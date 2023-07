La blockchain al servizio di logistica e spedizioni

Il settore della logistica continua a crescere in modo esponenziale e il mondo diventa sempre più globalizzato. Si prevede che le dimensioni del mercato della logistica raggiungeranno i 12.000 miliardi di dollari entro il 2027. Il settore della logistica deve valutare se vale la pena di abbracciare completamente la tecnologia blockchain.

Le catene di fornitura globali sono molto complesse, caratterizzate da molteplici soggetti interessati e da una serie di terze parti che interagiscono tra loro. Le transazioni complesse rendono difficile l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale e pongono problemi di visibilità e trasparenza nella gestione della supply chain globale. In un sistema logistico convenzionale può diventare quasi impossibile rintracciare gli errori relativi all’inventario, alle spedizioni o ai pagamenti.

La tecnologia Blockchain rivoluzionerà e trasformerà il settore della logistica. I vantaggi iniziali e le capacità rivoluzionarie della Blockchain vantaggi e le capacità rivoluzionarie della blockchain sono evidenti nel settore finanziario. Nella logistica, può essere uno strumento uno strumento potente che getta le basi per metodi nuovi ed efficienti di gestione dei dati, dei processi aziendali e delle transazioni, processi aziendali e transazioni e aumentare la trasparenza.

Grazie alla tecnologia blockchain, gli stakeholder del settore logistico possono istituire strategie che prevedono processi standardizzati e più veloci, aggiornamenti delle informazioni in tempo reale, riduzione degli errori e risparmio di tempo.

La blockchain avrà un chiaro impatto sulla redditività delle aziende logistiche, oltre a risolvere i problemi di fiducia, accelerare i processi, mitigare i rischi e aumentare la trasparenza. I dati diventano visibili a tutte le parti interessate in tempo reale, rendendo più facile risalire all’origine di ogni transazione senza imprecisioni e frodi.

Ci sono aziende che stanno sviluppando soluzioni blockchain ed esplorando nuovi servizi per il settore logistico. Un maggior numero di soluzioni non può che rendere il settore logistico più vincente in futuro.

Casi d’uso della blockchain nella logistica

Sono molti i casi in cui la tecnologia blockchain può essere applicata alla logistica e alle catene di fornitura.

Gestione e tracciamento dell’inventario

La tecnologia blockchain creerà un sistema molto utile ed efficiente per la tracciabilità dei prodotti a tutti i livelli. Una catena di approvvigionamento ha numerosi stakeholder, tra cui siti di produzione, produzione, magazzini, centri di distribuzione, fornitori e partner di vendita al dettaglio. Tutti i record sono archiviati e accessibili alle parti interessate all’interno della rete.

Stiamo già vedendo grandi aziende come Nestle e Unilever utilizzare la blockchain nelle loro operazioni per tracciare gli alimenti dall’azienda agricola allo scaffale. I produttori possono vedere in tempo reale la domanda dei consumatori e pianificare di conseguenza. Possono inoltre gestire l’origine dei prodotti, la tracciabilità e i potenziali richiami.

Spedizioni migliori ed efficienti

Le società di trasporto sfruttano la blockchain per tracciare gli articoli in consegna. La tecnologia blockchain semplifica il processo logistico, soprattutto su scala internazionale. Maersk utilizza la blockchain per ottenere visibilità e controllo sul movimento dei carichi attraverso i confini internazionali.

L’uso della blockchain farà risparmiare alle aziende miliardi di dollari migliorando i tempi di consegna, riducendo gli errori e rilevando i casi di frode.

Fatturazione e pagamenti sicuri

La blockchain ha un ruolo nella semplificazione dei pagamenti attraverso i confini internazionali, garantendo sicurezza e trasparenza. Sia le aziende di logistica che i loro clienti possono completare le transazioni più velocemente e con commissioni minori.

Visa, il leader dei pagamenti digitali, ha il servizio di pagamento B2B Connect che si basa sulla tecnologia tecnologia blockchain e contratti intelligenti. Il servizio aiuta a gestire la fatturazione e i pagamenti.

Verifica dell’autenticità

Sia le aziende che gli utenti finali possono sfruttare la tecnologia blockchain per verificare l’autenticità dell’origine dei prodotti. autenticità dell’origine dei prodotti. La tecnologia offre un metodo sicuro e inalterabile per verificare l’autenticità dei prodotti. di verificare l’autenticità dei prodotti. L’utilizzo della blockchain crea maggiore fiducia e credibilità, oltre che credibilità, oltre a eliminare le contraffazioni.

DHL e Accenture hanno un progetto di blockchain congiunto, un prototipo di serializzazione, per tracciare i prodotti farmaceutici dal punto di origine fino al consumatore. Le industrie farmaceutiche e sanitarie potranno beneficiare di elevati standard di sicurezza grazie all’utilizzo di un libro mastro comune e sicuro. Tutti gli attori della catena di approvvigionamento, tra cui produttori, fornitori, distributori, farmacie, ospedali e medici, hanno accesso a questo libro mastro. I farmaci di alta qualità sono garantiti per raggiungere il paziente a un costo inferiore. La blockchain offre la sicurezza necessaria per ridurre drasticamente i rischi di contraffazione dei farmaci.

Contratti intelligenti

L’implementazione di contratti intelligenti utilizzando la blockchain automatizzerà e snellirà i processi della catena di fornitura migliorando efficacemente l’efficienza e riducendo i costi. I contratti auto-esecutivi possono essere realizzati con i termini di un accordo tra acquirente e venditore scritti direttamente nel codice.

ChainLink è un altro progetto blockchain che aiuta le aziende ad automatizzare la catena di fornitura. Sta di automatizzare i processi della catena di fornitura, facilitando la combinazione di contratti smart contratti intelligenti a fonti di dati e API esterne.

Risoluzione delle controversie

Il settore della logistica si trova a dover affrontare numerose controversie dovute a carichi mancanti.

Le perdite si verificano quando si ricorre a investigatori indipendenti per trovare il carico o i mittenti sono costretti a sostituire gli articoli persi.

FedEx sta utilizzando un libro mastro basato su blockchain per risolvere il problema dei carichi mancanti e risolvere le richieste di risarcimento. Il sistema raccoglie informazioni dalle parti che spediscono e ricevono, nonché dai vettori, riducendo efficacemente i tentativi di frode ed eliminando le terze parti. Ha aiutato FedEx a garantire la catena di custodia di tutti i pacchi e a semplificare lo scambio di dati, risparmiando milioni di dollari all’anno in reclami di trasporto.

Gestione delle rotte e delle flotte

Le persone e le industrie fanno grande affidamento sulle catene di fornitura globali per la distribuzione di beni e servizi. La blockchain aiuterà le aziende di logistica e trasporto a gestire le loro operazioni, le flotte e i percorsi. Offre trasparenza e sicurezza sia alle aziende di logistica che a quelle di trasporto, riducendo ed eventualmente eliminando frodi e altre minacce. La blockchain rende più facile programmare l’evasione degli ordini, le consegne e i viaggi e scegliere i metodi di consegna preferiti.

Sicurezza alimentare

Utilizzo della blockchain per tracciare e monitorare gli alimenti e gli ingredienti alimentari. Fornendo un registro trasparente e tracciabile, è possibile tracciare il percorso di un prodotto alimentare attraverso la catena di approvvigionamento e garantirne la sicurezza e l’integrità.

IBM Food Trust è un progetto di blockchain per la gestione delle catene di approvvigionamento alimentare. La piattaforma blockchain consente ai produttori, ai distributori e ai dettaglianti di tracciare il movimento dei prodotti alimentari lungo la catena di approvvigionamento. Sta aumentando la trasparenza e la tracciabilità.

Conformità

La blockchain offre un registro trasparente e verificabile dei processi della catena di fornitura che semplifica la conformità ai requisiti normativi. Le aziende del settore logistico devono adottare la blockchain per ridurre il rischio di non conformità e le relative sanzioni.

Vantaggi della blockchain per la logistica

Trasparenza e tracciabilità : renderà quasi impossibile la falsificazione di registri e documenti. Ogni parte della catena di fornitura può essere seguita in tempo reale e in modo molto affidabile.

: renderà quasi impossibile la falsificazione di registri e documenti. Ogni parte della catena di fornitura può essere seguita in tempo reale e in modo molto affidabile. Garanzia di qualità e convalida della provenienza – l’origine delle merci può essere ricondotta al produttore specifico per garantire la conformità agli standard. La blockchain identificherà i casi di non conformità agli standard o di danneggiamento dei prodotti durante il trasporto.

– l’origine delle merci può essere ricondotta al produttore specifico per garantire la conformità agli standard. La blockchain identificherà i casi di non conformità agli standard o di danneggiamento dei prodotti durante il trasporto. Maggiore efficienza – i contratti intelligenti miglioreranno il flusso di lavoro e affronteranno i problemi di frode, errori amministrativi e consumo di tempo ingiustificato.

– i contratti intelligenti miglioreranno il flusso di lavoro e affronteranno i problemi di frode, errori amministrativi e consumo di tempo ingiustificato. Facilitare processi di pagamento più rapidi – la blockchain conserva un registro completo delle comunicazioni tra le parti coinvolte e consente di tracciare qualsiasi azione in modo più rapido e accurato. Di conseguenza, i trasferimenti di denaro possono essere completati più velocemente, con maggiore sicurezza e senza errori.

– la blockchain conserva un registro completo delle comunicazioni tra le parti coinvolte e consente di tracciare qualsiasi azione in modo più rapido e accurato. Di conseguenza, i trasferimenti di denaro possono essere completati più velocemente, con maggiore sicurezza e senza errori. Maggiore sicurezza dei dati – la blockchain, grazie a sistemi di gestione dei dati decentralizzati, elimina un punto di fallimento centralizzato. Per gli hacker è più difficile modificare o rubare i dati delle aziende di logistica, poiché un blocco non può essere modificato alterando l’intera catena.

– la blockchain, grazie a sistemi di gestione dei dati decentralizzati, elimina un punto di fallimento centralizzato. Per gli hacker è più difficile modificare o rubare i dati delle aziende di logistica, poiché un blocco non può essere modificato alterando l’intera catena. Risparmiare tempo e risorse: le aziende di logistica possono ridurre i costi e il tempo, riducendo la necessità di assumere personale aggiuntivo per la gestione dei libri. necessità di assumere altro personale per gestire la contabilità e altre attività amministrative. La blockchain aiuterà a semplificare le transazioni, l’ingresso di nuovi clienti e la conclusione degli affari.

Conclusioni

La blockchain è molto promettente per il settore della logistica. La blockchain può svolgere un ruolo fondamentale nel dare potere a tutti gli stakeholder della catena di fornitura e offrire nuove strade per la sostenibilità. Ha potenzialmente in grado di cambiare tutto, dalla gestione dell’inventario al tracciamento dei trasporti alla logistica. Utilizzando la tecnologia blockchain, l’intera catena di fornitura può contribuire e convalidare i dati con la consapevolezza che essi non sono con la consapevolezza che i dati non sono suscettibili di manomissione.