Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

nudge algoritmici

IA in corsia: la spinta gentile che può aiutare a curarci meglio

Home Sanità digitale
Indirizzo copiato

I nudge algoritmici in sanità digitale stanno trasformando il modo in cui pazienti e clinici prendono decisioni, attraverso architetture di scelta adattive e spesso invisibili. Questa trasformazione attiva catene di micro-interventi che uniscono cura, efficienza e nuovi dilemmi

Pubblicato il 29 ott 2025
Paolo D’ambrosio

PhD Esperto in epistemologia ed evoluzionismo

Vincenzo Gioia

Strategia dell'innovazione ed esperto di intelligenza artificiale – Frontiere SRL

sanità digitale italiana carenza medici SSN dati sintetici in sanità sanità digitale post-PNRR; L'AI nella gastroenterologia ed endoscopia digestiva: la sfida tra intelligenza naturale ed artificiale

Nel corridoio di un ospedale, una notifica vibra sullo smartphone di un paziente diabetico. “È ora di misurare la glicemia“, recita il messaggio, accompagnato da un’icona rassicurante. Il paziente, quasi senza pensarci, apre l’app e segue la procedura guidata.

Un gesto apparentemente banale come un semplice tap su uno schermo innesca una catena di eventi che va ben oltre l’atto stesso: i dati vengono analizzati, confrontati con parametri storici, e l’algoritmo calibra automaticamente i prossimi promemoria, personalizza le raccomandazioni nutrizionali, e se necessario, allerta discretamente il team medico.

AI in sanità: oltre le etichette, serve logica umana


Ogni interazione, dalla scelta di un’opzione di default in un’app medica, all’accettazione di una raccomandazione terapeutica, fino al semplice scroll tra contenuti informativi sulla salute, funziona come la prima tessera di un domino progettato per generare effetti a catena attraverso sistemi che non si limitano a osservare i nostri comportamenti sanitari, ma li interpretano, li prevedono e, in misura crescente, li orientano attraverso meccanismi sottili di “spinta gentile“: i nudge algoritmici.

Dai nudge classici all’intelligenza artificiale sanitaria


Il concetto di nudge, teorizzato da Richard Thaler e Cass Sunstein nel 2008, descrive quelle “spinte gentilivolte a indirizzare i comportamenti delle persone senza limitare la libertà di scelta. In ambito sanitario, questo si traduce in interventi sottili sull’architettura delle opzioni mediche: un default preimpostato per la prenotazione di screening preventivi, un messaggio formulato strategicamente per incoraggiare l’aderenza terapeutica, un ordine visivo che indirizza l’attenzione verso comportamenti salutari.
Con l’avvento dell’intelligenza artificiale (AI), i nudge si sono evoluti in nudge algoritmici, capaci di apprendere dinamicamente dai comportamenti dell’utente, dalle sue interazioni con dispositivi medici, dalla storia clinica e persino dai pattern di utilizzo delle app sanitarie.

Attraverso tecniche di machine learning, profilazione comportamentale e ottimizzazione predittiva, l’AI trasforma il nudge da strumento statico a meccanismo adattivo e personalizzato, in grado di alterare l’architettura del processo decisionale in tempo reale.

Questi interventi sfruttano i bias cognitivi descritti da Daniel Kahneman, tra cui l’avversione alla perdita (la paura di peggiorare le proprie condizioni di salute), l’effetto di ancoraggio (il riferimento a valori “normali” di parametri clinici) e la preferenza per la scelta più semplice (l’accettazione di terapie standard piuttosto che personalizzate). Ma è fondamentale ricordare che tali meccanismi non sono mai neutrali: sono strettamente legati all’etica di chi li progetta e alle intenzioni che guidano l’interazione tra tecnologia e comportamento umano.

Tassonomia operativa: le tre categorie di nudge algoritmici

Nel loro libro “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness”, Thaler e Sunstein non propongono una tassonomia rigida, ma identificano strumenti ricorrenti nell’architettura delle scelte. Di seguito si propone una classificazione dei nudge algoritmici in ambito sanitario declinandoli in tre categorie che operano su scale e con finalità differenti. La prima categoria è quella dei “nudge di ottimizzazione” che rappresentano la forma più diretta dell’idea originale di Thaler e Sunstein applicata alla sanità digitale. Sono progettati per aiutare pazienti e operatori sanitari a raggiungere obiettivi di salute con meno attrito, sfruttando l’inerzia comportamentale a loro vantaggio.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dalle configurazioni intelligenti dei parametri di default nei dispositivi medici: un glucometro che imposta automaticamente i promemoria per la misurazione basandosi sui pattern individuali del paziente, oppure un’app per la gestione delle terapie che precompila automaticamente i dosaggi sulla base della prescrizione medica e della storia clinica. Nella seconda categoria troviamo i “nudge di persuasione“, che appartengono a una famiglia di strumenti più ambiziosi, ideati per modificare attivamente comportamenti o atteggiamenti. Questa categoria può infatti intendersi come estensione della “Captology” di B.J. Fogg che studia le modalità attraverso cui la tecnologia digitale può essere progettata allo scopo di influenzare il comportamento delle persone. Il nudge algoritmico persuasivo diventa un abile “consulente di salute” grazie al profilo comportamentale ottenuto dall’analisi dei dati e alla capacità di sfruttare i bias cognitivi.

Un’app per la prevenzione cardiovascolare, ad esempio, può modificare i contenuti informativi mostrati all’utente sulla base delle sue preoccupazioni specifiche: se il sistema rileva ansia verso i rischi cardiaci, può enfatizzare i benefici positivi dell’attività fisica piuttosto che i pericoli della sedentarietà. La terza e ultima categoria raggruppa i “nudge di orchestrazione” che rappresentano la forma più pervasiva di intervento, operando non più sul singolo paziente ma su popolazioni intere. Questi strumenti utilizzano un’architettura dell’informazione basata su gamification di massa e ingegneria sociale per orientare comportamenti collettivi. Un esempio concreto è costituito dalle campagne di vaccinazione digitali, dove algoritmi sofisticati analizzano la diffusione di informazioni sui social media per indirizzare messaggi personalizzati che contrastino l’esitazione vaccinale su larga scala.

Sfide etiche e rischi sistemici

L’implementazione di nudge algoritmici in ambito sanitario solleva questioni etiche specifiche che vanno oltre i tradizionali principi della medicina. In particolare, la tensione tra personalizzazione terapeutica e manipolazione del consenso informato rappresenta una delle sfide più complesse.
L’asimmetria informativa tra paziente e algoritmo, dove quest’ultimo ha accesso a dati e pattern comportamentali che il paziente stesso non conosce pienamente, trasforma potenzialmente ogni interazione sanitaria digitale in un esperimento comportamentale non completamente consensuale.
I nudge algoritmici possono amplificare bias esistenti nel sistema sanitario. Se un algoritmo apprende che pazienti di determinate demografiche sono storicamente meno aderenti a certe terapie, potrebbe iniziare a proporre automaticamente opzioni “semplificate” a questi gruppi, creando disparità nelle cure offerte. La personalizzazione, se non attentamente governata, può diventare discriminazione algoritmica.
L’interazione tra milioni di micro-nudge sanitari può generare dinamiche sistemiche impreviste: la polarizzazione informativa sui temi di salute, la creazione di “bolle sanitarie” dove pazienti con condizioni simili ricevono informazioni sempre più omogenee, o la diffusione virale di comportamenti sanitari non sempre benefici rappresentano rischi emergenti dell’orchestrazione algoritmica su larga scala.

Effetti controproducenti documentati: alert, fatica e burnout clinico

L’implementazione su larga scala di nudge clinici, particolarmente quelli veicolati tramite alert nei sistemi informativi sanitari, ha generato conseguenze non intenzionali ben documentate. Il fenomeno dell’alarm fatigue rappresenta un rischio concreto: l’87% dei medici di medicina generale considera “eccessivo” il numero di alert ricevuti giornalmente, mentre il 70% dichiara di ricevere “più alert di quanti possa gestire efficacemente“.
La ricerca di Ancker et al. ha dimostrato che la probabilità di accettazione di un alert del sistema clinico informatizzato diminuisce del 30% per ogni alert aggiuntivo ricevuto durante un singolo incontro clinico. Questo fenomeno non solo riduce l’efficacia degli interventi, ma contribuisce al burnout dei clinici e alla frammentazione dei flussi di lavoro assistenziali.
I clinici riportano di dedicare oltre un’ora al giorno alla gestione di alert del sistema clinico informatizzato, con un costo stimato di $0,52 per alert e conseguenze cognitive significative legate al cambio continuo di compiti. L’ironia è che i nudge, progettati per semplificare le decisioni cliniche, spesso aumentano la complessità decisionale invece di ridurla.

Il rischio di crowd-out: quando il micro oscura il macro

Un aspetto critico emerso dalla ricerca comportamentale riguarda gli “effetti di crowd-out“: la tendenza degli interventi individuali a ridurre il supporto per riforme strutturali più efficaci. Hagmann et al. hanno dimostrato sperimentalmente che l’esposizione a politiche che promuovono cambiamenti comportamentali individuali riduce il supporto per interventi sistemici più incisivi.
Nel contesto sanitario, questo fenomeno assume particolare rilevanza. Mentre i nudge algoritmici vengono presentati come soluzioni a basso costo ai problemi del sistema sanitario, possono involontariamente distogliere attenzione e risorse dalle cause strutturali dei problemi sanitari: inadeguatezza dei finanziamenti, frammentazione organizzativa, disuguaglianze socioeconomiche.
Last et al. evidenziano come alcuni nudge clinici (ad esempio quelli per ridurre la prescrizione di oppioidi) siano necessari proprio a causa di problemi sistemici creati dall’industria farmaceutica. Questo crea un paradosso in cui le soluzioni tecnologiche vengono applicate per rimediare a problemi generati dalle stesse dinamiche di mercato che favoriscono approcci individualistici rispetto a riforme strutturali.

Il quadro normativo dell’AI Act: requisiti operativi


Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) introduce un framework normativo specifico per l’intelligenza artificiale che impatta direttamente sui nudge algoritmici sanitari. Il regolamento, entrato in vigore il 1° agosto 2024, prevede un’applicazione graduale con scadenze cruciali al 2 febbraio e 2 agosto 2025.
L’Articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 classifica come “sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio” quelli impiegati in ambito sanitario, in particolare quando utilizzati come dispositivi medici o per finalità diagnostiche, terapeutiche o decisionali. Questa classificazione comporta una serie di obblighi stringenti, descritti negli articoli da 8 a 15.

Tra questi, l’Articolo 9 impone l’adozione di un sistema di gestione del rischio e della qualità, mentre l’Articolo 13 stabilisce requisiti di trasparenza e la necessità di fornire informazioni chiare agli utenti. L’Articolo 14 introduce il principio della supervisione umana significativa, e l’Articolo 15 definisce standard elevati in termini di accuratezza, robustezza e cybersicurezza. Per i nudge algoritmici sanitari, questi requisiti si traducono in obblighi operativi concreti: ogni decisione di nudging deve prevedere la possibilità di intervento umano qualificato, i pazienti devono poter comprendere le logiche delle raccomandazioni ricevute, e devono essere mantenute registrazioni complete delle decisioni algoritmiche per consentire verifiche post hoc.

Le sanzioni previste dall’Articolo 99 possono raggiungere i 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale annuo per le violazioni più gravi, rendendo la compliance non solo un imperativo normativo, ma anche un fattore economico strategico per gli sviluppatori di sistemi sanitari.

Applicazioni concrete dei nudge in ambito sanitario italiano ed europeo

L’implementazione pratica di nudge algoritmici sanitari ha registrato sviluppi significativi in diversi paesi europei, con approcci metodologici differenziati. Il Regno Unito, attraverso il Behavioral Insights Team (la cosiddetta “Nudge Unit“), ha accumulato oltre un decennio di esperienza nell’applicazione di tecniche comportamentali in ambito sanitario, con particolare focus su campagne per l’aderenza ai trattamenti medici e la prevenzione dell’obesità.

La Francia, tramite France Stratégie, ha sviluppato metodologie specifiche per le “green nudges” sanitarie, con focus sull’integrazione tra sostenibilità ambientale e comportamenti salutari. I paesi nordici, in particolare Danimarca e Svezia, hanno adottato approcci evidence-based con sistemi di monitoraggio particolarmente sofisticati.

Il modello toscano

In Italia, la Regione Toscana ha sviluppato un modello strutturato attraverso la Nudge Unit Toscana Salute (NUTS), nata dalla collaborazione tra l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) Toscana e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Questa unità multidisciplinare unisce competenze sanitarie, psicologiche, filosofiche, statistiche ed economiche per co-progettare interventi basati sulle scienze cognitive e comportamentali. L’approccio toscano si distingue per la metodologia di co-progettazione con i professionisti sanitari e per l’utilizzo di banche dati amministrative per il monitoraggio degli interventi.

Governance situata, trasparente e partecipata

Affrontare le sfide etiche e sistemiche poste dai nudge algoritmici in sanità richiede una governance che superi i tradizionali framework della tecnologia medica, abbracciando una visione più situata, relazionale e dinamica. La trasparenza, ad esempio, non può essere intesa come un valore monolitico: deve essere stratificata, adattata al destinatario. Un paziente anziano con limitata alfabetizzazione digitale avrà bisogno di spiegazioni diverse rispetto a un medico specialista, e ciò implica la costruzione di sistemi di spiegabilità capaci di modulare il livello informativo senza tradire la sostanza del messaggio.
Allo stesso modo, la progettazione dei sistemi non può prescindere da un coinvolgimento diretto e anticipato delle comunità interessate. Pazienti, caregiver, operatori sanitari e rappresentanti sociali devono essere parte integrante del processo sin dalle fasi iniziali, affinché i nudge riflettano realmente le esigenze e le sensibilità del contesto in cui operano, prevenendo distorsioni e discriminazioni.
La responsabilità non si esaurisce nella fase di design: richiede un monitoraggio continuo, un audit etico che non si limiti alla performance clinica ma che osservi l’impatto sociale, l’evoluzione dei pattern di influenza e la comparsa di effetti collaterali non desiderati. In questo quadro, la capacità di intervenire rapidamente diventa una componente essenziale della governance.
Infine, nessuna architettura decisionale può dirsi equa se non è accompagnata da un processo di alfabetizzazione digitale che renda i pazienti consapevoli non solo degli strumenti che utilizzano, ma anche dei meccanismi attraverso cui tali strumenti orientano le loro scelte. Educare alla comprensione del nudging significa restituire agency, e dunque dignità, all’esperienza sanitaria digitale.

Un framework operativo in tre fasi per l’implementazione sicura


La necessità di implementare tecnologie digitali nel settore sanitario in modo sicuro e trasparente ha portato allo sviluppo di framework metodologici specifici come quello descritto nell’articolo “Methodology for Safe and Secure AI in Diabetes Management” pubblicato nel Journal of Diabetes Science and Technology nel 2024 da Geukes Foppen et al., e che si articola in tre principali fasi:


Fase di pianificazione e design: include l’identificazione precisa dei problemi da risolvere, l’analisi degli stakeholder e la definizione di requisiti che garantiscano compliance con standard come HIPAA e GDPR. Particolare attenzione viene data alla progettazione di Predetermined Change Control Plans (PCCP) che rispettino le linee guida FDA.
Fase di sviluppo e testing: comprende la raccolta e il preprocessamento di dati da sorgenti multiple, seguendo principi di Good Machine Learning Practice (GMLP). I modelli vengono sviluppati privilegiando interpretabilità e spiegabilità, con validazione rigorosa attraverso trial clinici.
Fase di deployment e manutenzione: prevede l’integrazione nei workflow clinici con monitoraggio continuo post-market, raccolta di feedback utenti e aggiornamenti adattivi che mantengano sicurezza ed efficacia nel tempo.

Entro una simile impostazione metodologica di base, i nudge algoritmici possono essere implementati seguendo standard rigorosi che bilanciano personalizzazione ed efficacia terapeutica con sicurezza e trasparenza.

Conclusioni: ripensare i nudge nell’era della sanità digitale

L’analisi dei nudge algoritmici in sanità digitale rivela un panorama sfaccettato che richiede un approccio più maturo e critico rispetto all’entusiasmo iniziale. Alcune evidenze empiriche (Maier et al. 2022; Della Vigna e Linos 2022) suggeriscono che l’efficacia reale dei nudge possa essere stata significativamente sovrastimata, laddove gli effetti controproducenti, dall’alarm fatigue al crowd-out delle riforme strutturali, sono ben documentati. Ciò non significa che i nudge algoritmici debbano essere abbandonati, ma piuttosto che il loro sviluppo e implementazione richiedano una revisione metodologica profonda.

In termini generali, le tecnologie digitali possono migliorare i risultati di salute nel momento in cui vengono integrate in ecosistemi che riconoscano i limiti degli approcci puramente individualistici e mantengano l’attenzione sulle cause strutturali dei problemi sanitari. Nello specifico, i nudge algoritmici potranno essere progettati con trasparenza in merito alle loro limitazioni e con un impegno costante verso interventi complementari tesi a fronteggiare le urgenze sanitarie nella loro reale complessità.

L’AI Act europeo fornisce un quadro normativo importante, ma la sua implementazione dovrebbe essere accompagnata da istanze di governance responsabile e sostenibile che vadano oltre la mera conformità tecnica. È necessario sviluppare sistemi di valutazione continua che misurino non solo l’efficacia clinica immediata, ma anche gli effetti sistemici a lungo termine, inclusi gli impatti sulla professione medica e sull’equità sanitaria.

La lezione più importante emersa da questa analisi è che nessuna soluzione tecnologica, per quanto sofisticata, può sostituire la necessità di investimenti sistemici in personale sanitario adeguato, tempo clinico sufficiente, accesso equo alle cure e riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche che determinano la salute delle popolazioni.

Oltre le notifiche: una trasformazione sistemica

Nel corridoio di quell’ospedale dove tutto è iniziato, la notifica sullo smartphone del paziente diabetico può certamente aiutare nella gestione della sua patologia. Ma per una vera trasformazione sanitaria, serve andare oltre le notifiche: serve ripensare l’intero ecosistema di cura, riconoscendo che l’innovazione più importante potrebbe non essere algoritmica, ma sistemica.

Bibliografia

● Thaler, R., & Sunstein, C. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.

● Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

● Fogg, B.J. (2003). Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do. Morgan Kaufmann.

● Geukes Foppen, R.J., et al. (2024). Methodology for Safe and Secure AI in Diabetes Management. Journal of Diabetes Science and Technology, 18(2), 234-251.

● Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione delle norme sull’intelligenza artificiale.

● Miller, T. (2019). Explanation in AI: Insights from the social sciences. Artificial Intelligence, 267, 1-38.

● Möhlmann, M. (2021). Algorithmic Nudges Don’t Have to Be Unethical. Harvard Business Review, marzo 2021.

● Last, B.S., et al. (2024). A critical review of clinician-directed nudges. Current Opinion in Psychology, 59, 101856.

● Maier, M., et al. (2022). No evidence for nudging after adjusting for publication bias. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119, e2200300119.

● DellaVigna, S., & Linos, E. (2022). RCTs to scale: comprehensive evidence from two nudge units. Econometrica, 90, 81-116.

● Ancker, J.S., et al. (2017). Effects of workload, work complexity, and repeated alerts on alert fatigue in a clinical decision support system. BMC Medical Informatics and Decision Making, 17, 36.

● Hagmann, D., et al. (2019). Nudging out support for a carbon tax. Nature Climate Change, 9, 484-489.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

D
Paolo D’ambrosio
PhD Esperto in epistemologia ed evoluzionismo
Seguimi su
G
Vincenzo Gioia
Strategia dell'innovazione ed esperto di intelligenza artificiale – Frontiere SRL
Seguimi su

Leggi anche:

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • alphaevovle e intuizione artificiale (1) AI Alignment AI nel project management Scheming AI selezione CEO era AI

  • intelligenza artificiale

    AI Act, la tagliola del 2 agosto: ecco che devono fare le imprese ora

    25 Lug 2025

    di Federica Giaquinta

    Condividi
  • LLaMA 4 e ChatGPT a confronto (1) ChatGPT e Microsoft Copilot

  • intelligenza artificiale

    ChatGPT e Copilot a confronto: rischi su dati, output e copyright

    09 Set 2025

    di Anna Cataleta e Gioia De Cata

    Condividi
  • fair use AI; MOG e AI

  • approfondimento

    Mog - Modelli organizzativi e di gestione, cosa cambia con la legge sull'AI

    18 Lug 2025

    di Carlo Cunto e Mariagiusy Portogallo

    Condividi