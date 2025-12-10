Piattaforme ecommerce a confronto: come scegliere il backend giusto

L’ecommerce italiano ha raggiunto gli 85,4 miliardi di euro nel 2024[1], ma un cambiamento radicale sta ridefinendo il ruolo delle piattaforme tecnologiche. Secondo la ricerca “I Partner delle Aziende Ecommerce 2025” di Casaleggio Associati, analisi di oltre 1.670 strumenti adottati dai primi 11.000 esercenti italiani, il panorama tecnologico si sta consolidando attorno a pochi ecosistemi leader, con progressivo abbandono delle soluzioni on-premise e ruolo crescente di API, omnichanalità e componenti AI.