L’AI generativa trasforma la scuola: verso l’era dell’education sintetica

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa sta producendo una trasformazione profonda nel mondo dell’education, molto più radicale di quanto il dibattito pubblico sembri percepire. Fino a pochi anni fa, le tecnologie educative erano principalmente strumenti di supporto: piattaforme per distribuire materiali, ambienti per la collaborazione online, sistemi di gestione delle attività didattiche. Oggi, invece, i modelli generativi sono in grado di creare contenuti, spiegazioni, esercizi, simulazioni e verifiche in tempo reale. La scuola digitale non si limita più a distribuire conoscenza: inizia a produrla automaticamente.