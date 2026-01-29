Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Educare alla sostenibilità senza indottrinare: la sfida della scuola

La sostenibilità entra nella scuola come competenza strutturale: non solo nozioni sul clima, ma pensiero critico, capacità di leggere sistemi complessi e comportamenti responsabili. Le politiche internazionali convergono su un’idea: la transizione ecologica è soprattutto culturale ed educativa

Pubblicato il 29 gen 2026
Carlo Maria Medaglia

Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

Negli ultimi anni la sostenibilità è passata dall’essere un “tema” dell’educazione a diventare una competenza strutturale, da sviluppare in tutti i cicli scolastici. Questa trasformazione è stata guidata da una convergenza di politiche internazionali che riconoscono come la transizione ecologica non sia solo un passaggio tecnologico, ma soprattutto un processo culturale ed educativo.

M
Carlo Maria Medaglia
Prorettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

    IA a scuola, ecco le linee guida dal Governo: cosa aspettarsi

    01 Set 2025

    di Carmelina Maurizio

    Giovani Neet, strategie per salvarli: competenze digitali e reti di supporto

    19 Mar 2025

    di Mirta Michilli

    Cybersecurity: come formarsi per entrare in un settore strategico

    15 Apr 2025

    di Andrea Tironi

