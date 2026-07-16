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Process Intelligence nella supply chain: perché serve alle imprese

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Volatilità geopolitica, costi energetici e supply chain frammentate impongono un cambio di passo nella gestione operativa. Dall’aviazione alla manifattura, la Process Intelligence emerge come base per ridurre buffer, scorte e inefficienze, abilitando digital twin, AI agentica e decisioni più rapide

Pubblicato il 16 lug 2026
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Massimiliano Matacena

Senior Director Value Engineering Celonis Italia

supply chain sicurezza

I cambiamenti geopolitici e la volatilità sono diventati elementi strutturali dell’attuale scenario economico globale. Questa realtà è particolarmente evidente nel settore dell’aviazione: i responsabili del flight dispatch devono gestire deviazioni forzate dovute a improvvise chiusure dello spazio aereo, mentre i costi legati all’EU Emissions Trading System continuano a crescere. Il carburante per l’aviazione non è più una voce di approvvigionamento statica, ma una sfida operativa dinamica e quotidiana. Per il management, il focus si è spostato rapidamente dall’acquisto efficiente alla gestione efficiente.

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