Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

approfondimento

AI, così si applica ai processi di gara regionali: il caso InnovaPuglia

Home Procurement dell'innovazione
Indirizzo copiato

InnovaPuglia avvia una sperimentazione di intelligenza artificiale nel public procurement per velocizzare la verifica formale della documentazione amministrativa senza ridurre il presidio umano. Dopo un Proof of Concept basato su Copilot Studio, il progetto punta a un ambiente multi-utente e all’integrazione con EmPULIA, con attenzione a standard, formazione e governance

Pubblicato il 10 feb 2026
Niccolò Cusumano

Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management

Vitantonio Martino

Direttore della Divisione Informatica e Telematica Innovapuglia

Emilia Monaco

Direttore Div. SArPULIA

AI procurement AI processi d'acquisto; blockchain procurement; subappalti ICT; comuni appalti; procurement 2026 ai contro la corruzione; gare pubbliche; InnovaPuglia

Nel public procurement l’innovazione digitale non è più una prospettiva astratta, ma una necessità concreta. L’aumento della complessità normativa, la pressione sui tempi delle procedure e l’elevato valore economico e sociale degli appalti pubblici impongono alle amministrazioni di ripensare processi e strumenti. In questo scenario si colloca l’esperienza di InnovaPuglia, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, che ha avviato una sperimentazione strutturata di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto delle attività di gara. Tale sperimentazione prende spunto dal programma di formazione realizzato da SDA Bocconi School of Management in partnership con Assinter.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Niccolò Cusumano
Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management
Seguimi su
M
Vitantonio Martino
Direttore della Divisione Informatica e Telematica Innovapuglia
Seguimi su
M
Emilia Monaco
Direttore Div. SArPULIA
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

INNOVATTORI

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI procurement AI processi d'acquisto; blockchain procurement; subappalti ICT; comuni appalti; procurement 2026 ai contro la corruzione; gare pubbliche; InnovaPuglia

  • scenario

    Appalti comunali e concorrenza: cosa dicono i dati

    15 Dic 2025

    di Paolo Rossi e Giulio Vidotto Fonda

    Condividi
  • AI procurement AI processi d'acquisto; blockchain procurement; subappalti ICT; comuni appalti; procurement 2026 ai contro la corruzione; gare pubbliche; InnovaPuglia

  • scenario

    AI per i processi d'acquisto, così automazione e chatbot cambiano il procurement pubblico

    10 Apr 2025

    di Paola Russillo

    Condividi
  • AI procurement AI processi d'acquisto; blockchain procurement; subappalti ICT; comuni appalti; procurement 2026 ai contro la corruzione; gare pubbliche; InnovaPuglia

  • scenario

    Appalti, rigenerazione urbana e PPP: come cambia il procurement 2026

    07 Gen 2026

    di Stefano De Marinis, Sara Lepidi e Pierluigi Piselli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x