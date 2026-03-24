Quando si parla di ospedale del futuro si pensa spesso a edifici nuovi o a tecnologie più avanzate. In realtà la trasformazione in corso riguarda un passaggio più radicale.
il modello del POLIMI
Next Generation Hospital: la sanità oltre le mura dell’edificio
L’ospedale del futuro non si misura in metri quadri ma in capacità di integrare dati, automazione e modelli di cura. Il modello Next Generation Hospital® del Politecnico di Milano propone un’infrastruttura adattiva che evolve nel tempo, supportata dagli investimenti del PNRR
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