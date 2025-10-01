Il Dossier Sanitario continua a far discutere. Da una parte rappresenta infatti uno strumento di importanza strategica nel percorso di digitalizzazione della sanità, migliorando la continuità e la qualità del processo di cura attraverso la raccolta organica della storia clinica del paziente; dall’altra la sua implementazione pratica si scontra con notevoli complessità e difficoltà, specie sotto il profilo di protezione dei dati.
le sanzioni del garante
Dossier sanitario: le violazioni privacy più comuni nelle strutture
Il dossier sanitario è uno strumento chiave per la digitalizzazione della sanità, ma l’applicazione pratica solleva criticità legate al consenso, alla trasparenza e alla sicurezza dei dati, come dimostrano due recenti sanzioni del Garante privacy
Argomenti
Canali