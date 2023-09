Visibilità dei trasporti in tempo reale: le piattaforme al servizio di supply chain e logistica

La visibilità dei trasporti in tempo reale – i.e. Real-Time Transportation Visibility (RTTV) – continua a essere una priorità chiave per gli spedizionieri, i fornitori di servizi logistici e i relativi clienti.

Gartner ha pubblicato di recente una ricerca che fornisce una panoramica delle attuali tendenze del mercato e dei fornitori in termini di soluzioni di RTTV per supportare le organizzazioni nella selezione di tali piattaforme.

Piattaforme di Visibilità dei Trasporti in Tempo Reale, gli scenari di mercato

La ricerca di Gartner – pubblicata a maggio 2023 – definisce il mercato delle Piattaforme di Visibilità dei Trasporti in Tempo Reale – i.e. Real-Time Transportation Visibility Platforms (RTTVP) – come soluzioni in grado di fornire informazioni in tempo reale sia ai clienti commerciali sia ai consumatori in termini di ordini e relative spedizioni.

È doveroso sottolineare che le RTTVP raccolgono dati attraverso l’integrazione – ad esempio, tramite Application Programming Interface (API) o Electronic Data Interchange (EDI) – con sistemi carrier, feed diretti (grazie a dispositivi presenti in cabina o in rimorchio) o altre tecnologie, inclusi gli smartphone.

Le caratteristiche chiave delle piattaforme di Visibilità dei Trasporti in Tempo Reale

Le RTTVP si caratterizzano per le seguenti principali funzionalità:

Acquisizione ordini

Pulizia dei dati/conformità dei dati

Tracciamento di base

Messaggistica/avvisi

Tempo di arrivo stimato predittivo (Estimated Time of Arrival – ETA)

Dashboard

Reti di carrier/integrazione

Inoltre, alcune RTTVP sono in grado di offrire ulteriori funzionalità, quali:

Analisi e reporting avanzati

Yard Management (i.e. pianificazione, gestione e organizzazione dei flussi di mezzi, di persone e di merci in entrata e in uscita di un’organizzazione)

Pianificazione dinamica degli appuntamenti

Visibilità in rete

Collaborazione

Automazione del flusso di lavoro

Insight predittivi

La ricerca di Gartner si concentra, in particolare, sulle RTTVP che forniscono visibilità in termini di modalità di spedizione principalmente a livello nazionale, quali: il carico completo (i.e. Full Truck Load – FTL), il carico parziale (i.e. Less than Truck Load -LTL), flotte intermodali, ferroviarie, e flotte private o dedicate.

Interessante notare che tutti i fornitori di RTTVP, illustrati nella ricerca di Gartner, offrono connettività a una vasta rete di compagnie carrier, garantendo l’integrazione dei dati e delle analisi. Di fatto, l’economia dei trasporti e le condizioni commerciali all’interno del mercato stanno inducendo le organizzazioni ad utilizzare la visibilità per più modalità. Ne consegue che un fornitore di RTTVP – in grado di offrire più modalità di trasporto per la visibilità – acquisisce sia un miglior posizionamento sia un maggior valore sul mercato, dato che le organizzazioni sono sempre più alla ricerca di un’unica piattaforma per avere una più strutturata visibilità sui trasporti, indipendentemente dalla modalità e dalla regione in cui opera.

I fattori da considerare prima di investire nelle RTTVP

Secondo Gartner, gli spedizionieri, i Logistic Service Provider (LSP) o altri attori del settore dovrebbero considerare le seguenti caratteristiche chiave quando intendono investire nelle RTTVP e, precisamente:

Copertura modale – Considerare le RTTVP che, oltre ad essere ottimali per il trasporto su strada, possono offrire altre funzionalità per la gestione di altre modalità di trasporto, quali: ultimo miglio, intermodale, ferroviario, pacchi, marittimo e aereo.

– Considerare le RTTVP che, oltre ad essere ottimali per il trasporto su strada, possono offrire altre funzionalità per la gestione di altre modalità di trasporto, quali: ultimo miglio, intermodale, ferroviario, pacchi, marittimo e aereo. Presenza Globale – È quanto mai fondamentale conoscere le aree geografiche in cui opera l’operatore a fronte di una crescente aumento di Request for Proposal (RFP) a livello globale.

– È quanto mai fondamentale conoscere le aree geografiche in cui opera l’operatore a fronte di una crescente aumento di Request for Proposal (RFP) a livello globale. Rete Carrier – Le dimensioni della rete carrier, la qualità e la capacità della connessione carrier sono fattori che facilitano l’onboarding degli operatori, oltre a essere valutati in termini di tempi di messa in operatività della soluzione e di qualità dei dati. Pertanto, è quanto mai importante confrontare la rete carrier del fornitore con la rete carrier dell’organizzazione/utente finale.

– Le dimensioni della rete carrier, la qualità e la capacità della connessione carrier sono fattori che facilitano l’onboarding degli operatori, oltre a essere valutati in termini di tempi di messa in operatività della soluzione e di qualità dei dati. Pertanto, è quanto mai importante confrontare la rete carrier del fornitore con la rete carrier dell’organizzazione/utente finale. Qualità dei dati – l’obiettivo di una RTTVP è ricevere dati che saranno poi utilizzati per creare informazioni preziose. Pertanto, è importante comprendere in che modo il fornitore sia in grado di garantire l’accuratezza e la qualità dei dati.

– l’obiettivo di una RTTVP è ricevere dati che saranno poi utilizzati per creare informazioni preziose. Pertanto, è importante comprendere in che modo il fornitore sia in grado di garantire l’accuratezza e la qualità dei dati. Partnership Transportation Management System (TMS)/Enterprise Resource Planning (ERP) – Le RTTVP lavorano spesso in sinergia con soluzioni TMS o ERP che, di fatto, ne accelerano l’implementazione e impattano sulle modalità di utilizzo dei dati per guidare i flussi di lavoro.

– Le RTTVP lavorano spesso in sinergia con soluzioni TMS o ERP che, di fatto, ne accelerano l’implementazione e impattano sulle modalità di utilizzo dei dati per guidare i flussi di lavoro. Conformità – La connessione a un fornitore RTTVP non garantisce sempre la conformità dell’operatore e dei dati. Pertanto, è importante capire le strategie messe in atto dal fornitore in tali termini.

– La connessione a un fornitore RTTVP non garantisce sempre la conformità dell’operatore e dei dati. Pertanto, è importante capire le strategie messe in atto dal fornitore in tali termini. Rete di fornitori – Quando si cerca di perseguire la visibilità in entrata, è anche importante eseguire un controllo dei fornitori (i.e. supplier vetting) in termini di capacità e di disponibilità di condivisione dei dati delle spedizioni in entrata.

Il ruolo cruciale della visibilità

La visibilità – oltre a ricoprire un ruolo fondamentale nella gestione della capacità della Supply Chain – svolge una funzione complementare e di supporto ad altre funzioni, quali la gestione de: i trasporti; il magazzino; le movimentazioni di mezzi, di merci e persone in entrata ed in uscita; le flotte.

La funzione logistica – grazie alla visibilità – è in grado di comprendere ciò che sta accadendo sia all’interno sia all’esterno della propria organizzazione e, di conseguenza, controllare i processi end-to-end. Ne consegue che la SCV si converte in una funzionalità strategica, garantendo il monitoraggio end-to-end di materie prime, parti e prodotti finiti dalla produzione all’ultimo miglio.

La SCV migliora la trasparenza delle complesse reti di supply chain delle società di distribuzione e delle aziende di approvvigionamento e, al contempo, aumenta la qualità dei prodotti e dei servizi forniti. Inoltre, le organizzazioni utilizzano soluzioni di SCV per ottimizzare i livelli di inventario e le attività di trasporto, aumentando la redditività.

Le SCV dispongono di funzionalità avanzate come apprendimento automatico, analisi dei rischi, valutazione delle prestazioni del corriere, reportistica per evitare trattenute e commissioni e geofencing. Inoltre, il software SCV può far parte di una torre di controllo attraverso integrazioni con il software di gestione dell’inventario, il software di pianificazione della catena di approvvigionamento e il software di pianificazione delle vendite e delle operazioni per aiutare a riallocare i prodotti in transito quando ci sono cambiamenti nella domanda dei consumatori, obiettivi di vendita o livelli di inventario.

I dati provenienti dalle RTTVP possono, altresì, confluire in Multi-enterprise Collaboration Networks (MCN) o centri di comando SCP (Supply Chain Planning) che utilizzano i dati di trasporto per creare visibilità o offrire scenari end-to-end (i.e. tutte le funzioni della supply chain attraverso la pianificazione, l’approvvigionamento, la produzione, il magazzino e il trasporto).

Una End-to-End SCV permette di riunire i dati lungo tutta la catena di approvvigionamento in termini di:

Luoghi di produzione e magazzini

Movimentazioni da un fornitore a un impianto

Movimentazioni tra impianti o trasporti da un magazzino a un cliente

Movimentazioni in entrata/uscita o tra sedi

Inoltre, molti fornitori che offrono servizi di MCN o pianificazione avanzata, sono in grado di collaborare con le RTTVP e di fornire sia dati in tempo reale sia ampliare le loro applicazioni. È particolarmente interessante notare come le RTTVP riescano a combinare le funzionalità chiave di una solida rete di corrieri con il monitoraggio in tempo reale delle spedizioni, dell’analisi e del reporting, nonché l’integrazione con i sistemi aziendali principali, in modo da offrire numerosi vantaggi in termini di:

Servizio Clienti

Gestione dei vettori e dei processi di trasporto

Livelli di servizio più elevati

Migliori tassi di evasione degli ordini o di efficienza per tutti gli attori coinvolti.

Monitoraggio in tempo reale della posizione e delle condizioni della merce (principalmente la temperatura)

Aggiornamenti di stato del trasporto

Geofencing

Calcolo ETA

I vantaggi dell’adozione di RTTVP

La continua richiesta di visibilità in tempo reale degli ordini e delle spedizioni da parte delle organizzazioni e dei relativi clienti spinge sempre più a considerare l’adozione di RTTVP. Inoltre, un numero crescente di aziende/utenti finali sta studiando o implementando piattaforme di visibilità, guidate da soluzioni di visibilità in tempo reale, per:

Gestire meglio il proprio budget di trasporto merci, considerando che la maggior parte degli spedizionieri utilizza una grande percentuale dei propri budget per il trasporto su strada.

Avere in un’unica soluzione la possibilità di visualizzare tutte le spedizioni in transito, secondo molteplici modalità e in diverse latitudini.

Usufruire di soluzioni ETA predittive e di funzioni di localizzazione in tempo reale per gestire meglio gli eventi a monte ed a valle per affrontare le sfide scaturite da scenari altamente volatili ed instabili che impattano inevitabilmente sulla Supply Chain.

Disporre dei dati provenienti dalle RTTVP per alimentare il MNC o centri di comando SCP propedeutici ad acquisire maggiore visibilità o disporre di scenari End-to-End.

Migliorare la gestione del rischio e garantire il monitoraggio della conformità in termini di sostenibilità, ad esempio, come le emissioni di CO2 che possono essere stimate e riportate in alcune RTTVP.

Criteri per la scelta delle RTTVP

La scelta di una RTTVP può essere un compito arduo. Pertanto, Gartner suggerisce di prestare attenzione ad alcuni fattori chiave e, precisamente:

Carrier Network e difficoltà di onboarding – Le RTTVP dovrebbero avere una funzionalità solida per l’onboarding e la gestione dei carrier, nonché una solida rete di carrier sia a livello nazionale che internazionale.

Le RTTVP dovrebbero avere una funzionalità solida per l’onboarding e la gestione dei carrier, nonché una solida rete di carrier sia a livello nazionale che internazionale. Integrazione con i sistemi aziendali principali – La visibilità non sostituisce il TMS; piuttosto, la RTTVP che si seleziona dovrebbe offrire un’integrazione perfetta e pronta all’uso con il TMS, ERP, ecc. dell’organizzazione.

La visibilità non sostituisce il TMS; piuttosto, la RTTVP che si seleziona dovrebbe offrire un’integrazione perfetta e pronta all’uso con il TMS, ERP, ecc. dell’organizzazione. Capacità multimodali – Ovvero, se l’organizzazione utilizza diverse modalità di movimentazione delle merci (i.e., carico completo, LTL, marittimo, ferroviario, ecc.), la soluzione di visibilità dovrebbe essere in grado di fornire il monitoraggio delle merci in tempo reale in tutte le modalità, end-to-end. Uno degli aspetti più potenti di RTTV è la capacità di visualizzare l’intera catena di approvvigionamento all’interno di un singolo pannello di controllo.

– Ovvero, se l’organizzazione utilizza diverse modalità di movimentazione delle merci (i.e., carico completo, LTL, marittimo, ferroviario, ecc.), la soluzione di visibilità dovrebbe essere in grado di fornire il monitoraggio delle merci in tempo reale in tutte le modalità, end-to-end. Uno degli aspetti più potenti di RTTV è la capacità di visualizzare l’intera catena di approvvigionamento all’interno di un singolo pannello di controllo. Visibilità a livello di yard management – Soluzioni più avanzate per il tracciamento delle merci in tempo reale abbineranno i dati di visibilità in transito con la capacità di monitorare le prestazioni di yard management, offrendo maggiori informazioni su dove si verificano ritardi e colli di bottiglia.

Soluzioni più avanzate per il tracciamento delle merci in tempo reale abbineranno i dati di visibilità in transito con la capacità di monitorare le prestazioni di yard management, offrendo maggiori informazioni su dove si verificano ritardi e colli di bottiglia. Monitoraggio a livello di ordine di acquisto – se la priorità dell’organizzazione è avere un costante monitoraggio dei prodotti, si consiglia di scegliere una soluzione in grado di soddisfare questi requisiti, piuttosto che avvalersi di soluzioni che forniscono aggiornamenti generici sullo stato di un camion o di un rimorchio.

se la priorità dell’organizzazione è avere un costante monitoraggio dei prodotti, si consiglia di scegliere una soluzione in grado di soddisfare questi requisiti, piuttosto che avvalersi di soluzioni che forniscono aggiornamenti generici sullo stato di un camion o di un rimorchio. Analisi avanzata – La RTTVP dovrebbe fornire informazioni dettagliate sui carichi che richiedono un’attenzione immediata, sulle prestazioni di singole corsie e strutture, persino sull’impronta di carbonio dell’intera catena di fornitura.

Pertanto, si tratta di verificare che la RTTVP includa determinate funzioni in termini di:

Visibilità aziendale (i.e. stabilimento, fabbrica o magazzino) e visibilità multi-impresa (inclusi i partner aziendali).

Monitoraggio delle risorse (i.e. camion, rimorchi, container, ecc.) e monitoraggio del prodotto.

Tracciamento della spedizione (carico) e monitoraggio del prodotto.

Monitoraggio in tempo reale e informazioni sulle milestone (i.e. ritiro e consegna)

Tracciamento del posizionamento e tracciamento del condizionamento (i.e. temperatura, umidità, pressione e danni)

Modalità di trasporto singola e copertura multimodale

Funzione di visibilità e la disponibilità di funzione di visibilità abbinata a capacità avanzate che utilizzano l’AI.

Evoluzione dell’offerta dei fornitori

Il mercato delle RTTVP è progressivamente cresciuto e maturato negli ultimi anni e, attualmente, è caratterizzato da una richiesta di maggiore visibilità in entrata da parte degli spedizionieri, degli LSP e delle organizzazioni, oltre che dalla disponibilità di funzionalità estese in termini di capacità, modalità e copertura geografica.

La ricerca di Gartner rivela che alcuni player del settore crescono in modo organico; mentre altri penetrano il mercato attraverso acquisizioni e/o partnership. Ovvero, molti dei fornitori di RTTVP hanno stabilito partnership con operatori del segmento dei dispositivi di tracciamento e di monitoraggio, al fine di offrire una visione unica ai clienti, indipendentemente dal fatto che abbiano bisogno di dispositivi. Altri player hanno avviato partnership con fornitori che offrono ai professionisti della logistica nazionale e internazionale visibilità end-to-end per garantire la visibilità degli oceani, dei porti marittimi globali e delle destinazioni finali in tutto il mondo. Ancora, molti player di RTTVP hanno anche collaborato con specifici fornitori di visibilità ferroviaria, intermodale o di chiatte.

Interessante notare come, a fronte della crescente richiesta da parte delle organizzazioni di soluzioni globali – che includono più modalità piuttosto che singole regioni o soluzioni mono-modali – diversi fornitori di RTTVP si sono differenziati fornendo una copertura sia regionale sia globale. I player principali del mercato di reti di RTTVP si concentrano in Nord America e in Europa anche se, oggigiorno, molti fornitori considerano sia l’APAC sia l’America Latina una grande area di interesse per espandersi.

È doveroso segnalare che grazie alla funzionalità di “visibilità di rete” offerta dalle RTTVP, gli spedizionieri possono ricevere gli aggiornamenti della posizione in tempo reale sia del trasporto gestito dal fornitore (in entrata) sia del ritiro della merce dei clienti (in uscita). Ne consegue che le organizzazioni acquisiscono piena visibilità sulle loro catene di approvvigionamento, consentendo loro di:

Migliorare le operazioni di magazzino.

Ridurre l’onere dello yard management.

Migliorare la produttività dei vettori e dei conducenti.

Gartner Magic Quadrant – Real-Time Transportation Visibility Platforms (RTTVP)

Leaders

Project44

FourKites

Challengers

Shippeo

Transporeon

Overhaul

Niche Players

Descartes (MacroPoint)

Blume Global

IntellTrans

Trucker Tools

Dalla ricerca di Gartner si evince che Project44 è in prima linea con la sua piattaforma focalizzata sulle API, mentre FourKites si differenzia per un alto livello di innovazione. Descartes sta espandendo la sua piattaforma Macropoint e Blume Global è leader nella visibilità delle spedizioni oceaniche.

Tra i player emergenti figurano Overhaul, con focus sulle operazioni ad alto rischio, e IntelliTrans e la sua nicchia industriale.

Shippeo è particolarmente dominante in Europa ed ha ottenuto un punteggio elevato per la soddisfazione del cliente.

Transporeon sta definendo la sua strategia dopo essere stata acquisita da Trimble e Trucker Tools cerca un maggiore riconoscimento tra i conducenti di over-the-road.

Conclusioni

Le RTTVP sono diventate indispensabili nella logistica moderna. Esse semplificano le operazioni, migliorano il processo decisionale e mitigano i rischi, promuovendo un livello di controllo precedentemente irraggiungibile. In questo mercato complesso e dinamico, i vari player si distinguono per le loro soluzioni innovative e la capacità di anticipare le esigenze delle supply chain di domani.

Risulta evidente che il ruolo degli RTTVP continuerà ad evolversi, riflettendo le mutevoli esigenze degli spedizionieri e degli LSP. Le aziende che daranno ulteriore priorità all’innovazione guideranno senza dubbio questa trasformazione, plasmando il futuro della visibilità dei trasporti.