Esiste un’interdipendenza critica, profonda e spesso sottovalutata, tra le infrastrutture orbitali e la rete di trasmissione dell’energia elettrica nazionale (RTN). La sincronizzazione delle reti elettriche avviene attraverso i sistemi di posizionamento satellitare. Si tratta di un equilibrio delicato che origina una doppia e reciproca vulnerabilità.
Guerra ibrida, il nuovo fronte è tra spazio ed energia: ecco i rischi
Le infrastrutture critiche spaziali ed energetiche sono legate da un’interdipendenza nascosta. I satelliti GPS sincronizzano le reti elettriche, mentre i centri di controllo spaziale dipendono dall’energia terrestre. Questa doppia vulnerabilità crea scenari di crisi sistemica amplificata
