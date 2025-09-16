La lotta allo spoofing telefonico ha registrato risultati significativi grazie alle nuove misure Agcom, con il blocco di milioni di chiamate fraudolente e una collaborazione senza precedenti tra operatori per implementare soluzioni sempre più efficaci.
spoofing
Truffe telefoniche dall’estero: operatori pronti al secondo blocco
Il blocco delle chiamate internazionali soggette a spoofing è entrato in vigore il 19 agosto 2025. Agcom e operatori stanno lavorando alle nuove soluzioni attese per novembre, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tentativi di frode
Regulatory at Wind Tre
Esperto di diritto e tecnologia
