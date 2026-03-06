Amazon Rufus, quando l’AI decide cosa comprare: cosa cambia e come adattarsi

Immaginate di entrare su Amazon e, invece di digitare scarpe da running, iniziare una conversazione con questo tenore: Cerco scarpe per correre su sentieri rocciosi, budget 150 euro, preferisco colori scuri. In pochi secondi, Amazon vi propone tre opzioni perfette, con spiegazioni approfondite sul perché sono ideali per voi.

Rufus, l’assistente AI che sta cambiando l’e-commerce di Amazon

Una comodità che non è più un lontano futuro, ma un vivace presente che prende il nome di Rufus, l’assistente AI di Amazon che sta rapidamente cambiando il modo in cui milioni di persone scoprono e acquistano prodotti online. La classica barra di ricerca in cui digitare le parole chiave sta dunque diventando gradualmente un ricordo del passato. Al suo posto una più attenta intelligenza artificiale, una sorta di consulente commerciale sempre attivo che è in grado di prendere il controllo del percorso che il cliente compie per giungere all’acquisto.

Un intermediario intelligente che interpreta bisogni, confronta centinaia di prodotti in pochi istanti, anticipa le obiezioni e potrà presto persino completare gli acquisti in completa autonomia se vengono soddisfatte determinate condizioni.

È evidente che per chi si è abituato per anni a lavorare con un vecchio modello commerciale, questo cambiamento potrebbe apparire spiazzante. E a rendere il tutto ancora più complesso è la rapidità con cui sta avvenendo questo cambiamento: entro il 2030 quasi la metà dei consumatori delegherà le proprie decisioni di acquisto ad agenti AI. Insomma, ci sarà un’intera generazione di acquirenti che preferirà dialogare con una macchina piuttosto che navigare manualmente tra migliaia di opzioni.

Come funziona Amazon Rufus: dal linguaggio naturale alle raccomandazioni

Il protagonista più visibile di questa innovazione si chiama Amazon Rufus. Che, per chi fosse a digiuno di tali novità, funziona come un commesso virtuale sempre disponibile, capace anche di rispondere a domande complesse e articolate.

A differenza della ricerca tradizionale basata su keyword, infatti, l’assistente AI può comprendere il linguaggio naturale e costruire raccomandazioni personalizzate attingendo sia al catalogo Amazon che a fonti web esterne. Per esempio, un cliente potrà domandare quali sono le migliori scarpe da trail running per terreni rocciosi sotto i 150 euro e ricevere in cambio una selezione curata e personalizzata, accompagnata da spiegazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascun modello.

Appare evidente fin da questa breve introduzione come questa modalità interattiva riesca a trasformare significativamente l’esperienza d’acquisto: gli utenti non saranno più costretti a orientarsi tra decine di pagine di risultati, filtrare manualmente per prezzo e caratteristiche, leggere centinaia di recensioni.

Al suo posto, ci sarà l’AI a sintetizzare informazioni, confrontare specifiche tecniche e presentare opzioni già filtrate secondo le preferenze espresse nella conversazione.

Cosa cambia per i venditori: inserzioni, immagini e qualità dei contenuti

Se per i compratori i cambiamenti sono molto impattanti, lo stesso può dirsi per i venditori. A loro è richiesto di realizzare inserzioni con informazioni strutturate e complete, agevolando così il lavoro di Rufus, che è in grado di analizzarle per generare le sue risposte. Insomma, descrizioni vaghe, specifiche tecniche incomplete o immagini di scarsa qualità finiranno con il penalizzare la capacità dell’AI di comprendere e raccomandare correttamente un prodotto.

Diventa quindi fondamentale investire nella qualità dei contenuti: l’assistente AI premia chi fornisce dati chiari, precisi e facilmente interpretabili dagli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale. Questo vale sia per i testi che per le immagini in quanto l’AI è in grado di “leggere” la parte grafica e trarre informazioni anche da quel supporto che diventa non solo uno strumento di conversione ma un nuovo spazio per indicizzare e posizionare l’offerta.

Amazon contro i bot esterni: la difesa del customer journey proprietario

Una simile evoluzione tecnologica apre, naturalmente, diversi scenari competitivi. E proprio per tutelarsi da quelli più negativi Amazon ha alzato le barriere contro i bot esterni, bloccandone circa 50 negli ultimi mesi, intenti a raccogliere dati dalla piattaforma.

L’obiettivo del marketplace è quello di mantenere il controllo esclusivo sui dati dei clienti e sulle relazioni commerciali, impedendo che agenti AI di terze parti possano navigare liberamente sul sito e, dunque, confrontare prezzi, reindirizzare acquisti verso competitor e sottrarre valore alla piattaforma. Insomma, la vicenda colpisce al cuore il modello di business di Amazon, un sistema proprietario che guadagna solo se riesce a controllare ogni fase del customer journey, dagli algoritmi di raccomandazione alle inserzioni pubblicitarie, passando per i programmi fedeltà come Prime. Consentire ad agenti esterni di inserirsi in questa catena significa pertanto cedere influenza e margini, forse irreparabilmente.

Tuttavia, Amazon non può nemmeno permettersi di rimanere completamente isolata. E pertanto non sfugge che una recente offerta di lavoro per una figura specializzata in agentic commerce suggerisca come la compagnia stia valutando forme selettive di collaborazione con bot terzi.

Ritengo che la strategia più probabile sia a questo punto quella di prevedere delle aperture controllate verso partner specifici, garantendo nel contempo la necessaria protezione dei dati sensibili e mantenendo la relazione diretta con i clienti finali. Anche questa possibile evoluzione non sarà priva di riflessi per i venditori. Se infatti Amazon riuscirà a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di gatekeeper principale tra consumatori e prodotti, vuol dire che la dipendenza dalla piattaforma aumenterà.

50 miliardi di investimento: l’infrastruttura AI di Amazon per il 2030

In virtù di quanto sopra, Amazon sta investendo 50 miliardi di dollari nell’espansione delle sue capacità di supercalcolo e intelligenza artificiale: un importo straordinario che non serve solo a migliorare le prestazioni di Rufus, ma anche a costruire un’infrastruttura che supporti applicazioni AI avanzate su scala globale.

L’aggiunta di quasi 1,3 gigawatt di potenza computazionale attraverso AWS consolida la posizione di Amazon come leader tecnologico nel cloud computing e nell’AI generativa. Pertanto, è lecito immaginare che strumenti come Amazon SageMaker per l’addestramento di modelli, Amazon Bedrock per il deployment e modelli fondazionali come Amazon Nova e Anthropic Claude beneficeranno direttamente di questa espansione, con l’obiettivo di rendere le raccomandazioni più veloci, precise e personalizzate, ridurre i tempi di risposta e aumentare la rilevanza dei suggerimenti forniti agli utenti.

Non solo. La scalabilità di questa infrastruttura permette infatti ad Amazon di sperimentare funzionalità avanzate senza compromettere le performance del marketplace. L’AI, ad esempio, può analizzare milioni di transazioni simultaneamente, identificare schemi e abitudini di acquisto emergenti, prevedere tendenze stagionali e ottimizzare i prezzi suggeriti ai venditori.

L’investimento massiccio segnala anche le ambizioni a lungo termine di Amazon nel commercio autonomo. Man mano che l’AI diventa capace di gestire autonomamente decisioni complesse, la piattaforma potrebbe evolversi verso un modello dove gli agenti AI negoziano direttamente prezzi e condizioni con i sistemi automatizzati dei fornitori, riducendo ulteriormente l’intervento umano nelle transazioni standardizzate.

Guida pratica per i venditori: ottimizzare le inserzioni nell’era degli agenti AI

Come ho già avuto modo di introdurre qualche riga fa, la transizione verso un marketplace dominato dall’intelligenza artificiale può generare molte pressioni sui venditori, inducendoli a dovute azioni concrete e immediate.

Ma come distinguere quelle opportune ed efficaci, da quelle che potrebbero invece deteriorare la propria posizione sul mercato? Il primo passo è sicuramente quello di ottimizzare le inserzioni per la comprensione automatica degli assistenti AI: le descrizioni dei prodotti devono essere dettagliate, riportare le complete specifiche tecniche, curare gli attributi strutturati.

L’AI di Amazon analizza infatti questi dati per determinare quando e come raccomandare un prodotto, quindi ogni campo vuoto o generico è un’opportunità persa. Non solo, tutte le informazioni devono essere coerenti perché l’AI mette in relazione ogni campo, ogni testo e immagine per individuare dei pattern che associa alla richiesta effettuata dall’utente. Ecco che maggiore sarà la coerenza delle informazioni e maggiore probabilità si avrà di essere suggerito.

Immagini, recensioni e prezzi: i tre pilastri della visibilità su Rufus

Anche le immagini meritano una particolare attenzione. Rufus è in grado di interpretare contenuti visivi come fa con quelli testuali. Pertanto, foto professionali che mostrano chiaramente le caratteristiche e i dettagli costruttivi del prodotto aiutano l’AI a comprendere meglio cosa si sta vendendo.

Immagini multiple da diverse angolazioni, zoom sui particolari rilevanti, confronti dimensionali e descrizioni nelle immagini che rafforzano i concetti sono elementi decisivi per ottenere considerazione da parte dell’intelligenza artificiale. In questo scenario, le recensioni acquisiscono un valore strategico ancora maggiore. L’AI analizza il sentiment e i temi ricorrenti nelle opinioni dei clienti per valutare la qualità percepita di un prodotto.

Ecco, allora, che incentivare recensioni autentiche e partecipare a programmi come VINE, che consentono di ricevere recensioni complete e dettagliate migliora il modo in cui Rufus percepisce e presenta il prodotto. Un’alta quantità di recensioni positive con dettagli specifici fornisce all’AI elementi concreti da utilizzare nelle raccomandazioni. Non possiamo poi trascurare la strategia dei prezzi, che deve necessariamente considerare il comportamento degli agenti AI, sistemi che confrontano costantemente offerte simili e privilegiano i migliori rapporti qualità-prezzo.

Mantenere prezzi competitivi, sfruttare promozioni strategiche e garantire disponibilità costante aumenta la probabilità che l’AI selezioni un prodotto specifico tra le alternative disponibili. Le fluttuazioni di prezzo troppo frequenti possono confondere gli algoritmi o renderli meno propensi a raccomandare.

Ci si può poi concentrare sull’analisi dei dati. Amazon fornisce metriche dettagliate sulle performance delle inserzioni, le fonti di traffico, i tassi di conversione. Monitorare quali query portano traffico organico e quali prodotti vengono acquistati insieme può far emergere degli schemi e delle abitudini che possono influenzare positivamente le ottimizzazioni: testare variazioni nei titoli, nelle descrizioni e nelle immagini permette dunque di identificare cosa funziona meglio nell’intercettare le raccomandazioni dell’AI.

Il 2030 si avvicina: prepararsi oggi al marketplace dominato dall’AI

Diverse ricerche sono concordi nell’indicare che entro il 2030 quasi metà dei consumatori delegherà decisioni di acquisto ad agenti intelligenti. Uno scenario non più utopistico, come poteva invece apparire qualche anno fa, ma che è l’evoluzione naturale di tecnologie già operative e in rapida diffusione.

Gli assistenti vocali ordinano già prodotti su comando, i chatbot confrontano prezzi automaticamente, gli algoritmi suggeriscono acquisti ricorrenti basandosi su pattern storici. Per i venditori, questo futuro imminente richiede preparazione strategica oggi. Comprendere come funzionano i sistemi di raccomandazione AI, quali fattori privilegiano, come interpretano dati strutturati e non strutturati è un vantaggio competitivo determinante nei prossimi anni.

Chi si adatta rapidamente conquista infatti la migliore visibilità nelle prime fasi di adozione, quando la competizione per l’attenzione degli agenti AI è ancora relativamente limitata. I consumatori si abitueranno a descrivere bisogni complessi in linguaggio naturale e ricevere soluzioni personalizzate istantaneamente, senza dover filtrare manualmente centinaia di opzioni.

Una modalità innovativa che richiede ai venditori di pensare ai prodotti non più come singoli item in una lista, ma come soluzioni a problemi specifici che l’AI può identificare e raccomandare contestualmente. Amazon sta costruendo il futuro del retail digitale investendo cifre mai viste in infrastruttura AI, sviluppando assistenti sempre più sofisticati e proteggendo aggressivamente i propri dati. Per chi vende online, comprendere che questa trasformazione è inevitabile e adattarsi proattivamente è dunque l’unica strada per rimanere competitivi in un mercato dove le macchine medieranno sempre più le decisioni di acquisto.