Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

il report

Biotecnologie, l’Italia accelera: dal cibo alla medicina di precisione

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

Il Biotech in Italia vale 53,4 miliardi di euro e conta quasi 6.000 imprese. Il report Assobiotec-Federchimica e Politecnico di Milano fotografa un settore in crescita, con sfide aperte su scalabilità, normative, competenze e finanziamenti per startup e PMI innovative

Pubblicato il 25 feb 2026
Fabrizio Greco

Presidente Federchimica Assobiotec

Sara Martignoni

Analista degli Osservatori Life Science Innovation e Silver & Longevity Economy, School of Management del Politecnico di Milano

Francesca Parisi

Ricercatrice degli Osservatori Innovazione Digitale nelle PMI e Professionisti e Innovazione Digitale, School of Management del Politecnico di Milano

Chiara Sgarbossa

Direttrice dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano

Proteine sintetiche create con i modelli di AI: le sfide da affrontare nelle nuove nanotecnologie farmaci biotecnologici biotech in italia
Foto: Shutterstock

Il Biotech in Italia è un comparto in piena espansione, con radici antiche e uno sguardo rivolto al futuro. Dalle prime applicazioni agricole alle più sofisticate tecnologie di editing genetico, le biotecnologie attraversano oggi ogni settore produttivo, ridefinendo modelli industriali e aprendo nuove prospettive per la salute, l’ambiente e l’economia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

G
Fabrizio Greco
Presidente Federchimica Assobiotec
Seguimi su
M
Sara Martignoni
Analista degli Osservatori Life Science Innovation e Silver & Longevity Economy, School of Management del Politecnico di Milano
P
Francesca Parisi
Ricercatrice degli Osservatori Innovazione Digitale nelle PMI e Professionisti e Innovazione Digitale, School of Management del Politecnico di Milano
S
Chiara Sgarbossa
Direttrice dell’Osservatorio Life Science Innovation, Politecnico di Milano

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • ai e percezione del brand Digital twin nel marketing marketing team pmi

  • marketing anti-ai

    Made by human: perché i grandi brand ora celebrano il tocco umano

    16 Gen 2026

    di Alessio Pecoraro

    Condividi
  • ecommerce chatbot ai (1) agenti ai per l'ecommerce ia nel retail

  • innovazione

    Agenti AI nell'eCommerce: oltre i chatbot per un business sostenibile

    14 Mag 2025

    di Marco Macari

    Condividi
  • tpu gpu

  • scenari

    Sistemi di intelligenza artificiale, la mappa completa

    06 Mar 2025

    di Riccardo Petricca

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x