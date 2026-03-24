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Next Generation Hospital: la sanità oltre le mura dell’edificio

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L’ospedale del futuro non si misura in metri quadri ma in capacità di integrare dati, automazione e modelli di cura. Il modello Next Generation Hospital® del Politecnico di Milano propone un’infrastruttura adattiva che evolve nel tempo, supportata dagli investimenti del PNRR

Pubblicato il 24 mar 2026
Stefano Capolongo

Politecnico di Milano Presidente JRP Healthcare Infrastructures

Dimissioni protette: il machine learning riduce le riammissioni nel breve periodo Forecasting con machine learning Next Generation Hospital

Quando si parla di ospedale del futuro si pensa spesso a edifici nuovi o a tecnologie più avanzate. In realtà la trasformazione in corso riguarda un passaggio più radicale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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