Il personal branding, inteso come valorizzazione costante di ciò che so, faccio e offro, è parte integrante della mia strategia. Condividere ogni giorno contenuti utili, investire in advertising per ampliare la loro diffusione, essere attiva nelle conversazioni del settore non è un esercizio di visibilità fine a se stesso, né un accessorio secondario: è un elemento strategico che ha un impatto diretto sulla mia crescita professionale.
Personal branding: come costruire relazioni che generano valore reale
Il personal branding non è un dettaglio, ma un’attività strategica quotidiana. Non serve solo a farsi notare, bensì a farsi scegliere, generando fiducia, relazioni autentiche e nuove opportunità professionali che durano nel tempo. Un estratto dal libro “Niente fuffa”
