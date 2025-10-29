Il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 segna una fase cruciale per l’Unione Europea, chiamata a bilanciare il rimborso del debito comune con le nuove priorità di sicurezza, sostenibilità e competitività. La proposta della Commissione ridisegna l’architettura dei fondi europei e il rapporto tra Bruxelles e gli Stati membri.
Quadro finanziario Ue 2028-2034: come cambia la politica di coesione
La Commissione Europea presenta il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che introduce un bilancio orientato alla sicurezza, alla sostenibilità e alla gestione del debito comune, ridefinendo le regole di coesione e il rapporto tra Unione e Stati membri
Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management
