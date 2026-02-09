Nel public procurement l’innovazione digitale non è più una prospettiva astratta, ma una necessità concreta. L’aumento della complessità normativa, la pressione sui tempi delle procedure e l’elevato valore economico e sociale degli appalti pubblici impongono alle amministrazioni di ripensare processi e strumenti. In questo scenario si colloca l’esperienza di InnovaPuglia, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, che ha avviato una sperimentazione strutturata di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto delle attività di gara. Tale sperimentazione prende spunto dal programma di formazione realizzato da SDA Bocconi School of Management in partnership con Assinter.
AI, così si applica ai processi di gara regionali: il caso InnovaPuglia
InnovaPuglia avvia una sperimentazione di intelligenza artificiale nel public procurement per velocizzare la verifica formale della documentazione amministrativa senza ridurre il presidio umano. Dopo un Proof of Concept basato su Copilot Studio, il progetto punta a un ambiente multi-utente e all’integrazione con EmPULIA, con attenzione a standard, formazione e governance
Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management
Direttore della Divisione Informatica e Telematica Innovapuglia
Direttore Div. SArPULIA
