantendo che i dati sensibili vengano trattati con la massima sicurezza”, sottolinea Dario Denni, Consulente per gli Affari regolamentari.

Inoltre, a differenza delle grandi piattaforme cloud, Seeweb si distingue per la sua trasparenza e la gestione diretta dei propri data center, evitando il rischio di “black box” dove le operazioni sono opache. Questo approccio permette alle aziende di avere pieno controllo sulla loro infrastruttura AI, con la garanzia che i dati non vengano riutilizzati per scopi commerciali o di addestramento di modelli di terzi.

L’AI può essere sostenibile

L’intelligenza artificiale non solo richiede un’infrastruttura robusta e sicura, ma anche un‘attenzione particolare all’impatto ambientale. Con il crescente uso di risorse computazionali per addestrare e gestire modelli AI, la sostenibilità diventa un aspetto cruciale per le aziende che vogliono abbracciare queste tecnologie in modo responsabile. “I nostri data center sono progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale, utilizzando energie rinnovabili e ottimizzando il consumo di risorse”, afferma Marco Cristofanilli.

Seeweb non solo si impegna a ridurre le emissioni dirette, ma adotta anche pratiche di green computing che migliorano l’efficienza energetica dell’intera infrastruttura. L’azienda si allinea a standard internazionali in materia di sostenibilità, contribuendo in modo significativo alla creazione di un’industria dell’AI che rispetta l’ambiente.

Green computing, energia rinnovabile e architetture NPU

Nello specifico, le architetture di Seeweb sono progettate per integrarsi con tecnologie avanzate come le NPU (Neural Processing Unit), che consentono di ottimizzare l’elaborazione delle intelligenze artificiali senza un enorme dispendio energetico. L’adozione di tecnologie come questa è un passo importante verso un’AI che non solo è potente, ma anche sostenibile. “L’uso delle NPU, insieme a energie rinnovabili, ci consente di migliorare le prestazioni dei modelli AI riducendo significativamente il consumo energetico”, spiega Cristofanilli.

La sostenibilità non riguarda solo l’energia, ma anche come le risorse vengono gestite e ottimizzate. In questo senso Seeweb offre soluzioni AI scalabili che permettono alle aziende di massimizzare l’efficienza senza compromessi sulle performance, ma mantenendo sempre un basso impatto ambientale.

Come Regolo.ai controlla le emissioni via token/pixel

Uno degli esempi più concreti di sostenibilità nell’AI è rappresentato da Regolo.ai. Questo servizio di inferenza as-a-service non solo offre prestazioni elevate, ma introduce un modello di tracciamento delle risorse energetiche consumate, attraverso un sistema di token o pixel che permette agli utenti di visualizzare l’impatto ambientale del loro utilizzo. In questo modo, le aziende possono fare scelte informate e sostenibili mentre sviluppano applicazioni AI.

Regolo.ai è una delle prime piattaforme italiane a integrare in modo trasparente l’impatto ambientale nei propri modelli di business. “Stiamo fornendo uno strumento che consente di misurare l’impatto delle applicazioni AI, un passo importante per chi vuole essere consapevole e responsabile nel proprio utilizzo dell’intelligenza artificiale”, afferma Cristofanilli.

Il futuro dell’AI passa anche dall’Italia

Il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà più centralizzato, ma distribuito e decentralizzato. I modelli AI di prossima generazione si evolveranno verso architetture ibride che combinano edge computing e cloud, permettendo un’elaborazione più vicina ai dati e riducendo la latenza. Questo approccio sarà particolarmente utile in applicazioni che richiedono una risposta rapida e il trattamento di grandi volumi di dati in tempo reale, come nel caso delle smart cities o della diagnostica sanitaria.

“Le soluzioni AI devono diventare sempre più contestuali e situazionali”, spiega Marco Cristofanilli. “Con l’AI distribuita, il calcolo avviene dove i dati vengono generati, migliorando la reattività e l’efficienza operativa”. L’evoluzione dell’AI verso il modello distribuito renderà possibile la costruzione di soluzioni più intelligenti e autonome, pronte a operare in scenari complessi e dinamici.

Il ruolo dei provider europei nella nuova geografia AI

In questo scenario, mentre il mercato AI resta dominato da grandi attori globali, il ruolo dei provider locali e europei diventa sempre più rilevante. Seeweb si posiziona come un leader nel panorama europeo, in grado di offrire soluzioni AI che rispondano alle specificità legate alle normative locali, alla protezione dei dati e alla sostenibilità. “L’AI europea deve essere sinonimo di trasparenza, sicurezza e indipendenza”, sottolinea Cristofanilli. “Come provider europeo, vogliamo garantire che le aziende possano scegliere soluzioni AI che siano non solo all’avanguardia, ma anche pienamente conformi alle normative”.

Con la crescente esigenza di sovranità tecnologica e la richiesta di soluzioni AI che rispettino le leggi locali, il ruolo di Seeweb come fornitore di infrastrutture sicure e scalabili diventa quindi centrale per l’industria tecnologica europea. La sua visione di un’AI aperta e indipendente trova sempre più riscontri nel panorama italiano e internazionale, dove l’attenzione alla sicurezza e alla privacy è una priorità assoluta, e dove infrastrutture GPU di fornitori europei fidati possono rappresentare la base ideale per progetti di private AI.

La visione Seeweb: infrastruttura flessibile, open e affidabile

La visione di Seeweb è infatti chiara: fornire infrastrutture AI che siano flessibili, open e completamente affidabili. Questo approccio è fondamentale per rispondere alla crescente domanda di personalizzazione e sicurezza nei progetti AI, che devono essere in grado di evolversi insieme alle esigenze delle aziende. “Vogliamo essere il partner che offre soluzioni AI scalabili, sicure e accessibili per tutti”, conclude Cristofanilli. “Con Seeweb, le aziende italiane e le PA possono costruire modelli AI che rispettano i loro requisiti di sicurezza e performance, senza dover fare compromessi”.

Visibilità, scelta e consapevolezza

In un contesto in cui la visibilità dei grandi attori tecnologici spesso offusca i contributi dei fornitori infrastrutturali, Seeweb è pronta a farsi riconoscere come un partner fondamentale nel panorama italiano dell’AI. “Spesso siamo dietro le quinte, ma il nostro ruolo è cruciale”, mette in chiaro Marco Cristofanilli. Il futuro dell’AI dipende dunque dalla scelta consapevole di partner che possano garantire soluzioni sicure, sostenibili e flessibili, e Seeweb è pronto a prendere il suo posto come leader in questo settore: “L’alternativa ai grandi player esiste – conclude l’Head of AI – ed è un’opportunità per le aziende che vogliono crescere in un ambiente tecnologico sicuro e affidabile, esplorando nuove opportunità nell’ambito dell’intelligenza artificiale”.

