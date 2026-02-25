Il Biotech in Italia è un comparto in piena espansione, con radici antiche e uno sguardo rivolto al futuro. Dalle prime applicazioni agricole alle più sofisticate tecnologie di editing genetico, le biotecnologie attraversano oggi ogni settore produttivo, ridefinendo modelli industriali e aprendo nuove prospettive per la salute, l’ambiente e l’economia.
Biotecnologie, l’Italia accelera: dal cibo alla medicina di precisione
Il Biotech in Italia vale 53,4 miliardi di euro e conta quasi 6.000 imprese. Il report Assobiotec-Federchimica e Politecnico di Milano fotografa un settore in crescita, con sfide aperte su scalabilità, normative, competenze e finanziamenti per startup e PMI innovative
Presidente Federchimica Assobiotec
Analista degli Osservatori Life Science Innovation e Silver & Longevity Economy, School of Management del Politecnico di Milano
Ricercatrice degli Osservatori Innovazione Digitale nelle PMI e Professionisti e Innovazione Digitale, School of Management del Politecnico di Milano
Direttrice dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano
