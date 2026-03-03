Ritorno sulla luna: perché l’ESA è un asset chiave nella nuova corsa spaziale

Dopo oltre cinquant’anni dalle missioni Apollo, la Luna è tornata al centro dell’esplorazione spaziale umana.

Non più come semplice traguardo simbolico o teatro di esplorazione scientifica, ma come piattaforma strategica per costruire una presenza sostenibile nello spazio profondo.

È in questo scenario che si colloca il lavoro dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), impegnata a rafforzare il ruolo europeo in una fase di trasformazione dell’esplorazione umana e robotica della Luna.

Artemis II to the Moon: Launch to Splashdown (NASA Mission Animation)

Guarda questo video su YouTube

Dalla stazione spaziale alla nuova fase del ritorno sulla Luna

Per oltre trent’anni, l’esperienza dell’umanità nello spazio si è concentrata sull’orbita terrestre bassa, grazie alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), laboratorio unico di cooperazione globale e di sperimentazione scientifica. L’ISS ha rappresentato un banco di prova per tecnologie, procedure operative e modelli di collaborazione internazionale.

Oggi, tuttavia, l’orizzonte si amplia. L’obiettivo non è più soltanto mantenere una presenza in orbita bassa, ma spingersi oltre, verso lo spazio profondo. Tornare sulla Luna significa affrontare nuove sfide: maggiore distanza dalla Terra, tempi di comunicazione più lunghi, necessità di maggiore autonomia degli equipaggi e di sistemi più robusti, capaci di operare in ambienti estremi.

La Luna diventa così una tappa fondamentale per preparare missioni più ambiziose, in particolare quelle dirette verso Marte.

Programma Artemis: la Luna come architettura sostenibile

Il cuore della nuova strategia internazionale è il programma Artemis, guidato dalla NASA. Non si tratta di una semplice replica delle missioni Apollo. Artemis punta a costruire un’architettura di lungo periodo che includa missioni con equipaggio, infrastrutture in orbita lunare e, in prospettiva, una presenza più stabile sulla superficie, creando un’infrastruttura lunare sostenibile nel lungo termine.

Dopo il successo di Artemis I, missione senza equipaggio che ha testato il sistema di lancio e la capsula Orion in un volo intorno alla Luna, il programma prevede la missione Artemis II, che porterà astronauti in orbita lunare, e la missione Artemis III, destinata a riportare esseri umani sulla superficie. Le successive missioni Artemis serviranno a costruire basi lunari e orbitanti capaci di garantire la sopravvivenza degli astronauti e l’esplorazione lunare, con il supporto di elementi robotici autonomi. L’obiettivo dichiarato è stabilire le basi per missioni ripetute e sostenibili.

In questo contesto, la cooperazione internazionale è un elemento strutturale, non accessorio. Artemis coinvolge partner globali in una logica di condivisione di competenze, tecnologie e responsabilità. La competizione geo-politica tra America e Cina per l’esplorazione spaziale è un ulteriore elemento da tenere in considerazione per capire alcune delle scelte che sono state fatte e verranno fatte a livello architetturale.

Orion: il ruolo dell’Europa con il modulo ESM

Uno dei pilastri del programma Artemis è la capsula Orion, progettata per trasportare equipaggi nello spazio profondo. Ad oggi Orion è l’unico veicolo capace di superare l’orbita terrestre e di affrontare missioni di lunga durata con astronauti a bordo.

L’Europa contribuisce in modo determinante attraverso il Modulo di Servizio Europeo (European Service Module, ESM), sviluppato sotto la responsabilità dell’ESA. L’ESM fornisce propulsione, energia elettrica, acqua, ossigeno e controllo termico alla capsula. In pratica, rappresenta il “cuore operativo delle risorse” del veicolo durante il viaggio verso la Luna.

Il contributo europeo non è marginale: senza il modulo di servizio, Orion non potrebbe compiere le sue missioni. L’ESA ha già fornito il modulo per Artemis I e ha già consegnato altri 3 ESM alla NASA, che verranno usati per le missioni Artemis 2-3-4. In aggiunta altri due moduli sono in produzione per le missioni successive, consolidando così una presenza stabile e unica nel programma.

Progetto Gateway: infrastrutture europee in orbita lunare

Accanto a Orion, l’Europa partecipa anche al progetto Gateway, la futura stazione spaziale in orbita lunare che fungerà da punto di appoggio per le missioni con equipaggio, da laboratorio scientifico, da nodo logistico per le operazioni sulla superficie e come principale test-bed per i processi necessari a future missioni con equipaggio verso Marte. Per il programma Gateway l’ESA, con le agenzie europee, sta costruendo il modulo abitativo, uno dei sistemi di comunicazione con la superficie lunare e successivamente un elemento per il rifornimento del propellente della stazione.

Le sfide tecniche del ritorno sulla Luna e dell’ambiente lunare

Se il viaggio verso la Luna è complesso, vivere e operare sulla sua superficie lo è ancora di più. L’atterraggio rappresenta una delle fasi più delicate, come dimostrano le difficoltà incontrate da diverse missioni robotiche negli ultimi anni.

Una volta a terra, le condizioni ambientali pongono sfide estreme. Le temperature possono variare drasticamente tra il giorno e la notte lunare, con escursioni di centinaia di gradi. Garantire la sopravvivenza di strumenti, habitat e sistemi energetici richiede soluzioni di controllo termico avanzate, incluse tecnologie basate su radioisotopi o su altre fonti energetiche, in grado di assicurare la continuità operativa. Le radiazioni spaziali pongono un’ulteriore sfida, una sfida per gli astronauti e per gli equipaggiamenti stessi, che sarà indispensabile aver risolto per missioni umane verso Marte.

Un altro elemento critico è la polvere lunare, finissima e abrasiva, capace di infiltrarsi nei meccanismi e compromettere operazioni. Gestirla è essenziale per il garantire la durata delle infrastrutture e la sicurezza degli equipaggi.

A queste sfide si aggiunge la necessità di sviluppare reti di telecomunicazione e navigazione affidabili. Operare sulla Luna significa creare un’infrastruttura autonoma, capace di supportare missioni sempre più complesse e frequenti.

Autonomia strategica e cooperazione internazionale

Per l’Europa, il ritorno sulla Luna non è una corsa con altri stati, ma una scelta strategica. L’Europa ha un ruolo significativo nell’esplorazione orbitale della luna (vedi Gateway ed una serie di piccole missioni orbitanti in sviluppo). È altresì vero che siamo indietro rispetto a molte altre nazioni riguardo l’esplorazione superficie, con un gap che l’ESA intende ricucire con selezionate, efficaci iniziative, ad esempio con lo sviluppo del lander lunare Argonaut e con elementi tecnologici per la mobilità lunare (rovers, bracci robotici). L’ESA riconosce l’importanza della cooperazione internazionale, in particolare con la NASA, ma al contempo punta a rafforzare la propria autonomia tecnologica e decisionale, ed ampliare le opportunità di cooperazione internazionale.

Negli ultimi mesi, l’Agenzia ha lavorato alla definizione di una roadmap europea per l’esplorazione lunare, affiancata da una roadmap operativa. Questi strumenti delineano obiettivi, priorità e percorsi di sviluppo tecnologico, tenendo conto di un contesto politico e finanziario in continua evoluzione.

L’idea è costruire una presenza europea coerente, capace di valorizzare l’eccellenza industriale e scientifica del continente e di garantire un ruolo riconoscibile nel panorama globale. Ci si aspetta che i progetti lunari abbiano un impatto positivo sulla competitività delle industrie europee, sul riuso delle tecnologie per applicazioni terrestri, sui processi di sostenibilità globale, sul significativo ritorno scientifico. Non ultimo, questi genereranno risultati scientifici e saranno di ispirazione per le nuove generazioni e serviranno a definire i profili richiesti dal mondo del lavoro in futuro.

La luna come ponte verso marte

La Luna non è il traguardo finale dell’esplorazione umana. È una tappa intermedia, un laboratorio naturale dove testare habitat, sistemi energetici, tecnologie per l’uso delle risorse locali e modelli di cooperazione internazionale.

Ogni missione lunare fornisce dati, esperienza operativa e maturità tecnologica indispensabili per il passo successivo: Marte. Affrontare le sfide della distanza, dell’autonomia e della sostenibilità in ambiente lunare significa ridurre i rischi delle missioni interplanetarie future.

Uno sguardo al futuro

L’esplorazione umana sta entrando in una fase nuova, in cui ambizione scientifica, innovazione tecnologica e sostenibilità devono procedere insieme. Il ritorno sulla Luna rappresenta un passaggio cruciale di questa traiettoria.

Per l’Europa, attraverso l’ESA, si tratta di un’opportunità storica: contribuire in modo concreto alla costruzione dell’architettura lunare internazionale, rafforzare la propria autonomia strategica e preparare il terreno per le esplorazioni del prossimo mezzo secolo.

La Luna torna così a essere non solo un simbolo, ma una piattaforma operativa. Un ponte verso lo spazio profondo e, in prospettiva, verso Marte.