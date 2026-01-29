Negli ultimi anni la sostenibilità è passata dall’essere un “tema” dell’educazione a diventare una competenza strutturale, da sviluppare in tutti i cicli scolastici. Questa trasformazione è stata guidata da una convergenza di politiche internazionali che riconoscono come la transizione ecologica non sia solo un passaggio tecnologico, ma soprattutto un processo culturale ed educativo.
green education
Educare alla sostenibilità senza indottrinare: la sfida della scuola
La sostenibilità entra nella scuola come competenza strutturale: non solo nozioni sul clima, ma pensiero critico, capacità di leggere sistemi complessi e comportamenti responsabili. Le politiche internazionali convergono su un’idea: la transizione ecologica è soprattutto culturale ed educativa
