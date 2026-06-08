L’AI può cambiare la sanità europea, ma non basta sperimentare

La sanità europea è entrata in una fase di pressione strutturale senza precedenti. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle cronicità e il crescente costo delle cure mettono sotto stress sistemi sanitari che già oggi faticano a garantire sostenibilità, qualità ed equità di accesso.

L’AI come leva strategica per la resilienza dei sistemi sanitari

Secondo l’OCSE, la quota di popolazione over 65 nei Paesi europei è destinata a superare il 27% entro il 2050, con un impatto diretto sulla spesa sanitaria e di long-term care. Le proiezioni della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea indicano una crescita costante dei costi legati all’invecchiamento nei prossimi decenni.

In questo contesto, l’intelligenza artificiale non è più una tecnologia confinata alla sperimentazione, ma una leva strategica per la resilienza dei sistemi sanitari. L’AI può contribuire a migliorare l’efficienza operativa, ridurre il carico amministrativo sul personale sanitario, supportare la diagnosi precoce e abilitare modelli di presa in carico più orientati alla prevenzione. Può inoltre favorire una migliore gestione delle liste d’attesa, ottimizzare l’allocazione delle risorse ospedaliere e supportare l’analisi dei dati clinici non strutturati, spesso oggi difficili da valorizzare in modo tempestivo. Studi della Commissione Europea e dell’OMS riconoscono ormai in modo esplicito il potenziale dell’AI come fattore abilitante per affrontare l’aumento della domanda di servizi sanitari a fronte di risorse limitate.

AI in sanità europea, il passaggio dalla sperimentazione all’adozione

Eppure, il vero nodo non è più l’innovazione tecnologica, ma la capacità di trasformarla in adozione reale. L’Europa è ricca di sperimentazioni: sono numerosi i progetti pilota, i proof of concept e le iniziative di ricerca sull’AI in sanità. Tuttavia, come evidenzia uno studio della Commissione Europea pubblicato nel 2025, il passaggio dalla fase pilota all’integrazione su larga scala nei processi clinici e organizzativi rimane lento e frammentato. Il rischio è che l’AI resti confinata a isole di eccellenza, senza generare un impatto sistemico.

Il ruolo dei dati sanitari e dello European Health Data Space

Una delle principali cause di questo gap è la frammentazione dei dati sanitari. L’AI in ambito healthcare è fortemente data-driven, ma i dati clinici in Europa sono spesso distribuiti in silos, non standardizzati e difficilmente interoperabili.

La nascita dello European Health Data Space (EHDS) rappresenta un passaggio chiave per superare questi limiti, creando un quadro comune per l’uso primario e secondario dei dati sanitari, a supporto della cura, della ricerca e dell’innovazione. Si tratta di un tassello strategico anche per rendere più semplice lo sviluppo di applicazioni basate su dati affidabili, sicuri e accessibili secondo regole condivise a livello europeo.

Servono poi investimenti concreti in qualità, governance e sicurezza del dato per rendere l’AI affidabile e scalabile nella pratica clinica. In parallelo, anche l’AI Act europeo contribuirà a definire un quadro di riferimento più chiaro per l’adozione delle soluzioni ad alto impatto, rafforzando i requisiti di trasparenza, controllo e affidabilità.

Integrazione dell’AI nei processi sanitari reali

Un secondo fattore critico è l’integrazione dell’AI nei processi sanitari. Molte soluzioni funzionano bene in ambienti controllati, ma faticano a essere adottate nei flussi di lavoro reali di ospedali e territori.

L’esperienza europea mostra che l’AI crea valore quando è progettata come strumento di supporto – e non di sostituzione – del personale sanitario, e quando è integrata nei sistemi informativi esistenti, dai fascicoli sanitari elettronici alle cartelle cliniche digitali, fino ai processi amministrativi.

In assenza di questa integrazione, anche gli algoritmi più avanzati restano inutilizzati. Il punto non è introdurre nuova tecnologia, ma inserirla in modo coerente nei percorsi di cura e nei processi organizzativi già esistenti.

Competenze, fiducia e AI literacy

C’è poi una dimensione spesso sottovalutata che riguarda le competenze e la fiducia delle persone. I report dell’OMS Europa mostrano che, sebbene oltre il 70% dei Paesi UE utilizzi già soluzioni di AI in ambito diagnostico, la maturità organizzativa e culturale varia in modo significativo.

La formazione del personale sanitario, la trasparenza degli algoritmi e il coinvolgimento dei professionisti nella fase di progettazione sono elementi essenziali per costruire fiducia e favorire l’adozione.

Senza questo capitale umano e culturale, la tecnologia rischia di incontrare resistenze legittime. Servirà quindi investire anche in programmi di upskilling e AI literacy rivolti non solo ai clinici, ma anche al personale amministrativo e gestionale.

Pubblico e privato per scalare l’AI in sanità

Infine, la collaborazione tra pubblico e privato è una condizione imprescindibile per scalare l’AI in sanità. Nessun attore può affrontare da solo una trasformazione di questa portata.

Le istituzioni pubbliche hanno il compito di definire regole chiare, orientate alla sicurezza e all’equità; le aziende tecnologiche devono portare soluzioni solide, spiegabili e integrate; il mondo clinico deve contribuire a validare l’impatto reale sulle cure.

Le migliori esperienze europee dimostrano che ecosistemi collaborativi e partnership strutturate accelerano il passaggio dalla sperimentazione all’adozione. Allo stesso tempo, sarà importante evitare che il divario tra sistemi sanitari più avanzati e quelli meno digitalizzati si traduca in nuove disuguaglianze nell’accesso all’innovazione.

Dalle sperimentazioni alle infrastrutture operative

Si tratta di una sfida sistemica e di creare le condizioni affinché l’innovazione diventi parte integrante dei processi sanitari, generando valore misurabile per pazienti, professionisti e sistemi pubblici. L’Europa ha tutte le carte per riuscirci: un patrimonio unico di dati, competenze cliniche di eccellenza e un forte impianto regolatorio. Ora è il momento di trasformare le sperimentazioni in infrastrutture operative, e la promessa dell’AI in una realtà concreta al servizio della salute.