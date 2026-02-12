Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

dipendenza dalla cina

Riciclo terre rare: la nuova frontiera della geopolitica globale

Il riciclo delle terre rare rappresenta oggi una priorità industriale e geopolitica. Meno dell’1% viene recuperato dai rifiuti elettronici, ma investimenti miliardari da startup, Big Tech e governi stanno trasformando la filiera per ridurre la dipendenza dalla Cina

Pubblicato il 12 feb 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

Il riciclo delle terre rare sta emergendo come una delle priorità industriali più urgenti per le economie occidentali: recuperare questi elementi dai rifiuti elettronici non è più solo una questione ambientale, ma una scelta strategica che coinvolge Stati, Big Tech e capitali privati.

