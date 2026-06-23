L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa sta producendo una trasformazione profonda nel mondo dell’education, molto più radicale di quanto il dibattito pubblico sembri percepire. Fino a pochi anni fa, le tecnologie educative erano principalmente strumenti di supporto: piattaforme per distribuire materiali, ambienti per la collaborazione online, sistemi di gestione delle attività didattiche. Oggi, invece, i modelli generativi sono in grado di creare contenuti, spiegazioni, esercizi, simulazioni e verifiche in tempo reale. La scuola digitale non si limita più a distribuire conoscenza: inizia a produrla automaticamente.
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L’AI generativa trasforma la scuola: verso l’era dell’education sintetica
L’AI generativa sta trasformando la scuola digitale in un ambiente capace di produrre contenuti, esercizi, verifiche e tutoraggio in tempo reale. La scuola sintetica apre nuove possibilità di personalizzazione, ma solleva interrogativi su qualità, valutazione, ruolo dei docenti e mediazione culturale
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