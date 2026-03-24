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Il caro energia è un intoppo per l’intelligenza artificiale, ecco perché

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La World trade Organization lancia l’allarme: guerra in Medio Oriente e prezzi energetici alti minacciano gli investimenti in intelligenza artificiale. L’Europa, già dipendente da infrastrutture che non controlla, è più esposta di tutti

Pubblicato il 24 mar 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

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A translucent human head with a glowing digital brain receiving data streams from above. This represents advanced AI concepts, Neural Networks, and complex innovations in future technology.

C’è un paradosso che pochi hanno ancora messo a fuoco: l’economia digitale più avanzata della storia dipende, in misura crescente, da un combustibile fossile. Proprio questa dipendenza potrebbe mettere i freni al boom dell’intelligenza artificiale che ha trainato i mercati globali nel 2025.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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