L’esplosione dei dati e l’avvento dell’intelligenza artificiale impongono una riflessione urgente sulla sostenibilità dei data center. Queste infrastrutture, essenziali per addestrare e operare modelli di IA, devono affrontare la sfida della decarbonizzazione senza compromettere l’innovazione digitale che sta trasformando economia e società.
Data center sostenibili: la sfida energetica dell’IA in Italia
L’espansione dell’intelligenza artificiale solleva interrogativi sulla compatibilità con gli obiettivi climatici. L’Italia ospita 210 data center con consumi in crescita. La sfida è sviluppare modelli sostenibili, ottimizzare l’efficienza energetica e integrare fonti rinnovabili nell’infrastruttura digitale nazionale
