Con l’ascesa dei sistemi di AI generativa ci si interroga sul destino economico degli artisti e dell’industria discografica. In questo articolo proveremo ad esaminare le possibili soluzioni per la remunerazione dei contenuti musicali che oggi si stanno facendo largo sul mercato e ad osservare la trasformazione in corso nelle modalità di fruizione della musica.
Musica e AI: perché gli accordi con le major cambiano le regole del gioco
L’ascesa della Gen AI nella musica sta ridisegnando i confini tra diritto d’autore, tecnologia e mercato. Tra AI Act, contenziosi, accordi di licensing e nuovi modelli di business, l’industria discografica cerca un equilibrio sostenibile tra innovazione e remunerazione di artisti, editori e label
avvocato, partner studio legale Ughi e Nunziante
– Strategy Advisor, Music & Tech; Head of Communication, AIRIA
