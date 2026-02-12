Il riciclo delle terre rare sta emergendo come una delle priorità industriali più urgenti per le economie occidentali: recuperare questi elementi dai rifiuti elettronici non è più solo una questione ambientale, ma una scelta strategica che coinvolge Stati, Big Tech e capitali privati.
Riciclo terre rare: la nuova frontiera della geopolitica globale
Il riciclo delle terre rare rappresenta oggi una priorità industriale e geopolitica. Meno dell’1% viene recuperato dai rifiuti elettronici, ma investimenti miliardari da startup, Big Tech e governi stanno trasformando la filiera per ridurre la dipendenza dalla Cina
