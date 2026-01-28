Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

La sovranità tecnologica UE sia “coopetitiva”: un modello possibile

La risoluzione del Parlamento Ue su sovranità tecnologica e infrastrutture digitali ridefinisce le priorità europee tra competizione globale, catene del valore fragili e dipendenze critiche. Il testo collega autonomia strategica aperta ed economic security, ma lascia aperta la dimensione operativa della sovranità tecnologica. Da qui la proposta di una “sovranità tecnologica coopetitiva”, fondata su cooperazione selettiva, competizione e regole di governance

Pubblicato il 28 gen 2026
Rosario Cerra

Presidente e Fondatore del Centro Economia Digitale

La recente risoluzione del Parlamento Ue sulla “European technological sovereignty and digital infrastructure”, del 22 gennaio, rappresenta un punto di svolta nel dibattito politico e strategico sull’autonomia tecnologica dell’Unione Europea.

Rosario Cerra
Presidente e Fondatore del Centro Economia Digitale
