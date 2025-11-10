Nel lessico della difesa europea l’energia è passata da costo di esercizio a fattore operativo. La capacità di una base di funzionare in “isola” durante interruzioni della rete, di ridurre la dipendenza dal carburante fossile e di assicurare elettricità di qualità a sistemi C2, radar, comunicazioni e sensori è oggi parte della prontezza.
autonomia energetica
Micro-reti e nucleare: l’energia strategica per la Difesa Ue
La sicurezza energetica entra nella strategia militare europea. Progetti su micro-reti, idrogeno e SMR puntano a basi indipendenti, capaci di operare off-grid e di sostenere continuità operativa e decarbonizzazione nel quadro NATO ed europeo
Argomenti
Canali