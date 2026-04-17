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Energia, salute e tlc: quando troppe regole frenano l’Italia

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In Italia la regolazione economica è distribuita tra UE, Stato, Regioni e autorità indipendenti. Questa frammentazione genera incertezza per le imprese, rallenta gli investimenti e crea disuguaglianze territoriali. I-Com propone una roadmap verso regole più coerenti e una governance più coordinata

Pubblicato il 17 apr 2026
Silvia Compagnucci

vicepresidente di I-Com

regole UE USA

Nel nostro Paese, quando si parla di regolazione economica, spesso non è chiaro fino in fondo chi decide cosa e soprattutto chi ha l’ultima parola. È il risultato di un sistema frammentato in cui si intrecciano Unione europea, Stato centrale (con le relative agenzie tecniche), Regioni ed enti locali, nonché autorità amministrative indipendenti.

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