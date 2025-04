Il futuro degli operatori tlc è essere “customer platform”: ecco come

L’ingresso di Poste Italiane in TIM è un fatto rilevante nello scenario dei servizi digitali dedicati alle famiglie, alle imprese italiane e alle pubbliche amministrazioni, e con molta probabilità traccia una nuova direzione verso soggetti in grado di soddisfare, in modo integrato, efficace ed efficiente, molteplici esigenze. Dunque, non più e non solo servizi di telecomunicazioni, come fattore abilitante e fondamentale, ma transazioni sicure, identità certificata, contenuti e informazioni digitali, capacità elaborativa, servizi al cittadino della pubblica amministrazione, servizi finanziari e molto altro.