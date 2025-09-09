Diritti degli utenti IoT: cosa cambia con il Data Act dal 12 settembre

La crescita esponenziale dei dispositivi connessi in ambito consumer e industriale consente di generare una mole di dati senza precedenti, per lo più nelle mani di produttori e fornitori di servizi digitali. Questi dataset sono utili per vari scopi, dal miglioramento e creazione di nuovi prodotti e servizi allo sviluppo di tool di AI, ad esempio per attività di manutenzione predittiva.