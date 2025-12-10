Le competenze dei docenti stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi educativi.
abilità professionali
L’IA nella scuola del futuro: le nuove competenze richieste agli insegnanti
Uno studio EY-Sanoma analizza l’evoluzione delle competenze docenti entro il 2035. L’intelligenza artificiale ridefinirà il 60% delle abilità professionali degli insegnanti, rafforzando le competenze relazionali e digitali senza sostituire la centralità pedagogica del docente nell’educazione
