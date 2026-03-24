Inwit, Tim, Fastweb: che succede al mercato torri 5G in Italia

TIM e Fastweb+Vodafone hanno da poco annunciato un accordo non vincolante per la costituzione di una joint venture paritaria destinata a costruire e gestire fino a seimila nuove torri per la telefonia mobile. L’obiettivo dichiarato: accelerare il rollout del 5G e ridurre i costi operativi, allineandoli alla media europea. La reazione del mercato per INWIT, principale tower operator nazionale con circa 25.500 siti, è stata immediata e violenta: il titolo è crollato fino al 24 per cento in una sola seduta, per poi stabilizzarsi intorno a un calo del 15,6 per cento. Un crollo proseguito anche il giorno successivo, con un ulteriore ribasso del 7,9 per cento ai minimi dal 2018.

La domanda è cruciale: davvero TIM e Fastweb+Vodafone costruiranno seimila nuove torri? Oppure si tratta soprattutto di una leva negoziale per riscrivere i Master Service Agreement con INWIT a condizioni più favorevoli? A giudicare dai fatti, dalla storia recente e dalle difficoltà oggettive che un simile piano comporta, la seconda ipotesi appare sensibilmente più realistica della prima. Ma non è detto.

Come nascono le torri INWIT e perché contano nei contratti

Per capire la portata della questione, bisogna ricostruire la genesi di INWIT e il senso economico delle operazioni che l’hanno resa ciò che è oggi. La società nasce nel gennaio 2015 come spin-off del ramo “Tower” di Telecom Italia, viene quotata in Borsa nel giugno dello stesso anno e riceve in dote circa undicimila torri. TIM ha complessivamente monetizzato circa cinque miliardi di euro attraverso le successive cessioni di quote INWIT da questa operazione, monetizzando un’infrastruttura costruita in decenni, a fronte di contratti per l’utilizzo dell’infrastruttura per le proprie antenne di lunga durata. L’accordo non era un semplice disinvestimento: quei canoni di servizio pluriennali rappresentavano la remunerazione differita dell’investimento ceduto. Era, di fatto, una forma di finanziamento alternativa al mercato del credito, e probabilmente a condizioni più vantaggiose di quelle che il sistema bancario avrebbe offerto in quel momento a un operatore con i bilanci sotto pressione di TIM.

Nel 2020 il cerchio si chiude con la fusione per incorporazione di Vodafone Towers Italia in INWIT, operazione che porta in dote altre undicimila torri e fa nascere la più grande towerco nazionale, con un patrimonio di oltre 22.000 siti. La valutazione d’impresa di Vodafone Towers in quell’operazione si aggira intorno ai 5,27 miliardi di euro, secondo la documentazione ufficiale della transazione. Ciò implica un valore medio per torre dell’ordine di 450-480 mila euro, un dato che va confrontato con il costo attuale di realizzazione di un nuovo sito, che secondo le stime di Intermonte è di circa 100 mila euro. La differenza è enorme, ma ha una spiegazione precisa: quel prezzo incorporava non solo il valore fisico dell’infrastruttura, bensì la redditività futura garantita da MSA di durata ventennale. INWIT pagava di più, sì, ma sapeva di poter contare su flussi di cassa certi per venti-ventidue anni. Anche Vodafone, come TIM cinque anni prima, incassava liquidità immediata rinunciando a ricavi futuri che sarebbero arrivati sotto forma di canoni. Un meccanismo perfettamente razionale per entrambe le parti, almeno fino a quando qualcuno non decide di mettere in discussione i termini del patto.

Perché le torri INWIT sono al centro dello scontro sugli MSA

Ed è esattamente quello che sta accadendo. Dunque, TIM e Fastweb+Vodafone premono per una revisione al ribasso dei canoni pagati a INWIT, che giudicano troppo onerosi rispetto ai benchmark europei. INWIT, dal canto suo, resiste: il direttore generale Diego Galli, in conferenza con gli analisti il 20 marzo, ha ribadito senza mezzi termini che l’MSA con Fastweb+Vodafone ha validità fino ad agosto 2038, per effetto del cambio di controllo che nel 2022 ha fatto scattare la clausola di rinnovo automatico. In un comunicato particolarmente duro, il consiglio di amministrazione di INWIT ha definito l’atteggiamento dei due anchor tenant come finalizzato a ottenere “una squilibrata e ingiustificata revisione degli originari termini” dei contratti e ha giudicato la joint venture annunciata “in evidente contrasto con gli MSA”.

Non solo: gli accordi quadro conterrebbero una clausola “all or nothing” che impedisce ai clienti di recedere selettivamente da un gruppo di siti. Chi vuole uscire dal contratto su una parte delle torri deve recedere dall’intero accordo per tutte le migliaia di siti ospitati, una prospettiva che renderebbe l’operazione economicamente devastante per gli stessi operatori.

Che cosa cambia davvero per le torri passive dopo gli annunci

È in questo contesto che va letta la sequenza degli annunci. Il 7 gennaio 2026, TIM e Fastweb+Vodafone firmano un accordo preliminare di RAN sharing, la condivisione della parte attiva della rete, nei comuni con meno di 35.000 abitanti, con l’obiettivo di realizzare circa 15.500 siti per operatore entro il 2028. Si tratta di un’intesa che riguarda la componente radio attiva, non le torri passive, e che in sé ha un suo razionale industriale per i piccoli centri. Due mesi e mezzo dopo, il 19 marzo, arriva l’annuncio della joint venture per realizzare fino a seimila nuove torri, questa volta infrastrutture passive, con tanto di ipotesi di ingresso di investitori finanziari terzi. Il comunicato, però, non indica né i tempi di realizzazione, né l’entità complessiva dell’investimento, né un piano industriale dettagliato. L’unica indicazione concreta emersa è che i primi impatti si vedranno nel 2027, con effetti più materiali nel 2028-2029.

Questa vaghezza non è casuale. Costruire seimila torri in Italia non è un esercizio teorico: è un incubo logistico, burocratico e giuridico di proporzioni difficilmente immaginabili.

Perché costruire nuove torri INWIT alternative è così difficile

Si pensi a due città come Roma dove INWIT dispone di circa 800 torri, o Milano dove le torri di INWIT sono circa 1.000. Queste strutture occupano posizioni consolidate da decenni su lastrici solari condominiali, aree pubbliche, siti industriali. Sostituire in pochi anni questa logica insediativa con una parallela significherebbe trovare nuove allocazioni in contesti urbani dove ogni metro quadrato è conteso, negoziare con condomini e proprietari, ottenere autorizzazioni urbanistiche, edilizie e ambientali, superare le verifiche sui limiti di emissione elettromagnetica, il tutto in un quadro normativo che, nonostante le semplificazioni introdotte al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, resta frammentato e litigioso.

E se le grandi città rappresentano il mal di testa più acuto per i pianificatori, le aree extra-urbane non sono da meno. Nei piccoli comuni il rischio di contenzioso è altissimo. Le amministrazioni locali, spesso sotto pressione di comitati cittadini, tendono a relegare le nuove installazioni fuori dai centri abitati, in posizioni che rendono l’investimento antieconomico rispetto alla copertura da assicurare. Ogni nuovo sito può diventare oggetto di ricorsi, sospensive, rinvii: un terreno su cui si giocano anni, non mesi.

Le torri INWIT esistenti e il confronto con il piano da seimila siti

Il confronto con l’esistente rende ancora più evidente la sproporzione tra l’annuncio e la sua fattibilità. INWIT oggi gestisce circa 25.500 torri: undicimila provenienti da TIM, undicimila da Vodafone, e circa tremila-tremilacinquecento realizzate autonomamente negli ultimi anni. Il suo piano industriale prevede di arrivare a 28.500 siti entro il 2030, con un impegno finanziario di circa 100.000 euro per sito, per un totale cumulato di circa 350 milioni in sei anni. INWIT ha competenze specifiche, relazioni consolidate con i comuni, una macchina autorizzativa rodata. Eppure, anche per INWIT l’obiettivo di tremilacinquecento nuove torri in sei anni è ambizioso. Pensare che una joint venture appena costituita, priva di organizzazione operativa, di relazioni territoriali e di track record, possa realizzarne seimila in tempi paragonabili richiede un atto di fede piuttosto che un’analisi industriale.

C’è poi un dato macroeconomico che merita attenzione. Secondo lo studio “Il valore di INWIT per l’Italia”, realizzato da The European House Ambrosetti e presentato nel maggio 2025 al Sustainability Day della società, la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione mobile ha evitato agli operatori italiani 15,8 miliardi di euro di costi tra il 2015 e il 2024. È una cifra che misura il risparmio derivante dal non aver dovuto costruire reti parallele: di fatto, per avere la stessa capillarità di copertura attuale, ciascun operatore avrebbe dovuto realizzare autonomamente circa 14.000 torri aggiuntive. In alternativa a questo modello condiviso, INWIT ha immesso nel sistema 10 miliardi di euro per l’acquisizione delle torri da TIM e Vodafone, generando liquidità immediata che i due operatori hanno utilizzato per ridurre il debito e finanziare altre attività. Mettere in discussione questo modello oggi non significa solo rinegoziare dei canoni: significa potenzialmente smantellare un’architettura industriale che ha funzionato e che ha generato valore per l’intero sistema.

Perché la partita sulle torri INWIT sembra soprattutto negoziale

La lettura più plausibile della sequenza di mosse è dunque di natura negoziale. Il comunicato sulla ran sharing nei piccoli comuni e quello di marzo sulla joint venture delle torri non sono piani industriali compiuti: sono segnali di forza inviati al tavolo della trattativa sugli MSA. Gli operatori vogliono pagare meno per le torri di INWIT, e per ottenere questo risultato devono dimostrare di avere un’alternativa credibile. L’annuncio di una joint venture non vincolante, senza cifre precise di investimento né cronoprogramma, risponde perfettamente a questa logica. È una minaccia calibrata: sufficientemente concreta da avere un effetto su INWIT in Borsa per indebolirne la posizione negoziale, ma sufficientemente vaga da non vincolare i proponenti a impegni irreversibili.

Del resto, lo stesso mercato finanziario sembra aver percepito questa dinamica. Equita, nelle sue analisi, ha osservato che lo spazio negoziale tra le parti non appare ancora del tutto chiuso, sebbene il confronto sia diventato molto aspro. Intermonte ha definito l’accordo tra i due anchor tenant una “chiara minaccia” per INWIT, inquadrandolo nella fase di confronto per la rinegoziazione degli MSA.

Va detto che gli operatori hanno una qualche ragione nel chiedere una revisione. I canoni italiani per l’ospitalità sulle torri sono effettivamente più alti della media europea, e in un mercato caratterizzato da ricavi medi per utente tra i più bassi d’Europa, ogni margine di efficienza conta. Ma una cosa è chiedere condizioni migliori, un’altra è minacciare di ricostruire da zero una parte dell’infrastruttura che ha richiesto decenni per essere edificata e per la quale si è ricevuto un corrispettivo miliardario. TIM e Vodafone hanno complessivamente monetizzato dalle torri che avevano prima circa dieci miliardi di euro (circa cinque miliardi ciascuno) attraverso lo scorporo, la fusione e le successive cessioni di quote in INWIT: quei canoni che oggi giudicano troppo alti non sono altro che il rendimento dell’investimento che INWIT ha sostenuto, e che ha consentito a entrambi gli operatori di incassare rinunciando consapevolmente ai ricavi futuri dell’infrastruttura.

In definitiva, la vicenda TIM-Fastweb-Vodafone-INWIT racconta una storia antica quanto il capitalismo: chi ha venduto un asset a caro prezzo ora vorrebbe ricomprarne i servizi a buon mercato, e usa la minaccia dell’autosufficienza come leva per abbassare il conto. È una strategia legittima, ma che va riconosciuta per quello che è. Costruire seimila torri in Italia resta un’impresa titanica; dunque, siamo davanti a una partita a poker dove il risultato più probabile non sarà un paesaggio con seimila nuovi tralicci, bensì un nuovo accordo commerciale tra le parti, magari con qualche aggiustamento sui canoni e un diverso riparto degli investimenti futuri.