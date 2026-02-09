AI, così si applica ai processi di gara regionali: il caso InnovaPuglia

Nel public procurement l’innovazione digitale non è più una prospettiva astratta, ma una necessità concreta. L’aumento della complessità normativa, la pressione sui tempi delle procedure e l’elevato valore economico e sociale degli appalti pubblici impongono alle amministrazioni di ripensare processi e strumenti. In questo scenario si colloca l’esperienza di InnovaPuglia, Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, che ha avviato una sperimentazione strutturata di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto delle attività di gara. Tale sperimentazione prende spunto dal programma di formazione realizzato da SDA Bocconi School of Management in partnership con Assinter.