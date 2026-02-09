L’accelerazione digitale impressa dal PNRR e l’introduzione massiccia di intelligenza artificiale nelle strutture sanitarie pubbliche hanno creato scenari inediti di rischio che richiedono un presidio integrato tra protezione dei dati e prevenzione della corruzione.
scenari
DPO e RPCT in sanità: alleanza necessaria contro la corruzione
La digitalizzazione sanitaria impone un nuovo modello di governance. DPO e RPCT, figure chiave del SSN, devono collaborare per proteggere i dati personali e prevenire la corruzione. L’intelligenza artificiale e i dispositivi connessi richiedono un approccio integrato alla compliance
Responsabile Protezione Dati in ambito sanitario – Vicepresidente APIHM
Responsabile Protezione Dati in ambito sanitario – Valutatore Privacy
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
INNOVATTORI
-
Tracciabilità supply chain, come Erp e cloud spingono la competitività14 Nov 2025
-
Manifattura elettronica, come salvare il settore con la gestione smart degli impianti31 Ott 2025
-
Cybersecurity nel manifatturiero, perché puntare sulle persone: il ruolo di policy e formazione01 Ott 2025
-
AI per il lavoro in condizioni estreme, quali tecnologie scegliere27 Ago 2025
-
Verso una PA cognitiva: ecco le strategie di innovazione per gli enti14 Ago 2025