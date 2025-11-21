Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

L’AI cambia l’università: non bastano policy, servono regole

L’AI entra nei processi cognitivi di atenei e laboratori: accelera traduzioni, sintesi e ipotesi, ma solleva dubbi su autorialità, integrità e valutazione. Servono governance della conoscenza, audit, competenze critiche e infrastrutture aperte per evitare derive e diseguaglianze

Pubblicato il 21 nov 2025
Robert Hassan

Senior partner Alé Comunicazione

Giovanni Tardini

CEO di Be Symboolic

ragazze università (1) lauree in intelligenza artificiale

L’introduzione dell’AI generativa negli atenei non è semplicemente una questione tecnologica, ma una trasformazione che investe la natura stessa della ricerca, dell’apprendimento e della produzione scientifica.

