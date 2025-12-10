Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Piattaforme ecommerce a confronto: come scegliere il backend giusto

L’ecommerce italiano cresce ma cambia pelle: conta sempre meno la “vetrina” del sito e sempre di più il backend che orchestra AI, marketplace, social e canali conversazionali. Una guida ragionata alle principali piattaforme ecommerce e a come scegliere quella giusta

Pubblicato il 10 dic 2025
Marianna Chillau

Business Development Manager @b2x Presidente @4eCom

L’ecommerce italiano ha raggiunto gli 85,4 miliardi di euro nel 2024[1], ma un cambiamento radicale sta ridefinendo il ruolo delle piattaforme tecnologiche. Secondo la ricerca “I Partner delle Aziende Ecommerce 2025” di Casaleggio Associati, analisi di oltre 1.670 strumenti adottati dai primi 11.000 esercenti italiani, il panorama tecnologico si sta consolidando attorno a pochi ecosistemi leader, con progressivo abbandono delle soluzioni on-premise e ruolo crescente di API, omnichanalità e componenti AI.

Marianna Chillau
Business Development Manager @b2x Presidente @4eCom
