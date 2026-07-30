Nucleare, cosa serve per costruire un programma nazionale credibile

Avviare un programma nucleare nazionale non significa soltanto scegliere un tipo di reattore o costruire una centrale. Significa preparare un intero Paese a gestire una tecnologia matura ma complessa, che richiede regole chiare, competenze tecniche, controlli indipendenti, capacità industriale e fiducia da parte dei cittadini.

Le infrastrutture essenziali per un programma nucleare nazionale

Per questo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite (IAEA) raccomanda agli Stati Membri che per la prima volta o dopo un lungo iato temporale intendono includere l’energia nucleare nel proprio mix energetico una metodologia molto articolata denominata Milestone Approach. Si tratta dell’implementazione di un percorso graduale che aiuta i Paesi a capire cosa serve prima di prendere decisioni operative.

Le infrastrutture da costruire o rafforzare non sono semplici adempimenti burocratici. Sono le fondamenta del programma: dalle leggi alla sicurezza, dalla formazione del personale alla gestione dei rifiuti, dalla rete elettrica al coinvolgimento del pubblico. Se una di queste parti è debole, l’intero progetto diventa più fragile.

L’infografica mostra in maniera intuitiva il complesso delle infrastrutture di base materiali e immateriali che sorreggono un qualsiasi programma nazionale e che, una volta adeguatamente sviluppate e consolidate, creano le condizioni per assumere rilevanti decisioni finanziarie – minimizzando i rischi – e transire alla fase realizzativa ed esecutiva del progetto nucleare. Entro certi limiti queste infrastrutture di base sono “technology neutral”, ovvero vanno sviluppate comunque in maniera organica e integrata, qualsiasi sia la specifica scelta tecnologica.

ECA: Export Credit Agencies (come USEXIM, KEXIM, JBIC, EDC, SACE, ecc.)

MDB: Multilateral Development Banks

IFI: International Financing Institutions

La scelta nazionale e il quadro istituzionale

Il primo passo è decidere, in modo trasparente, se e perché il nucleare debba far parte della strategia energetica nazionale. Una scelta di questo tipo deve essere basata su studi approfonditi ed autorevoli: quanta energia servirà in futuro e per coprire quale domanda, quali fonti e tecnologie saranno disponibili a breve, medio e lungo termine, quanto peseranno nelle scelte gli obiettivi climatici e di sicurezza dell’approvvigionamento, quali costi e benefici ci si può attendere e quale ruolo potrà avere il nucleare accanto alle altre tecnologie del mix.

Una volta definita la scelta di fondo, servono leggi adeguate. Le norme devono stabilire chi fa che cosa, quali autorizzazioni sono necessarie, come si garantiscono la sicurezza degli impianti, la protezione delle persone, la responsabilità in caso di incidente e il rispetto degli impegni internazionali.

Al centro di questo sistema deve esserci un’autorità di controllo indipendente, competente e dotata di risorse sufficienti. Il suo compito è verificare che gli impianti siano progettati, costruiti e gestiti in modo sicuro. Non basta quindi avere uffici amministrativi: occorre una vera capacità tecnica nazionale di valutazione e sorveglianza.

Sicurezza, security, salvaguardie e radioprotezione

La sicurezza nucleare è il requisito principale. Vuol dire progettare e gestire gli impianti in modo da prevenire incidenti e ridurne al minimo le conseguenze. Ma non riguarda solo la tecnologia: riguarda anche le persone, le procedure, la formazione e la cultura organizzativa. In un settore come il nucleare, ogni decisione deve essere presa mettendo la sicurezza al primo posto.

Accanto alla sicurezza c’è la security, cioè la protezione da atti intenzionali non autorizzati, come sabotaggi, furti di materiali o intrusioni. È un compito che coinvolge lo Stato, le autorità competenti e gli operatori degli impianti, con regole e piani specifici.

Un altro aspetto essenziale è garantire che i materiali nucleari siano usati solo per scopi pacifici. Per questo esistono vari trattati e accordi internazionali da rispettare – primo fra tutti il Trattato di Non Proliferazione (NPT) e i relativi controlli internazionali, chiamati salvaguardie.

Parimenti importante è la radioprotezione, cioè l’insieme delle misure che proteggono lavoratori, cittadini e ambiente dagli effetti delle radiazioni.

Ambiente, siti, emergenze e ciclo del combustibile

Un programma nucleare deve anche dimostrare di poter proteggere l’ambiente. Questo significa valutare gli effetti sull’acqua, sull’aria, sul territorio e sugli ecosistemi, sia durante il normale funzionamento sia in situazioni anomale o incidentali. La valutazione ambientale non è un passaggio formale, ma una parte centrale della decisione.

Anche la scelta del sito è decisiva. Non basta trovare uno spazio disponibile: bisogna studiare la geologia, il rischio sismico, la disponibilità di acqua, la distanza dai centri abitati, la rete elettrica, le vie di accesso e la possibilità di gestire eventuali emergenze. La localizzazione di una centrale è quindi una decisione tecnica, ambientale e sociale allo stesso tempo.

Per quanto moderne possano essere le tecnologie, un Paese deve comunque prepararsi a gestire le emergenze. Servono piani, esercitazioni, responsabilità chiare e coordinamento tra impianto, autorità locali e istituzioni nazionali. Le nuove tecnologie, come gli SMR e i reattori di quarta generazione, puntano a ridurre i rischi e le aree interessate da eventuali emergenze, ma non eliminano la necessità di essere pronti a tali emergenze.

Infine, bisogna decidere come gestire il combustibile nucleare e i rifiuti radioattivi. Occorre avere contezza, anche dal punto di vista geopolitico, di come procurarsi il combustibile, come verrà utilizzato, cosa accadrà al combustibile irraggiato e quali soluzioni saranno adottate per i rifiuti a diversa attività. È un tema che riguarda non solo l’industria, ma anche la responsabilità verso le generazioni future.

Gestione del programma, rete elettrica e finanziamento

Un programma nucleare è un progetto di lungo periodo. Può durare molti decenni, dalla prima pianificazione fino alla chiusura e allo smantellamento degli impianti. Per questo servono capacità di gestione molto solide: programmazione, controllo dei tempi e dei costi, coordinamento tra istituzioni e imprese, gestione dei rischi e continuità nelle decisioni.

La rete elettrica deve essere pronta ad accogliere l’energia prodotta dagli impianti. Una centrale nucleare deve poter essere collegata in modo stabile e sicuro, senza compromettere l’equilibrio del sistema elettrico. Per questo il gestore della rete deve essere coinvolto fin dall’inizio.

Anche il tema economico va affrontato con chiarezza. Lo Stato deve finanziare o sostenere alcune infrastrutture di base, come l’autorità di controllo, la formazione e il quadro regolatorio. La costruzione degli impianti, invece, richiede investimenti molto rilevanti, che devono essere coperti con strumenti finanziari adeguati e con una valutazione realistica dei rischi.

Competenze, industria e approvvigionamenti

Le persone costituiscono l’infrastruttura immateriale più rilevante. Non servono solo ingegneri nucleari: servono tecnici, operatori, esperti di sicurezza, regolatori, manager, specialisti della qualità, amministrativi e personale capace di lavorare secondo standard molto rigorosi. Queste competenze non si improvvisano e devono essere formate con largo anticipo.

Anche l’industria nazionale può – e nel caso italiano deve – avere un ruolo importante. Un programma nucleare crea lavoro altamente qualificato, innovazione e nuove competenze, ma solo se le imprese sono in grado di rispettare requisiti tecnici e di qualità molto elevati. Produrre componenti o servizi per il nucleare richiede standard più severi rispetto a molti altri settori industriali.

Quando si acquista o si costruisce un impianto, il Paese deve saper definire bene ciò che chiede ai fornitori. Anche un contratto “chiavi in mano” non elimina la necessità di controllare qualità, tempi, sicurezza e conformità dei componenti. La capacità di acquistare, verificare e seguire la catena di fornitura è quindi parte integrante dell’infrastruttura nucleare.

Coinvolgimento dei cittadini e sostenibilità del percorso

Un programma nucleare non può essere costruito solo nelle stanze tecniche o politiche. Deve essere spiegato, discusso e compreso. Cittadini, territori, imprese, università, associazioni e istituzioni locali devono poter ricevere informazioni chiare e partecipare al confronto. La fiducia pubblica non nasce da sola: si costruisce con trasparenza, ascolto e coerenza nel tempo.

In conclusione, il nucleare non è soltanto una tecnologia, ma un sistema Paese. Per avviare un programma credibile servono leggi, autorità competenti, personale formato, industria qualificata, risorse finanziarie, una rete elettrica adeguata, piani per rifiuti ed emergenze e un rapporto trasparente con i cittadini. Solo se tutte queste condizioni crescono insieme, un impianto nucleare può essere realizzato e gestito in modo sicuro e duraturo.