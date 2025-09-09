La crescita esponenziale dei dispositivi connessi in ambito consumer e industriale consente di generare una mole di dati senza precedenti, per lo più nelle mani di produttori e fornitori di servizi digitali. Questi dataset sono utili per vari scopi, dal miglioramento e creazione di nuovi prodotti e servizi allo sviluppo di tool di AI, ad esempio per attività di manutenzione predittiva.
normativa europea
Diritti degli utenti IoT: cosa cambia con il Data Act dal 12 settembre
Dal 12 settembre 2025 il Data Act regolerà l’uso dei dati generati dai prodotti connessi. Utenti e imprese avranno nuovi diritti, mentre i titolari dei dati dovranno garantire accesso trasparente e condivisione senza ostacoli ingiustificati
Partner, Head of Data Protection practice, Osborne Clarke
Associate presso Osborne Clarke
