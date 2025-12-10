Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

L’IA nella scuola del futuro: le nuove competenze richieste agli insegnanti

Uno studio EY-Sanoma analizza l’evoluzione delle competenze docenti entro il 2035. L’intelligenza artificiale ridefinirà il 60% delle abilità professionali degli insegnanti, rafforzando le competenze relazionali e digitali senza sostituire la centralità pedagogica del docente nell’educazione

Pubblicato il 10 dic 2025
Carmelina Maurizio

Università degli Studi di Torino

Le competenze dei docenti stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi educativi.

Carmelina Maurizio
Università degli Studi di Torino
