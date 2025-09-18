Il settore delle biotecnologie vive una fase di profonda trasformazione. L’arrivo di strumenti di intelligenza artificiale lungo tutta la pipeline dello sviluppo farmaceutico promette di ridurre i tempi, abbattere i costi e personalizzare i trattamenti. Dalla drug discovery fino alla sperimentazione clinica, passando per modelli predittivi e wearable, le applicazioni si moltiplicano e ridisegnano la ricerca.
Biotech potenziato dall’AI: come cambia la ricerca farmaceutica
L’intelligenza artificiale sta trasformando il biotech, dalla scoperta di nuove molecole ai trial clinici. Marica Nobile (Assobiotec) evidenzia potenzialità e sfide: modelli in silico, wearable, medicina personalizzata e l’accesso per PMI e startup
