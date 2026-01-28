La recente risoluzione del Parlamento Ue sulla “European technological sovereignty and digital infrastructure”, del 22 gennaio, rappresenta un punto di svolta nel dibattito politico e strategico sull’autonomia tecnologica dell’Unione Europea.
risoluzione parlamento ue
La sovranità tecnologica UE sia “coopetitiva”: un modello possibile
La risoluzione del Parlamento Ue su sovranità tecnologica e infrastrutture digitali ridefinisce le priorità europee tra competizione globale, catene del valore fragili e dipendenze critiche. Il testo collega autonomia strategica aperta ed economic security, ma lascia aperta la dimensione operativa della sovranità tecnologica. Da qui la proposta di una “sovranità tecnologica coopetitiva”, fondata su cooperazione selettiva, competizione e regole di governance
