C’è un paradosso che pochi hanno ancora messo a fuoco: l’economia digitale più avanzata della storia dipende, in misura crescente, da un combustibile fossile. Proprio questa dipendenza potrebbe mettere i freni al boom dell’intelligenza artificiale che ha trainato i mercati globali nel 2025.
wto e guerra
Il caro energia è un intoppo per l’intelligenza artificiale, ecco perché
La World trade Organization lancia l’allarme: guerra in Medio Oriente e prezzi energetici alti minacciano gli investimenti in intelligenza artificiale. L’Europa, già dipendente da infrastrutture che non controlla, è più esposta di tutti
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