Sovranità digitale: la sfida dell’Italia per un’autonomia europea

La sovranità digitale non è più un perimetro tecnico riservato agli addetti ai lavori, ma il nuovo baricentro dell’identità e dell’economia di una nazione. Durante il recente convegno “Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro”, tenutosi nella Sala Della Regina di Palazzo Montecitorio, è emerso con chiarezza come l’autonomia strategica del sistema Paese dipenda dalla capacità di incastrare tasselli eterogenei: norme, cybersecurity, infrastrutture fisiche e layer applicativi. Se finora il digitale è stato trattato come un’economia di settore, oggi la sfida si sposta sul piano della politica industriale e costituzionale.L’Italia è quindi chiamata a giocare un ruolo da protagonista nella definizione di una sovranità digitale europea che sappia bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela della dignità umana e della sicurezza nazionale.

Il Polo Strategico Nazionale come asset “bridge” tra tecnica e politica

Nel complesso mosaico della sovranità digitale europea, l’Italia ha posizionato un tassello fondamentale: il Polo Strategico Nazionale (PSN). Non si tratta solo di una questione di server o di migrazione in cloud, ma di un vero e proprio “bridge” che unisce le necessità tecnologiche alla stabilità istituzionale. Come evidenziato da Paolo Trevisan, CTIO di PSN, la natura stessa della struttura — un partenariato pubblico-privato con una concessione decennale — garantisce un orizzonte temporale e una stabilità di contracting che rappresenta un “unicum anche a livello europeo”.

Questo asset si configura come il braccio operativo della resilienza italiana, facendo leva su tre pilastri che definiscono l’autonomia del Paese:

Infrastruttura e Controllo : L’Italia è l’unica a vantare un “autonomous system in Italia che è la somma di rete e data center con pieno controllo”. Questo sistema integra le eccellenze di campioni nazionali come TIM e Leonardo per blindare la componente di sicurezza fisica e cyber.

: L’Italia è l’unica a vantare un “autonomous system in Italia che è la somma di rete e data center con pieno controllo”. Questo sistema integra le eccellenze di campioni nazionali come e per blindare la componente di sicurezza fisica e cyber. Qualificazione e Sicurezza : La sovranità passa per la certificazione. Il PSN è oggi qualificato ai massimi livelli, con standard QI4 per l’infrastruttura e QC4 per i servizi, garantendo protezione non solo dove il dato risiede, ma anche dove transita e viene elaborato.

: La sovranità passa per la certificazione. Il PSN è oggi qualificato ai massimi livelli, con standard per l’infrastruttura e per i servizi, garantendo protezione non solo dove il dato risiede, ma anche dove transita e viene elaborato. Multicloud e Innovazione: A differenza dei modelli adottati da Francia e Germania, l’approccio italiano è nativamente multicloud. Questo evita il lock-in tecnologico e abilita soluzioni avanzate come il confidential computing e la sperimentazione di algoritmi Quantum Safe nell’Innovation Hub di PSN.

La strategia italiana non mira all’isolamento, ma a creare un ecosistema federato. Attraverso l’integrazione di nodi edge regionali — come già sperimentato con Trentino Digitale — il valore della sovranità viene distribuito su tutto il territorio, permettendo alla Pubblica Amministrazione di elaborare i dati in prossimità del contesto locale, mantenendo però gli standard di sicurezza centralizzati.

Il gap dei data center e il percorso legislativo

Se il Polo Strategico Nazionale rappresenta il cervello della sovranità digitale italiana, i data center ne costituiscono il sistema nervoso centrale. Tuttavia, emerge un paradosso infrastrutturale: l’Italia, pur essendo la terza economia dell’Unione Europea, occupa solo il settimo posto per capacità di calcolo installata. Sherif Rizkalla, Presidente della Italian Datacenter Association (IDA), ha evidenziato con chiarezza questo divario, sottolineando che “se l’Italia crede e ambisce ad avere una sovranità digitale, questa deve garantire che l’infrastruttura possa supportare il PIL e il tessuto industriale del Paese”. Ad oggi, infatti, il mercato europeo è dominato dal cluster “FLAP” (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi), con città come Francoforte che vantano una potenza di oltre 1,5 GW contro i circa 400 MW dell’intera Penisola.

Per colmare questo gap e attrarre investimenti che rendano la sovranità digitale europea un obiettivo raggiungibile anche dal Sud Europa, il sistema Paese si sta muovendo su due binari:

Semplificazione normativa : Il Parlamento sta lavorando a un testo unico bipartisan per lo sviluppo dei data center, con l’obiettivo di fornire un framework certo agli operatori che finora si sono mossi “a tentoni”. Come ricordato da Laura Cavandoli (Lega), strumenti come l’autorizzazione integrata ambientale e la sburocratizzazione sono vitali per creare infrastrutture “strategiche, ma oltretutto necessarie e richieste” per non perdere competitività.

: Il Parlamento sta lavorando a un testo unico bipartisan per lo sviluppo dei data center, con l’obiettivo di fornire un framework certo agli operatori che finora si sono mossi “a tentoni”. Come ricordato da (Lega), strumenti come l’autorizzazione integrata ambientale e la sburocratizzazione sono vitali per creare infrastrutture “strategiche, ma oltretutto necessarie e richieste” per non perdere competitività. Sfide energetiche e territoriali: La costruzione di questi “templi del dato” richiede un accesso all’energia rapido e sostenibile. Giulia Pastorella (Azione) ha rimarcato come, nonostante la convergenza politica, l’iter legislativo fatichi a riflettere l’urgenza del settore, che necessita di competenze specializzate e di una pianificazione che includa il tema delle rinnovabili e del raffreddamento.

L’obiettivo è ambizioso: arrivare a 1 GW di potenza installata nei prossimi tre anni. Questa crescita non riguarda solo Milano e Roma, ma punta a coinvolgere regioni strategiche come la Puglia, trasformando l’Italia da spettatore a hub mediterraneo dell’innovazione. Senza questa base fisica, la sovranità resterebbe un concetto teorico privo di “muscoli” per competere nel mercato unico.

Il passaggio dalla dimensione fisica a quella politica richiede un cambio di scala: la sovranità non può essere un esercizio di isolamento, ma deve realizzarsi nel perimetro del mercato unico.

Oltre il protezionismo nazionale

Il dibattito sulla sovranità digitale europea impone una riflessione profonda sul rischio di frammentazione tra gli Stati membri. Se l’infrastruttura è il corpo, la politica industriale è la visione che deve guidarlo, evitando quella che Giulia Pastorella ha definito come la tendenza a voler “duplicare qualunque tipo di tecnologia quando ce l’hanno i nostri vicini”. Il pericolo, infatti, è che la rincorsa a soluzioni puramente nazionali indebolisca la capacità dell’Europa di raggiungere una scala competitiva rispetto ai giganti globali. Secondo la Vicepresidente di Azione, i veri nemici della sovranità sono gli Stati membri quando si fanno la guerra tra loro su certificazioni e standard, anziché fare massa critica.

In questa prospettiva, la sovranità si trasforma in autonomia strategica, fondata su tre direttrici economiche e legislative:

Il superamento del “sovranismo nazionale” : Per Antonio Nicita , il concetto di sovranità limitata ai confini di un solo Stato è un’idea che “ci distrugge”. La sfida si gioca invece sulla capacità dell’Europa di agire come un Single Market, completando il mercato unico digitale per stimolare una crescita economica straordinaria.

: Per , il concetto di sovranità limitata ai confini di un solo Stato è un’idea che “ci distrugge”. La sfida si gioca invece sulla capacità dell’Europa di agire come un Single Market, completando il mercato unico digitale per stimolare una crescita economica straordinaria. Politica industriale e specializzazione : L’Unione Europea deve passare da un ruolo di semplice coordinamento a una vera politica industriale di settore. È necessario promuovere una “divisione di specializzazione interna all’UE” che eviti rincorse imitative tra partner, puntando su progetti comuni come lo spazio e il cloud.

: L’Unione Europea deve passare da un ruolo di semplice coordinamento a una vera politica industriale di settore. È necessario promuovere una “divisione di specializzazione interna all’UE” che eviti rincorse imitative tra partner, puntando su progetti comuni come lo spazio e il cloud. Revisione delle regole Antitrust: Emerge la necessità di un approccio più flessibile sulle concentrazioni per favorire la nascita di “campioni europei”. Come sottolineato da Nicita, in mercati di natura globale, l’investimento su grandi player europei non è distorsivo, ma “pro-concorrenziale” perché permette di sfidare i leader mondiali con la stessa potenza di fuoco.

L’obiettivo finale non è l’autarchia, ma una “diversificazione del rischio” e un riallineamento delle catene del valore. La sovranità digitale europea diventa così un paradigma di consapevolezza: utilizzare la leva del public procurement e le certificazioni (come quelle previste dal Cyber Security Act) per garantire che le tecnologie critiche siano coerenti con i valori e gli interessi del continente.

Far rispettare le regole nell’era delle Big Tech

Se l’infrastruttura e il mercato definiscono la potenza, è il rispetto delle regole a determinare l’effettiva sovranità digitale europea. Il dibattito ha messo in luce come le autorità indipendenti agiscano da presidi di questa sovranità, spesso scontrandosi con la resistenza dei grandi player globali. Massimiliano Capitanio, Commissario di Agcom, ha evidenziato come l’esercizio della sovranità appartenga al popolo attraverso la legge, ma trovi ostacoli nelle asimmetrie di potere con le Big Tech. Un esempio è il caso Cloudflare, dove l’autorità ha dovuto imporre il rispetto delle norme sul diritto d’autore nonostante le reazioni del player americano, confermando che esiste un “ricatto di mostri da cui dobbiamo in realtà prepararci per non essere più ricattabili”.

In questo scenario, la difesa dell’autonomia nazionale e comunitaria si articola su tre livelli di garanzia:

Tutela costituzionale e pluralismo : L’azione delle authority non è punitiva, ma volta a preservare i pilastri della democrazia, come la libertà di espressione e il pluralismo dell’informazione. Capitanio ha ricordato come l’impatto dell’intelligenza artificiale sui motori di ricerca rischi di trasformarli in “motori di risposta”, sottraendo linfa vitale al sistema editoriale e richiedendo un intervento normativo che superi la lentezza dei procedimenti europei.

: L’azione delle authority non è punitiva, ma volta a preservare i pilastri della democrazia, come la libertà di espressione e il pluralismo dell’informazione. Capitanio ha ricordato come l’impatto dell’intelligenza artificiale sui motori di ricerca rischi di trasformarli in “motori di risposta”, sottraendo linfa vitale al sistema editoriale e richiedendo un intervento normativo che superi la lentezza dei procedimenti europei. Sovranità applicativa : Non basta proteggere l’hardware; è necessario un controllo sul software e sull’uso dei dati. Ginevra Cerrina Feroni , Vicepresidente del Garante Privacy , ha introdotto il concetto di sovranità applicativa: i dati dei cittadini devono essere accessibili solo a chi ne ha titolo, con regole chiare di autorizzazione e tracciabilità. Il cloud deve essere “controllabile” per evitare che le informazioni vengano riutilizzate per finalità ulteriori rispetto a quelle legittime.

: Non basta proteggere l’hardware; è necessario un controllo sul software e sull’uso dei dati. , Vicepresidente del , ha introdotto il concetto di sovranità applicativa: i dati dei cittadini devono essere accessibili solo a chi ne ha titolo, con regole chiare di autorizzazione e tracciabilità. Il cloud deve essere “controllabile” per evitare che le informazioni vengano riutilizzate per finalità ulteriori rispetto a quelle legittime. L’umanesimo digitale come asset: La sovranità non è solo tecnica, ma valoriale. Cerrina Feroni ha sottolineato come l’approccio europeo, a differenza di quello statunitense o asiatico, sia fondato sull’approccio personalistico: “l’uomo al centro, la dignità”. La sfida per il sistema Paese è ora tradurre questi principi in standard omogenei da inserire nei contratti pubblici, aiutando le amministrazioni a gestire la minimizzazione dei dati e il divieto di riuso.

In definitiva, la sovranità digitale italiana e continentale si realizza nel punto di equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la protezione dei dati. Come emerso dalle conclusioni dei lavori, la Costituzione rimane l’asset più solido su cui poggiare questa transizione, garantendo che il progresso non avvenga mai a discapito della dignità umana e della libertà dei cittadini.