Costellazioni, sovranità e geopolitica: dove va lo spazio europeo

Lo spazio non è più soltanto esplorazione. È infrastruttura critica, è sovranità digitale, è vantaggio militare. Stati Uniti e Cina hanno già i loro campioni industriali, capaci di produrre costellazioni in orbita bassa a ritmo serrato e a costi decrescenti. L’Europa, fino a oggi, ha inseguito. Con la fusione tra Airbus, Thales e Leonardo prova a cambiare passo. La parola d’ordine è una sola: scala.

A ottobre del 2025, Airbus, Thales e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding per mettere insieme le loro attività spaziali con l’obiettivo di creare una nuova società unica e farla decollare nel 2027, se arrivano le autorizzazioni regolatorie e le altre condizioni di closing.

Il perimetro è preciso. All’interno, la manifattura di satelliti e sistemi spaziali. All’interno, i servizi spaziali. Fuori, all’esterno, restano i lanciatori. Il modello dichiarato è quello delle grandi alleanze europee. Un soggetto sotto controllo congiunto. Con quote quasi paritarie.

Innovazione tecnologica nello spazio: dal satellite «su misura» alla produzione in serie

L’idea, e, quindi, la mossa, nascono da un fatto industriale. Il mercato GEO, quello dei grandi satelliti geostazionari, non riesce più a garantire i volumi di prima. Le costellazioni in orbita bassa hanno cambiato la partita. Cambiano i cicli. Cambiano i prezzi. Cambia la domanda dei governi. E cresce la domanda “dual use”. Comunicazioni protette. Osservazione della Terra. Allerta precoce. Servizi per difesa e sicurezza.

Qui l’innovazione non è uno slogan. È un metodo. È un processo. È capacità di replicare. È capacità di consegnare in tempi rapidi, accorciati, precisi.

La prima linea è l’industrializzazione LEO. Ciò che serve? Un satellite modulare. Una piattaforma ripetibile. Una distinta base più stabile. Automazione di test. Qualità statistica. Serve, anche, una supply chain che regga il «ritmo costellazione». Questo significa digital twin. Ossia, significa ingegneria “model based”. Configurazione rapida. E significa, anche, meno eccezioni.

Il satellite software defined e la cybersecurity

La seconda linea è il satellite «software defined». Più funzioni passano al software. Più capacità si riconfigurano in orbita. Più valore risiede nel payload digitale. E nella gestione intelligente del fascio. Questo apre due vantaggi. Flessibilità commerciale e resilienza operativa. Ma apre anche un costo nuovo. Cybersecurity. Si conferma la necessità di hardening del segmento di terra. Aggiornamenti sicuri. Catena di fiducia sui componenti.

Dal sistema integrato all’elaborazione a bordo

La terza linea è il sistema. Il sistema supera il singolo oggetto in orbita. La costellazione è una rete, che, in quanto tale, ha bisogno di orchestrazione, di interoperabilità, di integrazione con reti terrestri e cloud. Qui l’«end to end» diventa un’arma. Infatti, chi costruisce il satellite e gestisce il dato può vendere servizi. Così facendo. Supera la dimensione del puro hardware. Può spostare margini. E può firmare contratti lunghi.

La quarta linea è l’elaborazione a bordo. Più sensori producono più dati. Più clienti chiedono risposte rapide. Questo spinge a un continuo potenziamento di calcolo “edge” nello spazio. E di algoritmi di selezione, compressione e riconoscimento. Anche «AI a bordo», quando serve, per filtrare immagini e segnali prima della discesa a terra. Naturalmente, per contropartita, aumenta la complessità di validazione. E aumenta il fabbisogno di componenti affidabili.

Link ottici, sovranità del dato e trusted partner

La quinta linea è il collegamento tra satelliti. Link ottici. Mesh di costellazione. Ridondanza. Meno dipendenza da singole stazioni di terra. Più continuità del servizio in contesti ostili. È un salto che lega hardware e cybersecurity. E che alza l’asticella per chi vuole approcciare questo mercato, entrare nella partita.

La sesta linea è la sovranità del dato. I governi chiedono controllo. Chiedono disponibilità garantita. Chiedono continuità operativa. Chiedono capacità «in casa». Bromo nasce anche per questo. Per proporsi come «trusted partner» dei programmi sovrani nazionali.

Scenari 2026-2028: antitrust UE, politica industriale, tempi reali

Il dossier non è solo tecnico. È anche regolatorio. E qui entra Bruxelles. L’operazione concentra capacità in un mercato già ristretto. I concorrenti lo affermano apertamente. OHB, per esempio, teme un impatto su «teaming» e supply chain. E teme un player che diventa «porta d’accesso» obbligata alle grandi gare europee.

L’antitrust può fare tre cose. Approvare con rimedi leggeri. Approvare con vincoli pesanti. Oppure rallentare fino a cambiare il senso del progetto. La variabile tempo è centrale. Le aziende parlano di operatività nel 2027. Altri osservatori ipotizzano una traiettoria più lunga, fino al 2028, se politica e concorrenza si frappongono.

I tre scenari possibili: dal campione europeo al gigante bloccato

Si possono, in tali contesti, identificare diversi possibili scenari. Alcuni configurano ipotesi positive, altri intermedie, altri, ancora, casi destinati a delineare ambienti poco rosei.

Lo scenario favorevole è quello della «massa critica senza freni». L’UE accetta la logica del campione europeo. I rimedi proteggono la filiera, non la ingessano. La nuova società investe. Standardizza. E accelera. In questo quadro l’innovazione si traduce in prodotto. E in tempi.

Lo scenario intermedio è quello del «campione condizionato», come potremmo definire la situazione. Bruxelles chiede accesso più ampio ai fornitori. Chiede regole di gara più rigide. Chiede impegni su prezzi e interoperabilità. Il progetto parte. Ma parte più lento. E sposta energie su compliance e governance.

Lo scenario avverso è quello del «gigante bloccato». I rimedi impongono cessioni o separazioni operative. I Paesi spingono ciascuno per il proprio sito. La governance si trasforma inesorabilmente in negoziato permanente. La società esiste. Ma non corre. E perde il vantaggio che cercava.

In mezzo c’è il fattore sociale. I sindacati francesi hanno già criticato il rischio «monopolio». E hanno legato il progetto a timori su posti e controllo pubblico. Il rischio non è lo shock immediato. È la razionalizzazione lenta. Un processo che transita dalle scelte su quali linee restano e quali scendono di priorità.

Thales Alenia Space Italia: opportunità industriali e leva sui programmi europei

Per l’Italia il nodo cruciale si chiama Thales Alenia Space Italia. È la componente industriale della joint venture Thales Leonardo. Opera su quattro siti. Roma. Torino. L’Aquila. Milano. Conta circa 2.800 addetti. È un concentrato di camere pulite, integrazione e test. Ed è una piattaforma chiave per telecomunicazioni, osservazione e infrastrutture orbitali.

Bromo può portare tre opportunità immediate.

La prima è l’accesso a un portafoglio più ampio. Airbus porta Space Systems e Space Digital. Leonardo porta la Divisione Spazio e le partecipazioni. Thales porta quote e asset industriali. Se la nuova società vende «soluzioni integrate», i siti italiani possono intercettare più programmi. Anche al di fuori dal perimetro storico di TAS.

La seconda è la spinta alla fabbrica digitale. La produzione LEO richiede standard comuni e tool condivisi. Non solo, in quanto sono necessarie anche catene di test automatizzate. Se l’Italia ottiene responsabilità su piattaforme o su payload, l’effetto può essere moltiplicatore. Si possono generare più investimenti. Più competenze software. Più assunzioni su ingegneria di sistema.

La terza è l’integrazione con i servizi. Telespazio è un asset strategico, e il valore cresce quando il dato diventa prodotto e l’operazione di missione incontra il segmento di terra. Non solo, perché il valore cresce anche quando i servizi di osservazione o comunicazione diventano «pacchetti» per clienti istituzionali e corporate. Un player unico può rendere più semplice quella catena.

C’è anche un vantaggio di sistema. La nuova società promette stabilità e prevedibilità per i fornitori. È un punto delicato, ma reale. Un ordine lungo vale più di un picco breve. Soprattutto in una filiera che deve investire in componenti qualificati e certificazioni.

Rischi per l’Italia: governance, duplicazioni, perdita di centralità tecnologica

La stessa logica che crea opportunità crea anche rischi. Il primo è la sovrapposizione. Airbus e Thales Alenia Space hanno competenze vicine in più segmenti. Un’integrazione vera chiederà specializzazione dei siti. E la specializzazione è una scelta politica quanto industriale. Se il baricentro si sposta verso Francia e Germania, l’Italia può ritrovarsi a pagare un prezzo spiacevole in termini di programmi e in potere decisionale.

Il secondo rischio è la governance a tre. Si configura un equilibrio complesso. Ogni investimento diventa una trattativa. Ogni programma diventa una «geografia». Se la governance ruota troppo, la velocità scende. E nel mercato LEO la velocità è prezzo.

Il terzo rischio è la compressione delle nicchie. L’Italia crea e manifesta valore nelle missioni complesse. Infrastrutture orbitali. Moduli pressurizzati. Payload speciali. Programmi scientifici. Una mega società potrebbe privilegiare piattaforme standard e cicli rapidi. È razionale. Ma può ridurre lo spazio per il «custom» ad alta marginalità tecnologica. E può spostare R&D dove si decide il prodotto di serie.

Il quarto rischio è la filiera. Un campione compra di più e decide di più. Questo può far crescere i fornitori migliori. Ma può anche spostare volumi verso supply chain consolidate fuori dall’Italia. La partita si gioca su qualifiche, tempi, costi. E su una politica industriale nazionale che sia disposta a difendere le competenze critiche.

Il quinto rischio è regolatorio. Rimedi antitrust pensati per difendere la concorrenza possono generare inefficienze operative. E le inefficienze si scaricano sui siti meno «centrali». Anche qui la geografia conta.

Che cosa osservare nei prossimi mesi: segnali che valgono più degli annunci

Il primo segnale da considerare è la «mappa delle responsabilità». Chi guida le piattaforme. Chi guida il digitale. Chi guida i payload. Chi guida il segmento di terra. Chi firma i contratti. Quella mappa decide il futuro più delle percentuali.

Il secondo segnale è il budget R&D. Non basta parlare di «innovazione». Serve vedere la cifra. Serve vedere le linee. Software defined. Cyber. Optical link. Autonomia a bordo. Produzione modulare. E serve vedere dove tutto questo prende effettivamente forma, corpo.

Il terzo segnale è il rapporto con ESA e UE. Le grandi commesse europee, da IRIS² in poi, faranno da acceleratore o da freno. Un campione europeo può semplificare. Ma può anche ridurre alternative. E questo è il terreno dell’antitrust.

Il quarto segnale è il lavoro. Non solo gli organici. Anche le competenze. Dove vanno i team di sistema. Dove vanno i project manager. Dove vanno i laboratori. In una fusione, la «testa» conta più del «corpo».

Bromo è una scommessa industriale. Non è una fusione qualunque. Se funziona, l’Europa guadagna tempo. E guadagna voce. Se si impantana, l’Europa perde il ciclo LEO nel momento in cui il ciclo accelera. Per l’Italia la domanda è semplice. Restare nodo strategico. O diventare sito esecutivo.