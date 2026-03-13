Telechirurgia, tutti i vantaggi di operare a distanza 

La telechirurgia consente ai chirurghi di eseguire interventi a distanza, migliorando l’accesso alle cure specialistiche in aree remote, oltre a ridurre i tempi di viaggio e a consentire interventi più rapidi e precisi grazie alla tecnologia robotica avanzata basata sull’intelligenza artificiale.

Che cos’è e come funziona la telechirurgia

La telechirurgia, nota anche come chirurgia a distanza, è la fusione di reti di comunicazione e di sistemi tele-robotici applicati alla chirurgia. Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria che consente ai chirurghi di eseguire interventi chirurgici da remoto, superando così le sfide associate alle grandi distanze geografiche e, potenzialmente, fornendo accesso chirurgico a località remote e storicamente inaccessibili.

Secondo quanto si evince da una pubblicazione del Journal of Robotic Surgery dal titolo “The rise of robotics and AI-assisted surgery in modern healthcare” contenente l’analisi di 25 studi (periodo 2024-2025) i sistemi robotici e di chirurgia assistita, che si basano sull’AI, possono: ridurre le complicanze chirurgiche fino al 30%; migliorare la precisione dell’intervento; garantire procedure più rapide, più sicure e a costi inferiori.

Inoltre, nei paesi sviluppati, la telechirurgia robotica potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le reti ospedaliere regionali che devono affrontare la carenza di chirurghi e personale. Ancora, le comunità svantaggiate ed i paesi in via di sviluppo ne trarrebbero altresì beneficio in termini di accesso a cure migliori.

L’evoluzione della telechirurgia: dalle origini ad oggi

L’evoluzione della telechirurgia è stata segnata da tappe significative. Innanzitutto, è doveroso ricordare che il concetto di telechirurgia è stato inizialmente esplorato dall’agenzia governativa statunitense NASA negli anni ’70, con particolare attenzione alla sua potenziale applicazione per gli astronauti in orbita.

Durante gli anni ’80 e ’90, l’emergere della chirurgia tele-robotica ha contribuito a progressi significativi verso la telechirurgia. Inoltre, la prima operazione di telechirurgia transatlantica, nota come “Operazione Lindbergh” e che ha avuto luogo nel 2001, è stata un momento cruciale nell’evoluzione della telechirurgia: un team di chirurghi francesi, con sede a New York, ha eseguito con successo un’operazione di telechirurgia completa su un paziente a Strasburgo, in Francia.

Di fatto, l’operazione ha dimostrato il potenziale delle procedure chirurgiche a distanza. È doveroso evidenziare che il risultato è stato reso possibile dal ZEUS Robotic Surgical System (ZRSS) di Computer Motion e da un collegamento in fibra ottica ad alta velocità end-to-end implementato da France Telecom, che ha contribuito a ridurre i ritardi di latenza, consentendo il controllo in tempo reale degli strumenti chirurgici.

Oggi, la telechirurgia medica continua a progredire e offre maggiore efficienza e in grado di raggiungere traguardi impensabili fino a pochi anni fa.

Vantaggi principali della telechirurgia

Di seguito i principali vantaggi scaturiti dalla telechirurgia:

Accesso a chirurgia di alto livello in territori senza adeguata copertura sanitaria

La telechirurgia elimina le barriere geografiche, fornendo cure chirurgiche di prim’ordine in aree prive di accesso medico, come le regioni rurali o i campi di battaglia.

Riduzione dei rischi associati ai viaggi a lunga distanza dei pazienti

La telechirurgia elimina le spese necessarie per recarsi in centri medici specializzati. Inoltre, garantisce cure mediche tempestive, evitando ritardi e rischi associati agli spostamenti. Ancora, facilitare gli interventi precoci e ridurre lo stress e il disagio del paziente può migliorare l’esito del trattamento.

Precisione chirurgica potenziata dall’innovazione tecnologica

L’integrazione di una tecnologia avanzata, quale il feedback tattile, ha migliorato significativamente la precisione della telechirurgia. È doveroso ricordare che il feedback tattile si riferisce al senso del tatto fornito al chirurgo durante una procedura, consentendogli di percepire sensazioni tattili come quelle sperimentate durante la chirurgia tradizionale, permettendo ai chirurghi di operare con grande precisione e controllo.

Maggiore collaborazione chirurgica tra specialisti

La telechirurgia migliora anche la collaborazione chirurgica tra specialisti. Nel 2014, ad esempio, alcuni neurochirurghi indiani hanno introdotto VIP (Virtual Interactive Presence), una tecnologia innovativa che consente ai neurochirurghi remoti di collaborare con un display tridimensionale condiviso tramite binocoli ad alta definizione. Ciò ha permesso di eseguire con successo craniotomie e approcci pineali su un modello cadaverico. Inoltre, il VIP è prezioso non solo per la cura del paziente, ma anche per la formazione chirurgica, consentendo l’interazione in tempo reale tra chirurghi di varie specialità mediche e aree geografiche.

Sfide della telechirurgia

Nonostante le promesse tecnologiche, l’adozione della telechirurgia rimane limitata a causa delle crescenti minacce alla sicurezza informatica, che comportano sfide significative in termini di: sicurezza dei pazienti; protezione dei dati sanitari; affidabilità complessiva del sistema.

È doveroso evidenziare che l’affidabilità dei dati è, altresì, fondamentale in ambito sanitario. Ne consegue che le organizzazioni devono garantire l’integrità assoluta delle informazioni provenienti da pronto soccorso, unità di terapia intensiva e sale operatorie. Inoltre, nella chirurgia a distanza, tale complessità si amplifica, dato che un eventuale compromissione dei dati in transito potrebbe portare a segnalazioni errate dei parametri vitali o dello stato dei dispositivi, mettendo a rischio l’intera operazione.

La necessità di un approccio innovativo

Ancora, il percorso verso la chirurgia remota abilitata dal 5G richiede un approccio innovativo alla sicurezza informatica, focalizzato sulla resilienza piuttosto che sulla sola prevenzione. Invece del tradizionale schema “identificare, rilevare, prevenire, rispondere e recuperare”, gli ospedali dovrebbero adottare un modello basato su “anticipare, resistere, riprendersi ed evolversi”.

Una risposta promettente a queste sfide emerge dal paper di Punitha, S. e Preetha, K.S. “Enhancing reliability and security in cloud-based telesurgery systems leveraging swarm-evoked distributed federated learning framework to mitigate multiple attacks” (Scientific Reports, 2025) che propone una soluzione innovativa: un framework distribuito basato sull’apprendimento federato, che integra le reti OGTN (Optimized Gated Transformer Networks) con schemi di crittografia caotica a più livelli per mitigare gli attacchi informatici multipli sconosciuti, preservando – al contempo – la privacy e l’integrità dei dati.

Inoltre, sono state eseguite valutazioni di sicurezza strutturate e non strutturate, comprese le valutazioni basate sulle raccomandazioni del National Institute of Standards and Technology (NIST), per convalidare la robustezza del framework e per integrarlo nella telechirurgia nei sistemi sanitari, offrendo una maggiore sicurezza ed efficienza operativa nelle applicazioni di chirurgia robotica.

Linee guida per la telechirurgia

Nel giugno 2026, il World Journal of Surgery ha pubblicato le prime linee guida per la telechirurgia, stabilendo i requisiti essenziali per implementare programmi di chirurgia remota sicuri e scalabili. Di fatto, il documento rappresenta il risultato di un ampio confronto tra tutti i principali stakeholder del settore e costituisce un punto di riferimento fondamentale per il futuro della chirurgia robotica a distanza, definendo con precisione i requisiti tecnici indispensabili per supportare la progettazione, l’implementazione e la scalabilità di programmi chirurgici e procedurali remoti assistiti da robot, oltre a garantire, al contempo, sicurezza, efficacia e interoperabilità dei sistemi.

L’obiettivo è creare le fondamenta per una telechirurgia che possa diventare un elemento centrale nel panorama chirurgico del futuro, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema sanitario connesso caratterizzato da maggiore precisione, prevedibilità, personalizzazione e accessibilità globale.

Raccomandazioni tecniche fondamentali

Il documento del World Journal of Surgery stabilisce caratteristiche specifiche per le reti di livello chirurgico, necessarie per garantire massima affidabilità e continuità operativa. Queste includono la necessità di: mantenere una latenza di rete estremamente bassa; minimizzare il jitter (i.e. la variazione di una o più caratteristiche di un segnale); eliminare o ridurre al minimo la perdita di pacchetti dati; assicurare bassi tassi di errore; garantire una larghezza di banda adeguata e costante.

Inoltre, particolare attenzione è dedicata a: i requisiti di sicurezza informatica, che devono essere conformi alle linee guida e ai quadri normativi esistenti; i rischi di sicurezza informatica specifici della telechirurgia – i.e. l’esposizione a reti pubbliche e di terze parti – proponendo soluzioni per mitigare questi rischi unici.

Le linee guida forniscono, altresì, una descrizione dettagliata delle interfacce critiche tra il sistema robotico abilitato per il controllo remoto e la rete di grado chirurgico, definendo gli standard di comunicazione e di interoperabilità necessari per un funzionamento ottimale.

Comunicazioni e infrastrutture

Un aspetto cruciale evidenziato dalle linee guida riguarda la necessità di stabilire comunicazioni di rete in tempo reale di alta qualità. Ciò include la trasmissione bidirezionale di video e audio tra il sito dove si trova il chirurgo remoto e la sala operatoria dove è presente il paziente. Tali requisiti sono considerati essenziali per mantenere la piena consapevolezza situazionale del chirurgo durante l’intervento, garantendo la sicurezza e l’efficacia della procedura.

Il documento stabilisce, inoltre, requisiti specifici sia per il sito del medico remoto sia per le strutture dove si trova il paziente, definendo gli standard infrastrutturali, tecnologici e operativi necessari per entrambe le location.

Linee guida: sviluppi futuri

Le aziende e le organizzazioni che fanno parte della coalizione per la telechirurgia hanno pianificato un approccio dinamico all’aggiornamento di queste linee guida tecniche, prevedendo revisioni periodiche man mano che le procedure remote continueranno a evolversi e perfezionarsi.

Parallelamente, sono in fase di sviluppo linee guida pratiche complementari che affronteranno questioni altrettanto cruciali come la definizione delle responsabilità legali, i requisiti per le licenze professionali, le procedure di credenziali e i protocolli di sicurezza operativa.

I dirigenti clinici delle principali organizzazioni sanitarie, collaborando strettamente con chirurghi esperti e amministratori ospedalieri, stanno lavorando alla pubblicazione delle principali considerazioni cliniche e operative specifiche per la telechirurgia, con l’obiettivo di rendere disponibile questo documento entro la fine dell’anno corrente. Tale approccio multidisciplinare e collaborativo dimostra l’impegno dell’intera industria sanitaria nel creare un framework completo e affidabile per l’implementazione su larga scala della telechirurgia, aprendo nuove possibilità per l’accesso alle cure specialistiche in tutto il mondo.

Lo scenario

La telechirurgia rappresenta una soluzione promettente per democratizzare l’accesso alle cure specialistiche, superando le barriere geografiche e la scarsità di chirurghi esperti nelle aree remote. Inoltre, essa offre vantaggi tangibili, non solo in termini di accessibilità, ma anche di efficienza economica e formativa, permettendo ai pazienti di risparmiare tempo e denaro, mentre consente ai chirurghi tirocinanti di acquisire esperienza sotto supervisione esperta, senza compromettere la sicurezza.

I progressi tecnologici futuri, in particolare l’integrazione del feedback tattile e visivo con le reti 5G, promettono di perfezionare ulteriormente questi sistemi, estendendone l’applicazione anche in contesti critici come le zone di combattimento e le missioni spaziali.

Tuttavia, la dipendenza da infrastrutture di rete e la vulnerabilità agli attacchi informatici introducono elementi di rischio significativi, considerando che un malfunzionamento o un’interruzione del sistema durante un intervento chirurgico potrebbe trasformare questa innovazione salvavita in una minaccia per la sicurezza del paziente.

Di conseguenza, l’implementazione della telechirurgia richiede un approccio risk-based e resilience-based che integri la valutazione del rischio, le strategie di continuità operativa ed i protocolli di cybersecurity robusti, per garantire che i benefici rivoluzionari di questa tecnologia non vengano vanificati dalle sue potenziali vulnerabilità.