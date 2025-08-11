A volte il futuro si nasconde nell’infinitamente piccolo. Tra le pieghe della materia, nelle strutture mille volte più sottili di un capello, si agitano oggi le promesse di una medicina radicalmente nuova. La nanotecnologia – ovvero l’insieme di tecniche e conoscenze che permettono di manipolare la materia su scala nanometrica (un miliardesimo di metro) – nell’ambito della medicina con le biotecnologie sta trasformando in realtà scenari che fino a pochi decenni fa sembravano appartenere alla fantascienza. Ed è proprio qui, nel cuore di queste innovazioni invisibili, che la medicina trova un nuovo campo di battaglia.
Nanotecnologia in medicina, come ridisegnare le cure dal microlivello
La nanotecnologia trova molte applicazioni in medicina, per esempio in campo oncologico e virologico: ecco quali sono gli usi e a che punto è la ricerca
