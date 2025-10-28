L’annuncio di un nuovo investimento di Meta per la costruzione di un cavo sottomarino in fibra ottica ad alta velocità, l’inaugurazione a Nairobi del più potente data center dell’Africa orientale, l’avvio dei lavori per la realizzazione di un mega centro dati green da un miliardo di dollari nell’area di Olkaria. Sono alcune delle recenti notizie che testimoniano l’ascesa del Kenya come uno dei principali hub digitali del continente.
africa orientale
Silicon Savannah: il Kenya accelera su cavi sottomarini e data center
